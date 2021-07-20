Харатин и Зубков на высоте. Ференцварош выиграл матч отбора ЛЧ

В Европе прошли первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Венгерский «Ференцварош», бывший клуб тренера Сергея Реброва, дома победил «Жальгирис» со счетом 2:0.
Украинец Александр Зубков отыграл 69 минут и был заменен. Игорь Харатин провел на поле весь матч, отметившись желтой карточкой на 45-й минуте.
Ответная встреча пройдет в Вильнюсе 27 июля. Победитель этой пары в третьем раунде квалификации ЛЧ сыграет с пражской «Славией».
Лига чемпионов 2021/22
2-й раунд квалификации. Первые матчи, 20 июля
«Ференцварош» (Венгрия) – «Жальгирис» (Литва) – 2:0
Голы: Узуни, 25, Нгуэн, 29.
«Алашкерт» (Армения) – «Шериф» (Молдова) – 0:1
Гол: Луваннор Энрике, 83.
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) – ЧФР Клуж (Румыния) – 1:2
Голы: Роза, 45 – Дебелью, 52, 58.
Динамо Загреб (Хорватия) – Омония (Кипр) – 2:0
Голы: Майер, 65, Якич, 81.
Рапид Вена (Австрия) – Спарта Прага (Чехия) – 2:1
Голы: Кнасмюльнер, 63, 71 – Крейчи, 3.
Селтик (Шотландия) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:1
Голы: Абада, 39 – Эвандер, 66.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.