Источник: Ювентус заинтересован в приобретении голкипера Динамо

Футбольный журналист программы ТаТоТаке Андрей Сенькив сообщил, что туринский «Ювентус» заинтересован в приобретении голкипера «Динамо» Руслана Нещерета:

«Люди со стороны «Ювентуса» сказали, что их заинтересовал голкипер Руслан Нещерет, который хорошо стоял на воротах против «Барселоны». До официальных переговоров пока далеко, но общение точно есть.

Про интерес к Нещерету со стороны Ювентуса знает Мирча Луческу. Это перспективный голкипер. Есть два важных фактора, которые могут помешать переходу. Во-первых, Ювентус готов платить за Нещерета не больше 3 млн евро. И второе – уйдет ли Бущан?»

В данный момент Руслан Нещерет восстанавливается после операции на плече.