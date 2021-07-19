Шахтер узнал первого соперника. Результаты жеребьевки Q3 Лиги чемпионов

19 июля в Ньоне в штаб-квартире европейского футбола состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки будет определен первый соперник донецкого «Шахтера». Украинский вице-чемпион будет играть против бельгийской команды «Генк». Первая игра пройдет в Бельгии, а ответная – в Киеве.

В жеребьевке участвовали 20 команд, поделенных на Путь чемпионов (12) и Путь представителей лиг (8).

Матчи Q3 ЛЧ пройдут 3/4 и 10/11 августа. Правило выездного гола не действует.

Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители пройдут в 4-й раунд квалификации (Q4) Лиги чемпионов, другой название – раунд плей-офф (жеребьевка состоится 2 августа).

Проигравшие в Q3 команды из Пути представителей лиг попадут сразу в групповой этап Лиги Европы (ЛЕ). То есть, «Шахтеру» точно гарантирована еврокубковая осень (как минимум, в ЛЕ).

Проигравшие в Q3 команды из Пути чемпионов попадут в раунд плей-офф (Q4) Лиги Европы. Победители противостояний в раунде плей-офф (Q4) ЛЕ затем получат право играть на групповом этапе Лиги Европы, а проигравшие команды сыграют на групповом этапе Лиги конференций (ЛК).

Пары Q2 Лиги чемпионов

20/21 и 27/28 июля

Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов

3/4 и 10/11 августа

Путь чемпионов

«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Омония» (Кипр) – «Легия» (Польша) / «Флора» (Эстония)

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / ЧФР (Румыния) – «Слован» (Словакия) / «Янг Бойз» (Швейцария)

«Олимпиакос» (Греция) / «Нефтчи» (Азербайджан) – «Мура» (Словения) / «Лудогорец» (Болгария)

«Кайрат» (Казахстан) / «Црвена Звезда» (Сербия) – «Алашкерт» (Армения) / «Шериф» (Молдавия)

«Мальме» (Швеция) / ХИК (Финляндия) – «Рейнджерс» (Шотландия)

«Ференцварош» (Венгрия) / «Жальгирис» (Литва) – «Славия» (Чехия)

Путь представителей лиг