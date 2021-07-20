Скандал? В раздевалках сменили эмблему Металлиста 1925 на лого Металлиста

В Харькове два клуба ломают копья вокруг стадиона «Металлист»

  • 20.07.2021 21:00
  • 8098 просмотров
  • 45 комментариев
Скандал? В раздевалках сменили эмблему Металлиста 1925 на лого Металлиста
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Исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин сообщил, что в раздевалке на стадионе «Металлист» демонтировали надписи клуба «Металлист 1925» и установили лого возрожденного «Металлиста»:

«Пост боли, или еб***тым нет покоя. Все, что нужно знать о «возрождении» футбола в Харькове.

Сегодня в рамках «частно-городского партнерства», под вопли: «Слава КПСС», «возродили» домашнюю раздевалку «Металлиста 1925» на ОСК «Металлист», где этой весной, за неделю до старта чемпионата, был произведен капитальный ремонт обеих раздевалок и выполнен брендинг нашей домашней раздевалки в клубных цветах.

Однако ничто не помешало сегодня ретивым «реконструкторам» без зазрения совести демонтировать эту отделку, причем никто даже не поинтересовался мнением клуба, не проговорил механизм компенсации за причиненный ущерб.  Просто взяли, уничтожили, показав лишний раз, что вы, «Металлист 1925», здесь никто и звать вас никак.

Хочется отметить, что «Металлист 1925» имеет действующий договор с ОСК «Металлист» до конца сезона 2022/23. При этом, уступив одно из помещений раздевалок, в пользу «Металлиста» – как раз ту самую, которую они хотели использовать в качестве домашней.

Судя по фото, доступным в комментариях, думаю, вновь следует ожидать переезд грозы авторитетов украинского футбола в помещение «возрожденной» раздевалки. Данный пост выражает личное мнение автора и никоим образом не связан с занимаемой им должностью».

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(2 голоса)

