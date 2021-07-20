Российские нравы. Жена топ-менеджера арендовала Газпром Арену для свидания

В Санкт-Петербурге Яна Буланцева, жена топ-менеджера «Уралхима» Игоря Буланцева, арендовала стадион «Газпром Арена» для романтического свидания с супругом.
По информации канала телеграм-канал «Бесславные строители», вечер на стадионе обошелся супругам в 20 млн рублей.
В публикации сказано, что «Газпром Арену» снял гендиректор «Уралхима», хотя по ролику видно, что сюрприз устроила его жена. Топ-менеджера заводят на поле с завязанными глазами, снимают повязку, и затем пара ужинает за столиком на двоих посреди футбольного поля.
Вечер связывают с днем рождения Буланцева, который прошел 9 июля. Игорь Буланцев занимал пост старшего вице-президента Сбербанка, а с 2019 года работает замгендиректора и директором по экономике и финансам в «Уралхиме», одной из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений.
Источник — Telegram
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Гуглим по словосочетанию "Свидание на стадионе Металлист "
На кого этот бред рассчитан? На тех, кто гуглить не умеет?
Ссылку не дает добавить.
Гуглим по словосочетанию "Свидание на стадионе Металлист "
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