Соперник для Шахтера. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги чемпионов состоится в Ньоне в штаб-квартире европейского футбола 19 июля в 13:00 по Киеву.

В жеребьевке участвуют 20 команд. Будут две процедуры: одна – для 12 представителей Пути чемпионов, вторая – для 8 команд Пути представителей лиг.

По итогам жеребьевки будет определен первый соперник донецкого «Шахтера». Украинский вице-чемпион будет сеяным и в Q3, и в случае прохода дальше – в Q4.

Возможные соперники «Шахтера» в Q3 Лиги чемпионов

Генк (Бельгия)

(Бельгия) победитель пары: ПСВ (Нидерланды) – Галатасарай (Турция)

(Нидерланды) – (Турция) победитель пары: Рапид Вена (Австрия) – Спарта Прага (Чехия)

В жеребьевке примут участие пары команд, которые сыграют во втором отборочном раунде 20/21 и 27/28 июля. С целью посева команд используется рейтинг команды из каждой пары с высшим коэффициентом. Участников поделили поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге. Клубы из одной ассоциации на этой стадии не могут играть друг против друга. Команды из Украины и России не будут играть друг против друга.

Перед жеребьевкой шары с именами сеяных команд или пар поместят в одну чашу, а шары с несеяными командами или парами – в другую. Из каждой чаши достанут по одному шару, поместят в пустую чашу посередине и перемешают. Команда или пара, название которой достанут из центральной чаши первой, проведет первый матч дома.﻿

Матчи Q3 ЛЧ пройдут 3/4 и 10/11 августа. Правило выездного гола не действует.

Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители пройдут в 4-й раунд квалификации (Q4) Лиги чемпионов, другой название – раунд плей-офф (жеребьевка состоится 2 августа).

Проигравшие в Q3 команды из Пути представителей лиг попадут сразу в групповой этап Лиги Европы (ЛЕ). То есть, Шахтеру» точно гарантирована еврокубковая осень (как минимум, в ЛЕ).

Проигравшие в Q3 команды из Пути чемпионов попадут в раунд плей-офф Лиги Европы. Победители противостояний в раунде плей-офф ЛЕ затем получат право играть на групповом этапе Лиги Европы, а проигравшие команды сыграют на групповом этапе Лиги конференций (ЛК).

Пары Q2 Лиги чемпионов

20/21 и 27/28 июля

Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов

Сеяные и несеяные команды

3/4 и 10/11 августа