Шахтер узнал первого соперника. Результаты жеребьевки Q3 Лиги чемпионов

19 июля в Ньоне в штаб-квартире европейского футбола состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги чемпионов.
По итогам жеребьевки будет определен первый соперник донецкого «Шахтера». Украинский вице-чемпион будет играть против бельгийской команды «Генк». Первая игра пройдет в Бельгии, а ответная – в Киеве.
В жеребьевке участвовали 20 команд, поделенных на Путь чемпионов (12) и Путь представителей лиг (8).
- Матчи Q3 ЛЧ пройдут 3/4 и 10/11 августа. Правило выездного гола не действует.
Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители пройдут в 4-й раунд квалификации (Q4) Лиги чемпионов, другой название – раунд плей-офф (жеребьевка состоится 2 августа).
Проигравшие в Q3 команды из Пути представителей лиг попадут сразу в групповой этап Лиги Европы (ЛЕ). То есть, «Шахтеру» точно гарантирована еврокубковая осень (как минимум, в ЛЕ).
Проигравшие в Q3 команды из Пути чемпионов попадут в раунд плей-офф (Q4) Лиги Европы. Победители противостояний в раунде плей-офф (Q4) ЛЕ затем получат право играть на групповом этапе Лиги Европы, а проигравшие команды сыграют на групповом этапе Лиги конференций (ЛК).
Пары Q2 Лиги чемпионов
20/21 и 27/28 июля
Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
3/4 и 10/11 августа
Путь чемпионов
- «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Омония» (Кипр) – «Легия» (Польша) / «Флора» (Эстония)
- «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / ЧФР (Румыния) – «Слован» (Словакия) / «Янг Бойз» (Швейцария)
- «Олимпиакос» (Греция) / «Нефтчи» (Азербайджан) – «Мура» (Словения) / «Лудогорец» (Болгария)
- «Кайрат» (Казахстан) / «Црвена Звезда» (Сербия) – «Алашкерт» (Армения) / «Шериф» (Молдавия)
- «Мальме» (Швеция) / ХИК (Финляндия) – «Рейнджерс» (Шотландия)
- «Ференцварош» (Венгрия) / «Жальгирис» (Литва) – «Славия» (Чехия)
Путь представителей лиг
- ПСВ (Нидерланды) / «Галатасарай» (Турция) – «Селтик» (Шотландия) / «Митьюлланд» (Дания)
- «Спартак» (Россия) – «Бенфика» (Португалия)
- «Генк» (Бельгия) – «Шахтер» (Украина)
- «Монако» (Франция) – «Рапид» (Австрия) / «Спарта» (Чехия)
Источник — Sport.ua
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Обычный вопрос, смысл его минусовать или плюсовать.
Я ж не спросил
"Куда вылетает Шахта КОГДА просрет Генку"?.
Обычный вопрос, смысл его минусовать или плюсовать.
Я ж не спросил
"Куда вылетает Шахта КОГДА просрет Генку"?.
На самом деле оч удобный соперник выпал, так шо можно брать очки в копилку страны пока что, а так то такие клубы как псв на этой стадии не особо желательны что не говори
Чудо ты
На самом деле оч удобный соперник выпал, так шо можно брать очки в копилку страны пока что, а так то такие клубы как псв на этой стадии не особо желательны что не говори
Чудо ты
Обычный вопрос, смысл его минусовать или плюсовать.
Я ж не спросил
"Куда вылетает Шахта КОГДА просрет Генку"?.
Чудо ты
На самом деле оч удобный соперник выпал, так шо можно брать очки в копилку страны пока что, а так то такие клубы как псв на этой стадии не особо желательны что не говори
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