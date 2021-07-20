Шериф хочет в группу ЛЧ. Команда Вернидуба выиграла на выезде у Алашкерта

В Ереване прошел первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Алашкерт» (Армения) принимал «Шериф» (Молдова).

Команда Юрия Вернидуба выиграла у соперника со счетом 1:0. Единственный гол в Ереване забил уроженец Бразилии Луваннор Энрике, который играл за сборную Молдовы.

Чтобы попасть в групповой раунд ЛЧ, «Шерифу» надо затем преодолеть еще два квалификационных раунда.

Лиги чемпионов 2021/22

2-й раунд квалификации. Первый матч

20 июля, Ереван

«Алашкерт» (Армения) – «Шериф» (Молдова) – 0:1

Гол: Луваннор Энрике, 83.

Ответный матч пройдет в Тирасполе 28 июля.