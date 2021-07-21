Супербой для Усика, Динамо проиграло Атлетику, Луческу будет чистить состав

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 20 июля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Бой жизни. Усик подписал контракт на поединок с Джошуа

Место и дата проведения утверждены

2A. И Шкурин не помог. Динамо уступило Атлетику в контрольном поединке

Клуб из Бильбао забил единственный гол в матче усилиями Иньяки Уильямса

2B. Черный список. Луческу откажется от шести футболистов Динамо

Игроки, которые не нужны тренеру, досрочно завершат сборы

3A. Готовность №1. Шахтер разгромил Оболонь в товарищеском матче

Подопечные Де Дзерби поставили эффектную точку в предсезонных сборах

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании Винисиуса Тобиаса

Бразильский защитник сможет присоединиться к команде в феврале 2022 года

4A. Рамирес прилетел в Киев для прохождения медосмотра

Венесуэльский форвард близок к подписанию контракта с киевским «Динамо»

4B. Спортдиректор ДАК: «Предложение Рубина лучше, но Рамирес переходит в Киев»

«Динамо» перехватило у российского клуба венесуэльского форварда

5. Источник: Ювентус заинтересован в приобретении голкипера Динамо

До серьезных переговоров по Руслану Нещерету дело пока не дошло

6. Скандал? В раздевалках сменили эмблему Металлиста 1925 на лого Металлиста

В Харькове два клуба ломают копья вокруг стадиона «Металлист»

7. Российские нравы. Жена топ-менеджера арендовала Газпром Арену для свидания

Яна, супруга топ-менеджера «Уралхима» Игоря Буланцева, удивила соцсети

8. Лопес может отказаться от поединка с Камбососом ради реванша с Ломаченко

Бой абсолютного чемпиона мира с австралийцем находится на грани срыва

9A. В олимпийской сборной Украины замена: Главан дисквалифицирован

30-летнего легкоатлета заменит Валерий Литанюк

9B. Дисквалификация легкоатлета Главана. Детали дела

Скорохода отстранили по делу, которое тянется с 2017 года

10A. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Не сомневаюсь, что Шахтер пройдет Генк»

Известный тренер прокомментировал результат жеребьевки третьего отборочного раунда ЛЧ

10B. Генк: братья по ремеслу, сделавшие Динамо и Малиновского

Sport.ua представляет соперника «Шахтера» по 3-му раунду квалификации Лиги чемпионов