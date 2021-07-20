Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Не сомневаюсь, что Шахтер пройдет Генк»

Известный тренер прокомментировал результат жеребьевки третьего отборочного раунда ЛЧ

  • 20.07.2021 16:57
  • 381 просмотр
  • 2 комментария
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Не сомневаюсь, что Шахтер пройдет Генк»
© ФК Шахтер. Лассина Траоре

Вячеслав Грозный в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал жеребьевку 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором представитель Украинской Премьер-лиги «Шахтер» сыграет с бельгийский «Генком».

— Вячеслав Викторович, ваши первые эмоции от результатов жеребьевки?
— Закончилось Евро, за которым мы месяц с удовольствием наблюдали. И вот по итогам жеребьевки квалификации Лиги чемпионов «Шахтеру» достался «Генк». Мы все хотим, чтобы в групповом раунде Лиги чемпионов, как и в прошлом году, играли две наши команды – «Динамо» и «Шахтер».

— В квалификации Лиги чемпионов украинской команде снова попались бельгийцы.
— Да, в прошлом году динамовцам в квалификации Лиги чемпионов достался «Гент» и они его прошли по сумме двух встреч (2:1, 3:0). И вот украинскому клубу снова нужно играть с бельгийцами. Кстати, «Шахтер» с «Генком» никогда до этого не играл. И, к слову, у «Генка» прозвище тоже «шахтеры».

— Что скажете о сопернике «Шахтера»?
— 17-го июля в поединке за Суперкубок Бельгии «Генк» уступил «Брюгге» (2:3). 23-го июля «Генк» стартует в новом сезоне чемпионата Бельгии матчем против «Стандарда». Кроме матча со «Стандардом», «Генк» до первой игры с «Шахтером» сыграет 30-го июля также с «Остенде» в рамках чемпионата Бельгии.

Могу добавить, что «Генк» - четырехкратный чемпион Бельгии. Предыдущий раз они становились чемпионами в сезоне 2018/2019. Также они выиграли пять Кубков Бельгии, один из которых в сезоне 2020/2021. Главный тренер у «Генка» достаточно известный для Бельгии и Нидерландов опытный голландский специалист Джон ван ден Бром. С «Андерлехтом» этот тренер выигрывал чемпионат Бельгии и дважды Суперкубок Бельгии. А с «Генком» он завоевал Кубок в прошлом сезоне. В принципе, тренер он хороший.

— Какие у «Генка» есть отличительные особенности?
— «Генк» хорошо продает своих игроков. В 2019 году бельгийский клуб продал в «Брайтон Энд Хоув Альбион» Леандро Троссарда за 20 млн евро. В 2020 году они продали в «Шеффилд Юнайтед» высокорослого норвежского полузащитника Сандера Берге за 23 млн евро. Наш Руслан Малиновский, кажется, входит в пятерку самых дорогих футболистов, которых продал «Генк». Украинец перешел в «Аталанту» за 13,6 миллионов евро. Они каждый год продают. Сейчас у «Генка» на выходе лучший форвард чемпионата Бельгии 27-летний форвард сборной Нигерии Пауль Онуачу. Он в том году с 30 голами стал лучшим бомбардиром регулярного сезона Лиги Жюпиле. За ним охотится «Арсенал» Лондон и другие клубы. Очень хороший игрок. В целом же, в том сезоне с учетом матчей плей-офф Онуачу забил 35 мячей в 42 играх.

— «Генк» каким-то чудом едва не стал чемпионом Бельгии в прошлом сезоне.
— В регулярном сезоне прошлого чемпионата Бельгии «Генк» стал четвертым и попал в четверку плей-офф, которая борется за чемпионство. Пять из шести матчей «Генк» выиграл и с 44 очками стал вторым. К слову, у первого «Брюгге» было также 44 балла. Очень интересно то, что в чемпионате Бельгии по итогам регулярного сезона «Генк» отстал от первого «Брюгге» на 20 очков. Но перед плей-офф набранные очки делятся пополам. И «Генк» в плей-офф сыграл просто фантастически – пять побед и одна ничья!

