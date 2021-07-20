Черный список. Луческу откажется от шести футболистов Динамо

Игроки, которые не нужны тренеру, досрочно завершат сборы

  • 20.07.2021 16:30
  • 7544 просмотра
  • 13 комментариев
Черный список. Луческу откажется от шести футболистов Динамо
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу принял решение относительно судьбы некоторых игроков, не дожидаясь окончания сборов.

По предварительной информации, в ближайшее время должны досрочно покинуть сборы и вернуться в Киев шесть футболистов. Среди них — нападающий Владислав Супряга и нигерийский полузащитник Бенито.

21 июля киевская команда в полном составе переедет на дополнительный третий мини-сбор в Австрию, где будет тренироваться и проведет два контрольных поединка.

23 июля подопечные Луческу сыграют с немецким «Унионом» (Берлин), встреча пройдет в городе Кематен и начнется в 18:00 по киевскому времени. А 26 июля запланирован спарринг с испанским «Вильярреалом» в городе Куфштайн, начало в 17:30.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(24 голоса)

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Комментарии
    New Zealander
    online
      New Zealander, 20.07.2021 17:16
    -1
    Мне интересно зачем они Дуелунда брали, а потом отпустили?
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 20.07.2021 17:15
    +1
    Гармаш не піде. Він прекрасно підходить латати діри в складі. Може зіграти на будь-якій позиції в центрі. Плюс досвід. Для ротації в УПЛ такого більш, ніж достатньо. Поїдуть, швидше за все, молоді. Вівчаренко, Бражко. Якщо підпишуть форварда, то і Кулач поїде. Каргбо і Костевича нема на зборах.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 20.07.2021 17:13
    -2
    terhoha, 20.07.2021 17:05
    + Кулач, Коробенко, Сідклей, Бражко
    + Шепелев и Шабанов
    Ссылка
    Mole_M@ks7777
      Mole_M@ks7777, 20.07.2021 17:12
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    F&D, 20.07.2021 16:53
    Ты бы лучше шел своих гомодрил педринських смотрел из ржавой кротобожатни Без тебя разберутся - тебя толчок ахмета там кстати заждался
    Jv -venyn, ты где аккаунты свои потерял
    Ссылка
    terhoha
    online
      terhoha, 20.07.2021 17:05
    0
    Eugene Vrubel, 20.07.2021 16:54
    Супряга, Бенито, Каргбо, Андриевский, Костевич, Гармаш
    + Кулач, Коробенко, Сідклей, Бражко
    Ссылка
    Eugene Vrubel
    online
      Eugene Vrubel, 20.07.2021 17:03
    -1
    Eugene Vrubel, 20.07.2021 16:54
    Супряга, Бенито, Каргбо, Андриевский, Костевич, Гармаш
    Забыл, вместо Андриевского - Кадири!
    Итого, Супряга, Бенито, Каргбо, Кадири, Костевич, Гармаш
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 20.07.2021 16:56
    +2
    Eugene Vrubel, 20.07.2021 16:54
    Супряга, Бенито, Каргбо, Андриевский, Костевич, Гармаш
    Андриевский играет.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 20.07.2021 16:56
    -4
    stopor2016, 20.07.2021 16:52
    Я больше насчитал...
    Я тоже
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
      Alex Danchenko, 20.07.2021 16:55
    +5
    + Кулач - 100%
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    Eugene Vrubel
    online
      Eugene Vrubel, 20.07.2021 16:54
    -2
    Супряга, Бенито, Каргбо, Андриевский, Костевич, Гармаш
    Ссылка
    F&D
      F&D, 20.07.2021 16:53
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    New Zealander, 20.07.2021 16:52
    Чесно говоря, в этот чёрный список можно смело заносить пол команды Динамо.
    Ты бы лучше шел своих гомодрил педринських смотрел из ржавой кротобожатни Без тебя разберутся - тебя толчок ахмета там кстати заждался
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.07.2021 16:52
    0
    Я больше насчитал...
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 20.07.2021 16:52
    -8
    Чесно говоря, в этот чёрный список можно смело заносить пол команды Динамо.
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
      Alex Danchenko, 20.07.2021 16:55
    +5
    + Кулач - 100%
    Ссылка
    F&D
      F&D, 20.07.2021 16:53
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    New Zealander, 20.07.2021 16:52
    Чесно говоря, в этот чёрный список можно смело заносить пол команды Динамо.
    Ты бы лучше шел своих гомодрил педринських смотрел из ржавой кротобожатни Без тебя разберутся - тебя толчок ахмета там кстати заждался
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 20.07.2021 16:56
    +2
    Eugene Vrubel, 20.07.2021 16:54
    Супряга, Бенито, Каргбо, Андриевский, Костевич, Гармаш
    Андриевский играет.
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 20.07.2021 17:15
    +1
    Гармаш не піде. Він прекрасно підходить латати діри в складі. Може зіграти на будь-якій позиції в центрі. Плюс досвід. Для ротації в УПЛ такого більш, ніж достатньо. Поїдуть, швидше за все, молоді. Вівчаренко, Бражко. Якщо підпишуть форварда, то і Кулач поїде. Каргбо і Костевича нема на зборах.
    Ссылка
    terhoha
    online
      terhoha, 20.07.2021 17:05
    0
    Eugene Vrubel, 20.07.2021 16:54
    Супряга, Бенито, Каргбо, Андриевский, Костевич, Гармаш
    + Кулач, Коробенко, Сідклей, Бражко
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.07.2021 16:52
    0
    Я больше насчитал...
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