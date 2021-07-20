Генк: братья по ремеслу, сделавшие Динамо и Малиновского

Sport.ua представляет соперника «Шахтера» по третьему раунду квалификации Лиги чемпионов

  • 20.07.2021 12:17
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Генк: братья по ремеслу, сделавшие Динамо и Малиновского
© ФК Генк

На пути к групповому этапу Лиги чемпионов вице-чемпион Украины «Шахтер» встретится с вице-чемпионом Бельгии «Генком». Соперники в рамках третьего квалифайна ЛЧ сначала сыграют в Бельгии, а затем в Украине. Sport.ua представляет соперника дончан.

История

Первого июля футбольный клуб «Генк» отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось лишь 33 года. Однако это отнюдь не значит, что до 1988 года футбольных клубов в тех местах не было. Было, причем сразу два. Но звезд с неба они явно не хватали. Да что там звезд – обе команды, названия которых абсолютно ничего не скажут нашему болельщику, в чемпионате Бельгии прослыли командами-лифтами, барражирующими между первым и вторым дивизионами. В 1988 году было решено прекратить это барражирование: два клуба слились в один. Он получил название «Королевский Рейсинг Клуб Генк». Или просто «Генк».

Поначалу «Генк» тоже не блистал. До середины девяностых годов команда влачила не весьма завидное существование: она то покидала элитный дивизион, то снова туда возвращалась. С 1995 года многое поменялось. И изменения сии связаны, в первую очередь, с именем главного тренера – Эме Антуаниса, под руководством которого в 1999 году «Генк» впервые победил в чемпионате Бельгии.

С тех пор команда стала реальной силой в тамошнем чемпионате. Хотя и не считается «четвертым китом» бельгийского футбола (наряду с «Брюгге», «Андерлехтом» и «Стандардом»). Тем не менее, «Генк» еще трижды выигрывал национальное «золото». Последний раз – в 2019 году, когда в составе команды блистал наш Руслан Малиновский. В активе «Генка» – и пять побед в национальном Кубке. Кстати, «магистры» (одно из прозвищ команды) являются действующими обладателями Кубка Бельгии.

Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на то, что по понятным причинам «Генк» не может тягаться в историческом контексте с достижениями «Брюгге» или «Андерлехта», этот клуб опережает практически всех в Бельгии по умению отыскивать и воспитывать будущих футбольных звезд, хорошо при этом зарабатывая на их перепродажах. О Малиновском было сказано выше. Вот еще некоторые видные игроки, прошедшие «университеты» «Генка»: Тибо Куртуа, Кевин Де Брюйне, Леон Бейли, Кристиан Бентеке, Сергей Милинкович-Савич, Калиду Кулибали. Не правда ли, крутой список? Его можно дополнить последними удачными сделками «магистров». В прошлом сезоне «Генк» на продажах двух своих лидеров – Берга и Троссарда – наварил 43 миллиона евро.

Путь в ЛЧ

Путевку в квалификацию Лиги чемпионов 2021/2022 «Генк» получил благодаря второму месту в минувшем сезоне Лиги Жюпиле. Данный результат «Генка» в Бельгии был расценен, как однозначный успех. Дело в том, что на первом этапе чемпионата (до деления на «группы по интересам») «Генк» откровенно не впечатлял. Хотя, с другой стороны, тогда никто не впечатлял. Окромя «Брюгге». В «регулярке» команда заняла четвертое место, получив право сыграть в «чемпионской пульке».

На финише сезона бельгийским «шахтерам» (еще одно прозвище команды) удался настоящий чемпионский спурт: «Генк» практически сумел ликвидировать громадное отставание от лидировавшего на всем протяжении сезона «Брюгге». На финишной ленточки у обоих соперников оказалось очковое равенство (по 44 балла). Однако по личным встречам и другим дополнительным показателям чемпионскую корону получил «Брюгге», а «Генк» стал вторым. Слабым утешением для «Генка» стал негласный титул самой забивной команды минувшего сезона: футболисты наколотили в чемпионате больше всех (82 мяча).

Getty Images/Global Images Ukraine

Новый сезон в Бельгии начинается в один день с новым чемпионатом Украины – 23 июля. Так что бельгийские и украинские «шахтеры» в этой связи будут в равных условиях. Правда, «Генк» уже успел сыграть официальный поединок – матч за Суперкубок Бельгии, который в упорной борьбе проиграл «Брюгге» (2:3).

Команда

Есть настоящий диамант и в нынешнем составе «Генка». Речь, прежде всего, о форварде Онуачу. Во всех турнирах прошлого сезона Пауль забил 35 мячей, получив титул лучшего голеадора бельгийской лиги. Популярный ресурс Трансфермаркт оценивает нигерийца в 20 миллионов евро. Кстати, атака «Генка» является самым сильным звеном команды. Обратить внимание нужно и на забивного левого вингера Тео Бонгонда, как и на его правофлангового коллегу Юниа Ито из Японии. Кстати, за «Генк» выступают игроки с разных континентов. Окромя японского легионера, есть «варяги» из Колумбии, Скандинавии, Африки, США. «Капитанит» в этом «интернационале» бельгиец Хейнен, являющийся воспитанником «Генка».  

Основная игровая схема «магистров» - модная нынче 4-3-3, но при необходимости команда перестраивается на более защитную 4-2-3-1. 

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Джон ван ден Бром

В прошлом году «Генк» возглавил голландский специалист ван ден Бром. В бытность футболистом Джон считался неплохим игроком середины поля. Он начинал как полузащитник, бутсы на гвоздь повесил уже будучи центрбеком. Главное его достижение, как игрока – чемпионство в составе «Аякса». По окончании игровой карьеры ван ден Бром перешел на тренерскую работу. Возглавлял несколько «средних» клубов из Нидерландов, был детским наставником в «Аяксе». Возглавлял и АЗ, но особых результатов не достиг. До работы в «Генке» успел «поупражняться» на «Андерлехте», где добыл свои первые тренерские трофеи – чемпионский титул и два Суперкубка Бельгии. С «Генком» ван ден Бром выиграл Кубок Бельгии.  

Украинский след

«Шахтер» в своей богатой международной карьере доселе с «Генком» не пересекался. Однако в этом клубе есть украинский след. Как упоминалось выше, полузащитник сборной Украины и, кстати, бывший футболист «Шахтера» Руслан Малиновский сделал себе имя в Европе именно в «Генке». Цвета команды Руслан защищал на протяжении трех лет. В активе нашего полузащитника за «Генк» - 135 матчей и 30 голов. В статусе чемпиона Бельгии Малиновский был продан в «Аталанту» за 15 миллионов долларов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Кроме этого, в сезоне 2013/2014 на стадии группового этапа Лиги Европы «Генк» играл против представителя Украины – киевского «Динамо». И дважды одолел нашу команду – 1:0 и 3:1.

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Валерий Василенко, Sport.ua

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