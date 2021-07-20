Источник: Ювентус заинтересован в приобретении голкипера Динамо

До серьезных переговоров по Руслану Нещерету дело пока не дошло

  • 20.07.2021 22:19
  • 4948 просмотров
  • 13 комментариев
Источник: Ювентус заинтересован в приобретении голкипера Динамо
© ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Футбольный журналист программы ТаТоТаке Андрей Сенькив сообщил, что туринский «Ювентус» заинтересован в приобретении голкипера «Динамо» Руслана Нещерета:

«Люди со стороны «Ювентуса» сказали, что их заинтересовал голкипер Руслан Нещерет, который хорошо стоял на воротах против «Барселоны». До официальных переговоров пока далеко, но общение точно есть.

Про интерес к Нещерету со стороны Ювентуса знает Мирча Луческу. Это перспективный голкипер. Есть два важных фактора, которые могут помешать переходу. Во-первых, Ювентус готов платить за Нещерета не больше 3 млн евро. И второе – уйдет ли Бущан?»

В данный момент Руслан Нещерет восстанавливается после операции на плече.

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Источник — ТаТоТаке

(19 голосов)

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Комментарии
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 20.07.2021 23:42
    0
    turist86, 20.07.2021 22:36
    за 3 мільйони ніхто не продасть
    Чому? Він не є наразі основним голкіпером Динамо + ще доволі "сирий" та геть юний, як для воротаря. Цілком можна продати, особливо, якщо буде умова 3 млн. + нормальний % від майбутнього продажу. Але тоді Динамо треба шукати ще одного, нового кіпера, бо другий номер - Бойко, це слабувато, як на мене
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.07.2021 23:34
    0
    Irina Novash, 20.07.2021 23:25
    у вратарей не бывает таланта, если они только не пробивают штрафные. таких как Нещерет перспективных ещё две сотни футболистов в Европе найдётся, это рулетка ещё больше чем в казино.
    Ну таких да, но ДК не выгодно отдавать учитывая даже тот же лимит за такие $, а так то чего ж не бывает с талантом, когда некоторых фиг пробъешь учитывая размер ворот и стоят они уже в районе сотки млн
    Ссылка
    Irina Novash
    online
      Irina Novash, 20.07.2021 23:25
    -1
    Alex86 1, 20.07.2021 23:08
    Та ну ладно, ему 19 лет только да и продавать за такие $ явно не целесообразно, в Укр увы талантливая молодежь не так часто рождается
    у вратарей не бывает таланта, если они только не пробивают штрафные. таких как Нещерет перспективных ещё две сотни футболистов в Европе найдётся, это рулетка ещё больше чем в казино.
    Ссылка
    Irina Novash
    online
      Irina Novash, 20.07.2021 23:23
    -1
    пр-и уверен все упоротые подумали за свою дырку Бущана
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.07.2021 23:08
    0
    Lion, 20.07.2021 22:57
    В динамо все перспективные до пенсии....
    Та ну ладно, ему 19 лет только да и продавать за такие $ явно не целесообразно, в Укр увы талантливая молодежь не так часто рождается
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 20.07.2021 23:05
    0
    яке тобі діло? ти його агент?
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 20.07.2021 22:58
    -3
    И второе – уйдет ли Бущан?»
    ":,":,":,":,":,":,
    Я его что кто-то берет?.?.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 20.07.2021 22:57
    -1
    Alex86 1, 20.07.2021 22:32
    Не ну за пару млн перспективного воротника молодого, то конечно вполне могут и узнавать, все равно на обкатку отправят в серию Б или середняки серии А, а там если адаптируется то и наварить можно
    В динамо все перспективные до пенсии....
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.07.2021 22:41
    -2
    turist86, 20.07.2021 22:36
    за 3 мільйони ніхто не продасть
    бойко можно отдать за трешку
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 20.07.2021 22:40
    0
    Вячеслав Круссер, 20.07.2021 22:30
    Смех без причины - признак, скажем так, небольшого ума.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 20.07.2021 22:36
    0
    за 3 мільйони ніхто не продасть
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.07.2021 22:32
    -2
    Не ну за пару млн перспективного воротника молодого, то конечно вполне могут и узнавать, все равно на обкатку отправят в серию Б или середняки серии А, а там если адаптируется то и наварить можно
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 20.07.2021 22:30
    -3
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 20.07.2021 23:42
    0
    turist86, 20.07.2021 22:36
    за 3 мільйони ніхто не продасть
    Чому? Він не є наразі основним голкіпером Динамо + ще доволі "сирий" та геть юний, як для воротаря. Цілком можна продати, особливо, якщо буде умова 3 млн. + нормальний % від майбутнього продажу. Але тоді Динамо треба шукати ще одного, нового кіпера, бо другий номер - Бойко, це слабувато, як на мене
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.07.2021 23:34
    0
    Irina Novash, 20.07.2021 23:25
    у вратарей не бывает таланта, если они только не пробивают штрафные. таких как Нещерет перспективных ещё две сотни футболистов в Европе найдётся, это рулетка ещё больше чем в казино.
    Ну таких да, но ДК не выгодно отдавать учитывая даже тот же лимит за такие $, а так то чего ж не бывает с талантом, когда некоторых фиг пробъешь учитывая размер ворот и стоят они уже в районе сотки млн
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.07.2021 23:08
    0
    Lion, 20.07.2021 22:57
    В динамо все перспективные до пенсии....
    Та ну ладно, ему 19 лет только да и продавать за такие $ явно не целесообразно, в Укр увы талантливая молодежь не так часто рождается
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 20.07.2021 23:05
    0
    яке тобі діло? ти його агент?
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 20.07.2021 22:40
    0
    Вячеслав Круссер, 20.07.2021 22:30
    Смех без причины - признак, скажем так, небольшого ума.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 20.07.2021 22:36
    0
    за 3 мільйони ніхто не продасть
    Ссылка
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