Российские нравы. Жена топ-менеджера арендовала Газпром Арену для свидания

Яна, супруга топ-менеджера «Уралхима» Игоря Буланцева, удивила соцсети

  • 20.07.2021 21:26
  • 3806 просмотров
  • 9 комментариев
Российские нравы. Жена топ-менеджера арендовала Газпром Арену для свидания
© Telegram

В Санкт-Петербурге Яна Буланцева, жена топ-менеджера «Уралхима» Игоря Буланцева, арендовала стадион «Газпром Арена» для романтического свидания с супругом.

По информации канала телеграм-канал «Бесславные строители», вечер на стадионе обошелся супругам в 20 млн рублей.

В публикации сказано, что «Газпром Арену» снял гендиректор «Уралхима», хотя по ролику видно, что сюрприз устроила его жена. Топ-менеджера заводят на поле с завязанными глазами, снимают повязку, и затем пара ужинает за столиком на двоих посреди футбольного поля.

Вечер связывают с днем рождения Буланцева, который прошел 9 июля. Игорь Буланцев занимал пост старшего вице-президента Сбербанка, а с 2019 года работает замгендиректора и директором по экономике и финансам в «Уралхиме», одной из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 22:09
    0
    Спасибо за новость
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 20.07.2021 22:04
    +1
    Кстати простое гугления показывает, что аренда данного стадиона стоит всего 130 тысяч рублей в час. Т. е. По версии авторитетнейшего ресурса, который перепечатывает спортуа- парочка там торчала 160 часов или неделю.
    На кого этот бред рассчитан? На тех, кто гуглить не умеет?
    Ссылка
    Pucko-alex
    online
      Pucko-alex, 20.07.2021 21:40
    +1
    К чему эта новость? Спорт,из за того,что на Газпромарене? Политика,потому что представитель России?Светская жизнь,из за того ,что у какого то нувориша очередной заскок? Я захожу на страницу спорт.уа читать спортивные новости,а мне втюхивают всякий бред
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 20.07.2021 21:34
    +2
    Стадионы - вполне себе коммерческая территория, которую регулярно сдают в аренду.
    Ссылка
    Ktoto
    online
      Ktoto, 20.07.2021 21:33
    +1
    рестораны: я что для вас шутка?
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 20.07.2021 21:32
    +1
    Что такого российского в этих нравах?
    Ссылку не дает добавить.
    Гуглим по словосочетанию "Свидание на стадионе Металлист "
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.07.2021 21:31
    +5
    А руху играть негде
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 20.07.2021 21:30
    +1
    какое ми-ми-ми...я аж прослезился...
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 20.07.2021 21:30
    +3
    Жесть.. Кращого місця не знайшлось?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.07.2021 21:31
    +5
    А руху играть негде
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 20.07.2021 21:30
    +3
    Жесть.. Кращого місця не знайшлось?
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 20.07.2021 21:34
    +2
    Стадионы - вполне себе коммерческая территория, которую регулярно сдают в аренду.
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 20.07.2021 22:04
    +1
    Кстати простое гугления показывает, что аренда данного стадиона стоит всего 130 тысяч рублей в час. Т. е. По версии авторитетнейшего ресурса, который перепечатывает спортуа- парочка там торчала 160 часов или неделю.
    На кого этот бред рассчитан? На тех, кто гуглить не умеет?
    Ссылка
    Pucko-alex
    online
      Pucko-alex, 20.07.2021 21:40
    +1
    К чему эта новость? Спорт,из за того,что на Газпромарене? Политика,потому что представитель России?Светская жизнь,из за того ,что у какого то нувориша очередной заскок? Я захожу на страницу спорт.уа читать спортивные новости,а мне втюхивают всякий бред
    Ссылка
    Ktoto
    online
      Ktoto, 20.07.2021 21:33
    +1
    рестораны: я что для вас шутка?
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 20.07.2021 21:32
    +1
    Что такого российского в этих нравах?
    Ссылку не дает добавить.
    Гуглим по словосочетанию "Свидание на стадионе Металлист "
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 20.07.2021 21:30
    +1
    какое ми-ми-ми...я аж прослезился...
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 22:09
    0
    Спасибо за новость
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности