Шахтер узнал первого соперника. Результаты жеребьевки Q3 Лиги чемпионов

19 июля в жеребьевке в швейцарском Ньоне приняли участие 20 команд

  • 19.07.2021 13:17
  • 10678 просмотров
  • 35 комментариев
Шахтер узнал первого соперника. Результаты жеребьевки Q3 Лиги чемпионов
© УЕФА

19 июля в Ньоне в штаб-квартире европейского футбола состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки будет определен первый соперник донецкого «Шахтера». Украинский вице-чемпион будет играть против бельгийской команды «Генк». Первая игра пройдет в Бельгии, а ответная – в Киеве.

В жеребьевке участвовали 20 команд, поделенных на Путь чемпионов (12) и Путь представителей лиг (8).

  • Матчи Q3 ЛЧ пройдут 3/4 и 10/11 августа. Правило выездного гола не действует.

Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители пройдут в 4-й раунд квалификации (Q4) Лиги чемпионов, другой название – раунд плей-офф (жеребьевка состоится 2 августа).

Проигравшие в Q3 команды из Пути представителей лиг попадут сразу в групповой этап Лиги Европы (ЛЕ). То есть, «Шахтеру» точно гарантирована еврокубковая осень (как минимум, в ЛЕ).

Проигравшие в Q3 команды из Пути чемпионов попадут в раунд плей-офф (Q4) Лиги Европы. Победители противостояний в раунде плей-офф (Q4) ЛЕ затем получат право играть на групповом этапе Лиги Европы, а проигравшие команды сыграют на групповом этапе Лиги конференций (ЛК).

Пары Q2 Лиги чемпионов

20/21 и 27/28 июля

Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов

3/4 и 10/11 августа

Путь чемпионов

  • «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Омония» (Кипр) – «Легия» (Польша) / «Флора» (Эстония)
  • «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / ЧФР (Румыния) – «Слован» (Словакия) / «Янг Бойз» (Швейцария)
  • «Олимпиакос» (Греция) / «Нефтчи» (Азербайджан) – «Мура» (Словения) / «Лудогорец» (Болгария)
  • «Кайрат» (Казахстан) / «Црвена Звезда» (Сербия) – «Алашкерт» (Армения) / «Шериф» (Молдавия)
  • «Мальме» (Швеция) / ХИК (Финляндия) – «Рейнджерс» (Шотландия)
  • «Ференцварош» (Венгрия) / «Жальгирис» (Литва) – «Славия» (Чехия)

Путь представителей лиг

  • ПСВ (Нидерланды) / «Галатасарай» (Турция) – «Селтик» (Шотландия) / «Митьюлланд» (Дания)
  • «Спартак» (Россия) – «Бенфика» (Португалия)
  • «Генк» (Бельгия) – «Шахтер» (Украина)
  • «Монако» (Франция) – «Рапид» (Австрия) / «Спарта» (Чехия)

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Hyperion
    online
      Hyperion, 19.07.2021 13:56
    0
    Не так уж и важно, что из себя представляет сегодняшний Генк. Гораздо интереснее, что из себя представляет сегодняшний Шахтер.)
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 19.07.2021 13:56
    -1
    ENJOY--, 19.07.2021 13:53
    вася, ну удили три минуты, прочитай текст... больше времени потратил ты на писанину свою
    Ооо, спасибо. Сразу не заметил. От этих Q3 в глазах рябит.
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 19.07.2021 13:53
    0
    Dreifus, 19.07.2021 13:52
    Не ну реально здесь одни долбоклюи сидят.
    Обычный вопрос, смысл его минусовать или плюсовать.
    Я ж не спросил
    "Куда вылетает Шахта КОГДА просрет Генку"?.
    вася, ну удили три минуты, прочитай текст... больше времени потратил ты на писанину свою
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 19.07.2021 13:52
    -1
    Dreifus, 19.07.2021 13:49
    Куда вылетает Шахта, если просрет Генку?
    Не ну реально здесь одни долбоклюи сидят.
    Обычный вопрос, смысл его минусовать или плюсовать.
    Я ж не спросил
    "Куда вылетает Шахта КОГДА просрет Генку"?.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.07.2021 13:50
    +1
    ENJOY--, 19.07.2021 13:50
    не знаю, второй клуб голландии и второй бельгии.. причем генг набрал очков вровень с брюгге.. где то равны
    А по маркту?
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 19.07.2021 13:50
    -1
    dd dent, 19.07.2021 13:35
    Здесь .
    На самом деле оч удобный соперник выпал, так шо можно брать очки в копилку страны пока что, а так то такие клубы как псв на этой стадии не особо желательны что не говори
    не знаю, второй клуб голландии и второй бельгии.. причем генг набрал очков вровень с брюгге.. где то равны
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 19.07.2021 13:49
    -4
    Куда вылетает Шахта, если просрет Генку?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.07.2021 13:47
    0
    Генк приблизно рівнем як Динамо Київ, в захисті грають колумбійці, якщо Онуаху встигнуть продати до матчів проти Шахтаря, то буде супер
    Ссылка
    M@кs/7777___
    online
      M@кs/7777___, 19.07.2021 13:46
    0
    GREEN DAY belokon, 19.07.2021 13:34
    Прежде чем выписывать, посмотри что в сезоне 2018/2019 и 2019/2020 ДК принесло больше очков, а оверолл за всю историю еврокубков независимой Украині- тоже больше.
    Чудо ты
    закусывай твои методички устарели клоун ,в сезоне 2019-2020,где дынамо с Лугано боролась за третье место в ЛЕ в группе ,а шахтер до полуфинала ЛЕ дошел , кто там что принес не неси чушь
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.07.2021 13:45
    +2
    OttoKesterr, 19.07.2021 13:41
    Не йди в крайнощі! Генк не фаворит але і не явний аутсайдер пари.
    Вполне проходимый соперник, а совсем уж шлака какого-то уже и на этой стадии то только рашинские клубы, но не играем с ними ж
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.07.2021 13:45
    +1
    Если Генк такой же как был в конце прошлого сезона, то думаю ШД попался очень серьезный соперник.
    Ссылка
    OttoKesterr
    online
      OttoKesterr, 19.07.2021 13:41
    0
    dd dent, 19.07.2021 13:38
    Ок, не повезло жутко
    Не йди в крайнощі! Генк не фаворит але і не явний аутсайдер пари.
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 19.07.2021 13:41
    0
    С Генкой ещё не играли. А они чемпионский раунд завершили у себя 5+1=0-
    Ссылка
    M@кs/7777___
    online
      M@кs/7777___, 19.07.2021 13:41
    -2
    BUCH, 19.07.2021 13:37
    А что смешного клоун???
    Где в жребии был Олимпиакос додик ,закусывай или ты по методичке 2005 года ещё строчишь ..
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.07.2021 13:38
    +3
    OttoKesterr, 19.07.2021 13:36
    Не розумію коментарів "пощастило" . Генк хороша команда з хорошим підбором гравців. Чого лише вартий двометровий Онуачу, який в минулому сезоні ліги наколоти в більше 30 голів, ставши найкращим бомбардиром бельгійського чемпіонату. Шахтарю буде непросто.
    Ок, не повезло жутко
    Ссылка
    BUCH
      BUCH, 19.07.2021 13:37
    0
    M@кs/7777___, 19.07.2021 13:32
    Олимпиакос))))) закусывай по утрам ,или вы с шпротом не закусываете
    А что смешного клоун???
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.07.2021 13:36
    -1
    За Спарту, за Мітьюлланд, за Галатасарай, за Бенфіку і за Шахтар
    Ссылка
    OttoKesterr
    online
      OttoKesterr, 19.07.2021 13:36
    +3
    Не розумію коментарів "пощастило" . Генк хороша команда з хорошим підбором гравців. Чого лише вартий двометровий Онуачу, який в минулому сезоні ліги наколоти в більше 30 голів, ставши найкращим бомбардиром бельгійського чемпіонату. Шахтарю буде непросто.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.07.2021 13:35
    0
    ENJOY--, 19.07.2021 13:33
    там
    Здесь .
    На самом деле оч удобный соперник выпал, так шо можно брать очки в копилку страны пока что, а так то такие клубы как псв на этой стадии не особо желательны что не говори
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 19.07.2021 13:35
    -1
    Так еще же нет 14:00.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.07.2021 13:38
    +3
    OttoKesterr, 19.07.2021 13:36
    Не розумію коментарів "пощастило" . Генк хороша команда з хорошим підбором гравців. Чого лише вартий двометровий Онуачу, який в минулому сезоні ліги наколоти в більше 30 голів, ставши найкращим бомбардиром бельгійського чемпіонату. Шахтарю буде непросто.
    Ок, не повезло жутко
    Ссылка
    OttoKesterr
    online
      OttoKesterr, 19.07.2021 13:36
    +3
    Не розумію коментарів "пощастило" . Генк хороша команда з хорошим підбором гравців. Чого лише вартий двометровий Онуачу, який в минулому сезоні ліги наколоти в більше 30 голів, ставши найкращим бомбардиром бельгійського чемпіонату. Шахтарю буде непросто.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.07.2021 13:45
    +2
    OttoKesterr, 19.07.2021 13:41
    Не йди в крайнощі! Генк не фаворит але і не явний аутсайдер пари.
    Вполне проходимый соперник, а совсем уж шлака какого-то уже и на этой стадии то только рашинские клубы, но не играем с ними ж
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 19.07.2021 13:34
    +2
    M@кs/7777___, 19.07.2021 13:21
    Норм жребий ,две победы в двухх матчах ,,ну оно и ясно только Шахтёр будет как всегда очи в копилку коэффициентов приносить ,а такие клубы как дынамо непонятно чем занимаются в Евротурнирах уже какой сезон
    Прежде чем выписывать, посмотри что в сезоне 2018/2019 и 2019/2020 ДК принесло больше очков, а оверолл за всю историю еврокубков независимой Украині- тоже больше.
    Чудо ты
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 19.07.2021 13:28
    +2
    dd dent, 19.07.2021 13:21
    Фартит
    а кто был сильнее?!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.07.2021 13:21
    +2
    ENJOY--, 19.07.2021 13:19
    ок
    Фартит
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 19.07.2021 13:19
    +2
    ок
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.07.2021 13:50
    +1
    ENJOY--, 19.07.2021 13:50
    не знаю, второй клуб голландии и второй бельгии.. причем генг набрал очков вровень с брюгге.. где то равны
    А по маркту?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.07.2021 13:45
    +1
    Если Генк такой же как был в конце прошлого сезона, то думаю ШД попался очень серьезный соперник.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.07.2021 13:31
    +1
    ENJOY--, 19.07.2021 13:28
    а кто был сильнее?!
    Где?
    Ссылка
    Hyperion
    online
      Hyperion, 19.07.2021 13:56
    0
    Не так уж и важно, что из себя представляет сегодняшний Генк. Гораздо интереснее, что из себя представляет сегодняшний Шахтер.)
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 19.07.2021 13:53
    0
    Dreifus, 19.07.2021 13:52
    Не ну реально здесь одни долбоклюи сидят.
    Обычный вопрос, смысл его минусовать или плюсовать.
    Я ж не спросил
    "Куда вылетает Шахта КОГДА просрет Генку"?.
    вася, ну удили три минуты, прочитай текст... больше времени потратил ты на писанину свою
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.07.2021 13:47
    0
    Генк приблизно рівнем як Динамо Київ, в захисті грають колумбійці, якщо Онуаху встигнуть продати до матчів проти Шахтаря, то буде супер
    Ссылка
    M@кs/7777___
    online
      M@кs/7777___, 19.07.2021 13:46
    0
    GREEN DAY belokon, 19.07.2021 13:34
    Прежде чем выписывать, посмотри что в сезоне 2018/2019 и 2019/2020 ДК принесло больше очков, а оверолл за всю историю еврокубков независимой Украині- тоже больше.
    Чудо ты
    закусывай твои методички устарели клоун ,в сезоне 2019-2020,где дынамо с Лугано боролась за третье место в ЛЕ в группе ,а шахтер до полуфинала ЛЕ дошел , кто там что принес не неси чушь
    Ссылка
    OttoKesterr
    online
      OttoKesterr, 19.07.2021 13:41
    0
    dd dent, 19.07.2021 13:38
    Ок, не повезло жутко
    Не йди в крайнощі! Генк не фаворит але і не явний аутсайдер пари.
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 19.07.2021 13:41
    0
    С Генкой ещё не играли. А они чемпионский раунд завершили у себя 5+1=0-
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 19.07.2021 13:37
    0
    M@кs/7777___, 19.07.2021 13:32
    Олимпиакос))))) закусывай по утрам ,или вы с шпротом не закусываете
    А что смешного клоун???
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.07.2021 13:35
    0
    ENJOY--, 19.07.2021 13:33
    там
    Здесь .
    На самом деле оч удобный соперник выпал, так шо можно брать очки в копилку страны пока что, а так то такие клубы как псв на этой стадии не особо желательны что не говори
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 19.07.2021 13:31
    0
    BUCH, 19.07.2021 13:30
    Да тот же Олимпиакос, ПСВ...
    ну скорее ПСВ.. и то по сумме состава
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 19.07.2021 13:30
    0
    ENJOY--, 19.07.2021 13:28
    а кто был сильнее?!
    Да тот же Олимпиакос, ПСВ...
    Ссылка
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