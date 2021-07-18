Соперник для Шахтера. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Процедура пройдет в швейцарском Ньоне 19 июля в 13:00 по Киеву

  • 18.07.2021 22:45
  • 3502 просмотра
  • 8 комментариев
Соперник для Шахтера. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
© УЕФА

Жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги чемпионов состоится в Ньоне в штаб-квартире европейского футбола 19 июля в 13:00 по Киеву.

В жеребьевке участвуют 20 команд. Будут две процедуры: одна – для 12 представителей Пути чемпионов, вторая – для 8 команд Пути представителей лиг.

По итогам жеребьевки будет определен первый соперник донецкого «Шахтера». Украинский вице-чемпион будет сеяным и в Q3, и в случае прохода дальше – в Q4.

Возможные соперники «Шахтера» в Q3 Лиги чемпионов

  • Генк (Бельгия)
  • победитель пары: ПСВ (Нидерланды) – Галатасарай (Турция) 
  • победитель пары: Рапид Вена (Австрия) – Спарта Прага (Чехия)

В жеребьевке примут участие пары команд, которые сыграют во втором отборочном раунде 20/21 и 27/28 июля. С целью посева команд используется рейтинг команды из каждой пары с высшим коэффициентом. Участников поделили поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге. Клубы из одной ассоциации на этой стадии не могут играть друг против друга. Команды из Украины и России не будут играть друг против друга.

Перед жеребьевкой шары с именами сеяных команд или пар поместят в одну чашу, а шары с несеяными командами или парами – в другую. Из каждой чаши достанут по одному шару, поместят в пустую чашу посередине и перемешают. Команда или пара, название которой достанут из центральной чаши первой, проведет первый матч дома.﻿

  • Матчи Q3 ЛЧ пройдут 3/4 и 10/11 августа. Правило выездного гола не действует.

Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители пройдут в 4-й раунд квалификации (Q4) Лиги чемпионов, другой название – раунд плей-офф (жеребьевка состоится 2 августа).

Проигравшие в Q3 команды из Пути представителей лиг попадут сразу в групповой этап Лиги Европы (ЛЕ). То есть, Шахтеру» точно гарантирована еврокубковая осень (как минимум, в ЛЕ).

Проигравшие в Q3 команды из Пути чемпионов попадут в раунд плей-офф Лиги Европы. Победители противостояний в раунде плей-офф ЛЕ затем получат право играть на групповом этапе Лиги Европы, а проигравшие команды сыграют на групповом этапе Лиги конференций (ЛК).

📺 Видеотрансляция

Пары Q2 Лиги чемпионов

20/21 и 27/28 июля

Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов

Сеяные и несеяные команды

3/4 и 10/11 августа

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Vadim-KYIV
    online
      Vadim-KYIV, 18.07.2021 23:43
    0
    Joe-777., 18.07.2021 23:29
    Пердиньйо порешает.
    Перди в подушку дурное.
    Ссылка
    Алексей Опанасенко
      Алексей Опанасенко, 18.07.2021 23:40
    -4
    Торба кротам
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 18.07.2021 23:37
    0
    Joe-777., 18.07.2021 23:29
    Пердиньйо порешает.
    Шпротик решил по умничать на пьяную голову
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 18.07.2021 23:29
    -5
    New Zealander, 18.07.2021 23:27
    Цих суперників (Генк, ПСВ, Сарай, Рапід, Спарта) треба бити 5:0 вдома і 1:3 на виїзді.
    Пердиньйо порешает.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 18.07.2021 23:27
    -1
    Цих суперників (Генк, ПСВ, Сарай, Рапід, Спарта) треба бити 5:0 вдома і 1:3 на виїзді.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 18.07.2021 23:10
    +2
    Неплохие команды...думал что в третьей квалификации будет полегче
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 18.07.2021 23:08
    0
    Вангую:
    Генк (Бельгия)
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 18.07.2021 23:05
    0
    А что Бог даст...
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 18.07.2021 23:10
    +2
    Неплохие команды...думал что в третьей квалификации будет полегче
    Ссылка
    Vadim-KYIV
    online
      Vadim-KYIV, 18.07.2021 23:43
    0
    Joe-777., 18.07.2021 23:29
    Пердиньйо порешает.
    Перди в подушку дурное.
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 18.07.2021 23:37
    0
    Joe-777., 18.07.2021 23:29
    Пердиньйо порешает.
    Шпротик решил по умничать на пьяную голову
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 18.07.2021 23:08
    0
    Вангую:
    Генк (Бельгия)
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 18.07.2021 23:05
    0
    А что Бог даст...
    Ссылка
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