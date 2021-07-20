Селтик Глазго
0 : 0
Мидтьюлланд
20.07.2021 21:45

Селтик – Мидтьюлланд. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч квалификации Лиги чемпионов

  • 20.07.2021 09:46
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Селтик – Мидтьюлланд. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Селтик» – «Мидтьюлланд».

«Обе команды стартуют в квалификации Лиги чемпионов с этого поединка. «Селтик» с нового сезона возглавляет греческий специалист Ангелос Постекоглу, ранее большую часть карьеры проработавший в Австралии. С «Мидьюлландом» с нового сезона будет работать также новый коуч, а именно датчанин Бо Хенриксен, до этого проработавший по 7 лет в «Бренсхейе» и «Хорсенсе».

В рейтинге коэффициентов УЕФА «Селтик» расположился на 46-й позиции, «Мидтьюлланд» идет 113-м. «Селтик» и «Мидтьюлланд» по итогам прошлого сезона заняли вторые места в своих чемпионатах, а именно Шотландии и Дании, где триумофвали «Рейнджерс» и «Брондбю» соответственно.

Думаю, «Селтик» на домашнем поле в Глазго должен обыгрывать датскую команду, хотя это будет непростая игра для шотландцев. В любом случае нас ожидает интересная игра. На домашнем поле «Селтик» играет мощнее и, я все-таки думаю, что шотландцы выиграют этот матч», - сказал Бартулович.

Матч «Селтик» – «Мидтьюлланд» состоится 20-го июля. Начало встречи в 21:45.

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Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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