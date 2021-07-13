Руслан НЕЩЕРЕТ: «Четыре месяца мяч не трогал. Очень тяжело»

Голкипер «Динамо» Руслан Нещерет продолжает восстановление после операции на двуглавой мышце плеча, приступив к индивидуальным тренировкам на втором подготовительном сборе команды.

- Руслан, ты уже возвращаешься к работе без ограничений или пока рано об этом говорить?

- Нет, это пока втягивание в тренировочный процесс. С Михаилом Леонидовичем началась только подготовительная работа к возвращению в общую группу. Я только приступил к индивидуальной работе.

- Как ты получил эту травму? Как проходило восстановление?

- Во время разминки перед матчем с «Десной» я почувствовал боль в руке. Оказалось, что это разрыв бицепса. Поэтому он меня так долго беспокоил. Мне сделали операцию в Мюнхене в апреле. Две недели ходил с лангетой. Затем поехал домой в отпуск и занимался по индивидуальной программе, которую присылал тренер-реабилитолог. А когда вернулся в Киев, уже стал выполнять упражнения, требующие большей выносливости.

- Ты на долгое время оказался без любимого дела. Кто тебя поддерживал в этот период?

- Все поддерживали – семья, тренерский штаб, ребята из команды. Очень тяжело было. Целых четыре месяца я, можно сказать, мяч не трогал. Затяжное восстановление, но, думаю, все к лучшему.

- Здесь ты уже занимаешься с другими вратарями, но с определенными ограничениями. Какими?

- Мне пока нельзя падать. Перед тренировкой нужно обязательно много времени уделять растяжке, делаю растяжку с мячом под контролем Михаила Леонидовича. Во время упражнений в группе, когда задействованы вратари, и тренер свободен, он занимается со мной индивидуально.

- Присутствие на сборе вместе с командой способствует скорейшей реабилитации в моральном плане?

- Да, на сборах веселее. Я очень рад вернуться к тренировкам, очень соскучился по мячу.

- Какой срок возвращения к полноценной работе прогнозируют врачи?

- Врачи говорят, что еще две-три недели нужно тренироваться индивидуально, после чего уже понемногу втягиваться в общую группу.

- Следил ли за матчами Евро-2020? За кого болел помимо Украины?

- Конечно, болел за нашу сборную, наши ребята – молодцы. Кроме того, с самого начала турнира болел за Италию.

- На Евро-2020 Бущана признали лучшим игроком сборной Украины, лучший игрок всего турнира – тоже вратарь, итальянец Доннарумма. Голкиперы дождались признания?

- Да, наконец-то вратарское искусство начали больше ценить. И оно поднялось на более высокий уровень. Это было видно на чемпионате Европы.

- Судьбу финала Евро решила серия пенальти. Чего здесь больше – мастерства, удачи, моральной стойкости?

- Все вместе. Что касается голкиперов, сначала идет анализ, а затем уже исполнение.