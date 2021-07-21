Супербой для Усика, Динамо проиграло Атлетику, Луческу будет чистить состав

Главные новости за 20 июля на Sport.ua

  • 21.07.2021 06:59
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Супербой для Усика, Динамо проиграло Атлетику, Луческу будет чистить состав
© BoxingScene. Джошуа и Усик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 20 июля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Бой жизни. Усик подписал контракт на поединок с Джошуа
Место и дата проведения утверждены

2A. И Шкурин не помог. Динамо уступило Атлетику в контрольном поединке
Клуб из Бильбао забил единственный гол в матче усилиями Иньяки Уильямса

2B. Черный список. Луческу откажется от шести футболистов Динамо
Игроки, которые не нужны тренеру, досрочно завершат сборы

3A. Готовность №1. Шахтер разгромил Оболонь в товарищеском матче
Подопечные Де Дзерби поставили эффектную точку в предсезонных сборах

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании Винисиуса Тобиаса
Бразильский защитник сможет присоединиться к команде в феврале 2022 года

4A. Рамирес прилетел в Киев для прохождения медосмотра
Венесуэльский форвард близок к подписанию контракта с киевским «Динамо»

4B. Спортдиректор ДАК: «Предложение Рубина лучше, но Рамирес переходит в Киев»
«Динамо» перехватило у российского клуба венесуэльского форварда

5. Источник: Ювентус заинтересован в приобретении голкипера Динамо
До серьезных переговоров по Руслану Нещерету дело пока не дошло

6. Скандал? В раздевалках сменили эмблему Металлиста 1925 на лого Металлиста
В Харькове два клуба ломают копья вокруг стадиона «Металлист»

7. Российские нравы. Жена топ-менеджера арендовала Газпром Арену для свидания
Яна, супруга топ-менеджера «Уралхима» Игоря Буланцева, удивила соцсети

8. Лопес может отказаться от поединка с Камбососом ради реванша с Ломаченко
Бой абсолютного чемпиона мира с австралийцем находится на грани срыва

9A. В олимпийской сборной Украины замена: Главан дисквалифицирован
30-летнего легкоатлета заменит Валерий Литанюк

9B. Дисквалификация легкоатлета Главана. Детали дела
Скорохода отстранили по делу, которое тянется с 2017 года

10A. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Не сомневаюсь, что Шахтер пройдет Генк»
Известный тренер прокомментировал результат жеребьевки третьего отборочного раунда ЛЧ

10B. Генк: братья по ремеслу, сделавшие Динамо и Малиновского
Sport.ua представляет соперника «Шахтера» по 3-му раунду квалификации Лиги чемпионов

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Источник — Sport.ua

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