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Комментарии
    Dom_y_Doporu
    online
      Dom_y_Doporu, 20.07.2021 23:39
    -1
    Какой вообще беспредел? О чем вы, ребята? Поменяли вывески в раздевалке… раздули срач. Не порядочно в этой ситуации повёл себя только администратор Стадиона Металлист. Если договоренность с 1925 по-поводу наличия символики этого клуба в раздевалке действительно была, хотя таких документов пока не показали. А если это все на словах было - ну дал Ярославский больше денег и че тут, начнём с того, что это он эти раздевалки со всей инфраструктурой построил, да, безусловно, не без личного интереса.. А вообще - могли бы и договориться. Уже понятно было, что придётся сожительствовать, как минимум в одном городе.. не факт, правда, что в одной лиге поиграть предоставится возможность, ибо МХ в след сезоне будет в УПЛ, а вот 1925 со своей унылой игрой не факт, что там задержится
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 23:37
    -1
    Aleks04, 20.07.2021 23:31
    Чему завидовать? Первой Лиге?
    Арендупали!!!!!! Т
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 20.07.2021 23:36
    0
    Александр Шевченко, 20.07.2021 21:59
    Пускай идут в Лозанну, у металло брухта Ярика там печальный опыт имеется. И, вообще, удивительно что этого лысого безбашенного пожизненно не отстранили от футбола, после того как он позорно договорняк с Карпатами катал
    Да у Динамо счет договорняков идет на сотни. В чемпионате Союза все знали что дома Динамо побеждает а на выезде играет вничью.у Лобановского это называлось выездная модель. С украинскими командами было проще была директива от 1 секретаря Украины Щербицкого и очки в нужное время просто отдавали. Первый договорнячок скатали в 1960 Авангард Харьков и Динамо скатали нужную ничейку и Киев стал чемпионом. В годы независимости стало намного сложнее, нужные директивы уже не прокатывали, а шубы не все судьи соглашались брать.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 23:35
    -2
    Aleks04, 20.07.2021 23:31
    Чему завидовать? Первой Лиге?
    Не вылетели и норм.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 23:34
    -2
    Aleks04, 20.07.2021 23:31
    Чему завидовать? Первой Лиге?
    А вы там чета решаете!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 20.07.2021 23:31
    +1
    rus, 20.07.2021 23:12
    Не завидуй!
    Чему завидовать? Первой Лиге?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 23:12
    -2
    Aleks04, 20.07.2021 23:10
    Ну а шо вы хотели. Царёк вернулся "господствовать"
    Не завидуй!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 20.07.2021 23:10
    -1
    Ну а шо вы хотели. Царёк вернулся "господствовать"
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 20.07.2021 22:58
    -2
    Что то ничего я не понял убрали цифры, а кто мешает краской опять накрасить или на клеять наклейки или уже на крайний случай балончиком нарисовать
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 22:52
    0
    romeo_xai, 20.07.2021 22:48
    Чув звін, та не знаю де він. Хтось бачив той документ/договір, що забороняє щось Ярославському? Та й він зараз ніде не фігурує офіційно у справах Металісту. А по стадіону справді якийсь бардак і пахне бандитськими розбірками. Хотілося би ще почути другу сторону, бо наразі було вислухано лише 1 сторону конфлікту
    Так говорили что с20 всё каждый за себя!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 22:49
    -4
    Павел СН, 20.07.2021 22:41
    к чему этот вопрос??????
    Он был неплохим мэром!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 22:49
    -5
    Павел СН, 20.07.2021 22:41
    к чему этот вопрос??????
    Он был неплохим мэром!
    Ссылка
    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 20.07.2021 22:48
    0
    Владимир Коновалец, 20.07.2021 21:37
    Це як розуміти? Початок війни між клубами? А як вдалося Ярославському відмінити пункт договору з КУрченко на предмет не лізти в футбол ще два роки? Чи в Україні закони не працюють? Дивно... Відчуваю,що це тільки початок бойових дій, в яких будуть і покалічені і ображені, може хтось і пропаде назовсім.Оце таке наше обличчя харківського футболу,керманичі якого бачать себе уже в ЛЧ.
    Чув звін, та не знаю де він. Хтось бачив той документ/договір, що забороняє щось Ярославському? Та й він зараз ніде не фігурує офіційно у справах Металісту. А по стадіону справді якийсь бардак і пахне бандитськими розбірками. Хотілося би ще почути другу сторону, бо наразі було вислухано лише 1 сторону конфлікту
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 22:48
    -2
    SuperleagueUkraine, 20.07.2021 22:41
    понятно, еще один хейтер тупо не знающий что такое Металлист и кто такой Ярославский. Ты веришь что он мог продать добровольно то во что вкладывал миллионы своих денег и был один из немногих владельцев клубов кто жил футболом? За него и Маркевич говорил что он очень порядочный человек. Очевидно что или самовлюбленный гепа надавил и/или суркисята с липовым делом в уефа подсуетились и он понял что дело идёт ко дну и нет смысла бороться с тем беспределом со всех сторон. А сейчас время поменялось, стали по-европейски жить и есть шанс что не отожмут клуб или не подставят, а дадут нормально существовать.
    В Харькове об этом все знали
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 22:47
    -1
    SuperleagueUkraine, 20.07.2021 22:41
