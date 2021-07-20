ТаТоТаке. Динамовец в Ювентусе, крах лысых аферистов

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив отвечают на наиболее актуальные вопросы перед стартом УПЛ.
Что по трансферам Динамо и Шахтера? Стоило ли расширять УПЛ? Кто выиграл от конфликта Руха и Арены-Львов? Когда Ингулец достроит стадион? Почему у Черноморца конфликт с ультрас? Почему умерли Карпаты Смалийчука-Болотникова?
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Источник — ТаТоТаке
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