Шериф хочет в группу ЛЧ. Команда Вернидуба выиграла на выезде у Алашкерта

В Ереване прошел первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Алашкерт» (Армения) принимал «Шериф» (Молдова).
Команда Юрия Вернидуба выиграла у соперника со счетом 1:0. Единственный гол в Ереване забил уроженец Бразилии Луваннор Энрике, который играл за сборную Молдовы.
Чтобы попасть в групповой раунд ЛЧ, «Шерифу» надо затем преодолеть еще два квалификационных раунда.
Лиги чемпионов 2021/22
2-й раунд квалификации. Первый матч
20 июля, Ереван
«Алашкерт» (Армения) – «Шериф» (Молдова) – 0:1
Гол: Луваннор Энрике, 83.
Ответный матч пройдет в Тирасполе 28 июля.
Источник — Sport.ua
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