    понятно, еще один хейтер тупо не знающий что такое Металлист и кто такой Ярославский. Ты веришь что он мог продать добровольно то во что вкладывал миллионы своих денег и был один из немногих владельцев клубов кто жил футболом? За него и Маркевич говорил что он очень порядочный человек. Очевидно что или самовлюбленный гепа надавил и/или суркисята с липовым делом в уефа подсуетились и он понял что дело идёт ко дну и нет смысла бороться с тем беспределом со всех сторон. А сейчас время поменялось, стали по-европейски жить и есть шанс что не отожмут клуб или не подставят, а дадут нормально существовать.
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 20.07.2021 22:41
    0
    ALKOSruLKA, 20.07.2021 22:36
    со стороны это выглядит как рейдерство... Отжимание чужого, что тебе не пренадлежит (хоть когда-то принадлежало)... Типа с курочки побрил деньги в свое время, а теперь вернулся такой спаситель "надурняк"... деньгами с городом он поделиться не желает?
    понятно, еще один хейтер тупо не знающий что такое Металлист и кто такой Ярославский. Ты веришь что он мог продать добровольно то во что вкладывал миллионы своих денег и был один из немногих владельцев клубов кто жил футболом? За него и Маркевич говорил что он очень порядочный человек. Очевидно что или самовлюбленный гепа надавил и/или суркисята с липовым делом в уефа подсуетились и он понял что дело идёт ко дну и нет смысла бороться с тем беспределом со всех сторон. А сейчас время поменялось, стали по-европейски жить и есть шанс что не отожмут клуб или не подставят, а дадут нормально существовать.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.07.2021 22:41
    +4
    rus, 20.07.2021 22:39
    А ты был в Харькове?
    к чему этот вопрос??????
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 22:39
    0
    Павел СН, 20.07.2021 22:33
    так вы-же,харковчяне,сами решаете кто у вас мер!!!!!!
    А ты был в Харькове?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 22:37
    -3
    ALKOSruLKA, 20.07.2021 22:36
    со стороны это выглядит как рейдерство... Отжимание чужого, что тебе не пренадлежит (хоть когда-то принадлежало)... Типа с курочки побрил деньги в свое время, а теперь вернулся такой спаситель "надурняк"... деньгами с городом он поделиться не желает?
    Не с той стороны смотришь
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 20.07.2021 22:36
    +1
    SuperleagueUkraine, 20.07.2021 22:12
    Ой, не надо вот это ныть. Не знаем всех подробностей, но видели фотки базы в Высоком до какого состояния довели? Стадион еще более-менее держался за счёт шахты, а так бы тоже уже рассыпаться начал. И помним намёки первых тренеров о том что идут советы выше кого надо ставить с состав. Так что Метал 1925 не смог заменить место пусть даже средненького, но клуба. А теперь батя вернулся и будет решать так как хочет, но вливать деньги в клуб и чтобы был рост клуба. По крайней мере со стороны это выглядит так
    со стороны это выглядит как рейдерство... Отжимание чужого, что тебе не пренадлежит (хоть когда-то принадлежало)... Типа с курочки побрил деньги в свое время, а теперь вернулся такой спаситель "надурняк"... деньгами с городом он поделиться не желает?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 20.07.2021 21:33
    +9
    был "Металлист", но "ушел" в небытие...
    появился "Металлист 1925" - уже хорошо.
    появился исчъё адын "Металлист" и говорит, что он тот, который "ушел", но возродился. Если ожил - то плати долги...
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 20.07.2021 21:36
    +8
    Dosik, 20.07.2021 21:32
    Все вірно!Хозяева повернулися додому!
    потом опять клуб продадут.
    Через время бесплатно клуб вернут и ...
    новая схема бизнеса
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 20.07.2021 22:05
    +7
    Все вірно, якщо мова йде про той самий клуб, несіть відповідальність за його спадщину!
    Ярославський ще та гопота!
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 20.07.2021 22:01
    +7
    Я говорил что Ярославский при первой возможности первый будет давить Металлист 1925 и не иметь вообще с ними дел.Ярик вложил деньги он всё возвращает.Маталлисту 1925 лучше сделать ребрендинг и идти своей дорогой не пересекая интересы Металлиста.Задавят.Большие деньги и фактически полная поддержка харьковчан.Это цунами на возвратку.
    Ссылка
    Владимир Коновалец
      Владимир Коновалец, 20.07.2021 21:37
    +7
    Це як розуміти? Початок війни між клубами? А як вдалося Ярославському відмінити пункт договору з КУрченко на предмет не лізти в футбол ще два роки? Чи в Україні закони не працюють? Дивно... Відчуваю,що це тільки початок бойових дій, в яких будуть і покалічені і ображені, може хтось і пропаде назовсім.Оце таке наше обличчя харківського футболу,керманичі якого бачать себе уже в ЛЧ.
    Ссылка
    Андрей Гинов
    online
      Андрей Гинов, 20.07.2021 21:35
    +7
    тупо беспредел в харькове и во всем украинском футболе. А "недоперзидент" украинского футбола жо*пу свою спрятал в кусты. ПОчему федерации вдруг молчит и ника не реагирует на такой беспредел? Почему федерация защищает права клуба и все сделала для его возращения, а права игроков не защищая утверждая что это новый клуб. Пока павелко будет руководить украинским футболом, футбол в нашей стране будет только умирать.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.07.2021 21:29
    +7