— Что «Шахтеру» нужно взять на заметку перед матчами с вице-чемпионом Бельгии?
— У них очень много иностранцев. Больше 60 процентов. Они берут легионеров из разных стран. В течение года у «Генка» 21 футболист ушел и 21 пришел. У них из 35 игроков 21 легионеры. Это фантастика. Вне всякого сомнения, «Генк» - это играющая команда, но они много позволяют делать у своих ворот. У «Генка» приоритет на атаку, и они значительно хуже обороняются. Для «Шахтера» это очень хорошо. Почему? У «Шахтера» произошла смена главного тренера. Вместо португальца Луиша Каштру пришел из «Сассуоло» итальянец Роберто Де Дзерби. У «горняков» поменялся вектор. У «Шахтера» были португальцы Паулу Фонсека и Луиш Каштру. А теперь пошел итальянский вектор. Главный тренер и ассистенты – итальянцы.

— Кадровые пертурбации в составе также имели место быть.
— Да, так и есть. С 1 июля у «Шахтера» ушли Влад Вакула и Валера Бондаренко в аренду в «Ворсклу». Давид Хочолава продан в «Копенгаген», Эдик Соболь продан в «Брюгге», Саша Пихаленок продан в «Днепр-1». Ушел из «Шахтера» Богдан Бутко. Еще раньше в апреле ушел в бразильский «Интернасьонал» Тайсон, который был многолетним лидером команды. А в феврале в «Аталанту» ушел Виктор Коваленко. Пока он в команде из Бергамо не заиграл и, наверное, он будет играть на правах аренды за «Эмполи» или за другой клуб.

— Кстати, что думаете по Коваленко? Нужно ему уйти в аренду?
— Это правильный вариант. Я могу Виктору сказать, чтобы он с пониманием к этому отнесся. Саша Зинченко тоже в Нидерланды уезжал в аренду. А Кевин Де Брюйне уезжал из «Челси» в аренду в «Вердер». И Мохаммед Салах, будучи игроком «Челси», выступал на правах аренды за «Фиорентину» и «Рому». Это хорошая практика. Она только поможет. Это здорово!

— Что скажете о новичках «Шахтера»? Как-то стиль игры «горняков» поменяется?
— Пришли в «Шахтер» три игрока. Это защитник, полузащитник и нападающий. Из «Сассуоло» пришел 25-летний бразильский защитник Марлон. Из лиссабонской «Бенфики» пришел 23-летний атакующий полузащитник Педриньо. Говорят, что он очень быстрый, техничный и талантливый. Также к «горнякам» присоединился очень хороший нападающий сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре, ранее выступавший за амстердамский «Аякс». В 15 играх за Буркина-Фасо Траоре забил 6 мячей.

Вне всякого сомнения, у «Шахтера» будет внесен ряд коррективов в игровую модель. Потому что в команду пришел новый тренер, и он по-своему видит футбол. Это правильно. К тому же большинство футболистов «Шахтера» быстры, координированы, очень техничны, молоды и сверхамбициозны. Кстати, как и Де Дзерби! Он очень амбициозен, и хочет сделать серьезнейшую карьеру. Нельзя забывать об опытных игроках «Шахтера», а именно о Тарасе Степаненко и компании. Они помогут талантливой молодежи.

— Какой ваш предварительный прогноз на противостояние «Шахтера» с «Генком»?
— При всем уважении к «Генку», у меня нет и малейшего сомнения в победе «Шахтера» над «Генком». Да, просто ничего не бывает. Естественно, «Генк» умеет играть и ребята у них есть техничные. Но, я уверен, что «Шахтер» по классу выше. Все аргументы в пользу «горняков». На мой взгляд, сегодня у них есть два конкурирующих состава. Каждый хочет доказать. Все молоды и амбициозны. Они хотят сделать европейскую карьеру по примеру тех ребят, которые уехали из «Шахтера» и очень прилично играют в зарубежных командах. Я с оптимизмом смотрю на противостояние «Шахтера» и «Генка». Я уверен, что мы увидим «Динамо» и «Шахтер» в групповом раунде Лиги чемпионов.

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Дмитрий Котков, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 17:39
    +1
    Так и будет.
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