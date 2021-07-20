Линкольн Ред Импс
1 : 2
ЧФР Клуж
20.07.2021, FT

Харатин и Зубков на высоте. Ференцварош выиграл матч отбора ЛЧ

Два гола побывало в воротах соперников, впереди ответный поединок

  • 20.07.2021 23:20
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Харатин и Зубков на высоте. Ференцварош выиграл матч отбора ЛЧ
© ФК Ференцварош

В Европе прошли первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Венгерский «Ференцварош», бывший клуб тренера Сергея Реброва, дома победил «Жальгирис» со счетом 2:0.

Украинец Александр Зубков отыграл 69 минут и был заменен. Игорь Харатин провел на поле весь матч, отметившись желтой карточкой на 45-й минуте.

Ответная встреча пройдет в Вильнюсе 27 июля. Победитель этой пары в третьем раунде квалификации ЛЧ сыграет с пражской «Славией».  

Лига чемпионов 2021/22

2-й раунд квалификации. Первые матчи, 20 июля

«Ференцварош» (Венгрия) – «Жальгирис» (Литва) – 2:0

Голы: Узуни, 25, Нгуэн, 29.

«Алашкерт» (Армения) – «Шериф» (Молдова) – 0:1

Гол: Луваннор Энрике, 83.

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) – ЧФР Клуж (Румыния) – 1:2

Голы: Роза, 45 – Дебелью, 52, 58.

Динамо Загреб (Хорватия) – Омония (Кипр) – 2:0

Голы: Майер, 65, Якич, 81.

Рапид Вена (Австрия) – Спарта Прага (Чехия) – 2:1

Голы: Кнасмюльнер, 63, 71 – Крейчи, 3.

Селтик (Шотландия) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:1

Голы: Абада, 39 – Эвандер, 66.

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Источник — Sport.ua

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