    Самое страшное начнется,когда титушки Ярославского конкретно займутся персоналом Металлиста 1925, ведь просто так эта команда,игроки и администрация не лягут под прихоти Ярославского, 2спасителя"харьковского футбола...И чем он лучше Курченка? Два сапога пара... Хорошо, если стрельбы не будет, с покалеченными и убиенными... Вот что значит возвращение безбашенного олигарха в украинский футбол. Могу только представить,что начнется твориться в чемпионате Украины,когда в ПЛ протащать команду этого отморозка...
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 20.07.2021 21:27
    +5
    Trollface, 20.07.2021 21:18
    Ярославский этого не понимает.
    бабло побеждает...
    а как там с долгами игрокам "Металлиста" ???
    или о принципу "должен ли джентльмен, если он должен" ???
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.07.2021 21:18
    +5
    Павел СН, 20.07.2021 21:16
    хто орендуе,той"заказуе музику"
    Ярославский этого не понимает.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.07.2021 22:41
    +4
    rus, 20.07.2021 22:39
    А ты был в Харькове?
    к чему этот вопрос??????
    Ссылка
    Dom_y_Doporu
    online
      Dom_y_Doporu, 20.07.2021 21:51
    +4
    Владимир Коновалец, 20.07.2021 21:37
    Це як розуміти? Початок війни між клубами? А як вдалося Ярославському відмінити пункт договору з КУрченко на предмет не лізти в футбол ще два роки? Чи в Україні закони не працюють? Дивно... Відчуваю,що це тільки початок бойових дій, в яких будуть і покалічені і ображені, може хтось і пропаде назовсім.Оце таке наше обличчя харківського футболу,керманичі якого бачать себе уже в ЛЧ.
    Я бы Курченко, «договоры» и законы Украины в одном предложении не упоминал.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 20.07.2021 22:03
    +2
    Fangold, 20.07.2021 21:45
    Металіст один! 1925 треба об'єднуватися а не випендрюватися
    Зачем Яросласвкому с его возможностями и деньгами иметь дело со Стороженко?Все прекрасно знают кто он и как от него несёт.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 20.07.2021 21:41
    +2
    навіть шахта собі такий безпредел не дозволяла
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 20.07.2021 21:24
    +2
    Забратимы - раскольники.
    Был Гелиос и ФК Харьков - никаких мутняков не помню.
    Ну назовитесь Танкостроитель и Авангард. И на этом - баста.
    Всё равно это не ТОТ самый Металлист в любых трусах.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 20.07.2021 23:31
    +1
    rus, 20.07.2021 23:12
    Не завидуй!
    Чему завидовать? Первой Лиге?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 20.07.2021 22:36
    +1
    SuperleagueUkraine, 20.07.2021 22:12
    Ой, не надо вот это ныть. Не знаем всех подробностей, но видели фотки базы в Высоком до какого состояния довели? Стадион еще более-менее держался за счёт шахты, а так бы тоже уже рассыпаться начал. И помним намёки первых тренеров о том что идут советы выше кого надо ставить с состав. Так что Метал 1925 не смог заменить место пусть даже средненького, но клуба. А теперь батя вернулся и будет решать так как хочет, но вливать деньги в клуб и чтобы был рост клуба. По крайней мере со стороны это выглядит так
    со стороны это выглядит как рейдерство... Отжимание чужого, что тебе не пренадлежит (хоть когда-то принадлежало)... Типа с курочки побрил деньги в свое время, а теперь вернулся такой спаситель "надурняк"... деньгами с городом он поделиться не желает?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.07.2021 21:59
    +1
    Пускай идут в Лозанну, у металло брухта Ярика там печальный опыт имеется. И, вообще, удивительно что этого лысого безбашенного пожизненно не отстранили от футбола, после того как он позорно договорняк с Карпатами катал
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.07.2021 21:53
    +1
    Fangold, 20.07.2021 21:45
    Металіст один! 1925 треба об'єднуватися а не випендрюватися
    от-от, один. той, що останні деньки банкрутом доживає. усе інше - ерзац
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 20.07.2021 23:36
    0
    Александр Шевченко, 20.07.2021 21:59
    Пускай идут в Лозанну, у металло брухта Ярика там печальный опыт имеется. И, вообще, удивительно что этого лысого безбашенного пожизненно не отстранили от футбола, после того как он позорно договорняк с Карпатами катал
    Да у Динамо счет договорняков идет на сотни. В чемпионате Союза все знали что дома Динамо побеждает а на выезде играет вничью.у Лобановского это называлось выездная модель. С украинскими командами было проще была директива от 1 секретаря Украины Щербицкого и очки в нужное время просто отдавали. Первый договорнячок скатали в 1960 Авангард Харьков и Динамо скатали нужную ничейку и Киев стал чемпионом. В годы независимости стало намного сложнее, нужные директивы уже не прокатывали, а шубы не все судьи соглашались брать.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 22:52
    0
    romeo_xai, 20.07.2021 22:48
    Чув звін, та не знаю де він. Хтось бачив той документ/договір, що забороняє щось Ярославському? Та й він зараз ніде не фігурує офіційно у справах Металісту. А по стадіону справді якийсь бардак і пахне бандитськими розбірками. Хотілося би ще почути другу сторону, бо наразі було вислухано лише 1 сторону конфлікту
    Так говорили что с20 всё каждый за себя!
    Ссылка
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