Черный список. Луческу откажется от шести футболистов Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу принял решение относительно судьбы некоторых игроков, не дожидаясь окончания сборов.

По предварительной информации, в ближайшее время должны досрочно покинуть сборы и вернуться в Киев шесть футболистов. Среди них — нападающий Владислав Супряга и нигерийский полузащитник Бенито.

21 июля киевская команда в полном составе переедет на дополнительный третий мини-сбор в Австрию, где будет тренироваться и проведет два контрольных поединка.

23 июля подопечные Луческу сыграют с немецким «Унионом» (Берлин), встреча пройдет в городе Кематен и начнется в 18:00 по киевскому времени. А 26 июля запланирован спарринг с испанским «Вильярреалом» в городе Куфштайн, начало в 17:30.