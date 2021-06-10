СТОРОЖЕНКО: «К нам пришли бандиты. Металл забрал 9 тренеров и много детей»

Глава наблюдательного совета «Металлиста 1925» рассказал об оттоке кадров

  • 10.06.2021 20:15
  • 8373 просмотра
  • 16 комментариев
СТОРОЖЕНКО: «К нам пришли бандиты. Металл забрал 9 тренеров и много детей»
© Металлист 1925. Сергей Стороженко

Глава наблюдательного совета «Металлиста 1925» Сергей Стороженко заявил, что клуб потерял много тренеров и юных футболистов из-за действий харьковского «Металла»:

«Я приветствую любое созидание. Но приходят какие-то люди бандитской наружности и говорят: «Забирайте детей, тренеров, свое оборудование, чтобы вас после 12 числа в детской академии не было». Ты кто такой? У тебя есть документ, что ты собственник? Нет. Ты арендатор? Нет. Чего ты командуешь? Кто эти люди? Что значит убрать 400 детей? Завтра они выйдут на площадь вместе с папами, мамами, дедушками и бабушками.

Да, «Металл» переманивает детей в свою академию. Да, увели детей. Девять тренеров и много детей. Часть из них уже попросились обратно, но тренеры – нет. Как с этим бороться? Невозможно. Не разработана система, которая есть во всех развитых странах. Мы же все хотим жить хорошо и иметь футбол уровня АПЛ. Но там есть правило: ребенка можно взять к себе в школу, только если он проживает в радиусе 100 км от штаб-квартиры клуба. Вот и все, прекратили воровство. А у нас вымывали целые возраста.  

Я предлагал разработать и внедрить договор спортивной подготовки. Клуб брал бы на себя обязательства по образованию, спортивной подготовке, экипировке, логистике и т.д. А родители брали бы на себя обязательства тренироваться только в этом клубе, и переход возможен был бы только при возмещении всех расходов, затраченных на подготовку ребенка. Но система не прижилась, потому что большие клубы, не будем их называть, заинтересованы в том, чтобы бесплатно брать мальчишку».

Премьер-лига, трепещи! Ярославский презентовал новый Металлист

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Источник — Трибуна

(31 голос)

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Комментарии
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 10.06.2021 21:42
    0
    усатый таракан
    Ссылка
    ya_3
    online
      ya_3, 10.06.2021 21:35
    +3
    Вот оно и проявляется - истинное лицо Ярославского: обычный звериный оскал олигарха...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 10.06.2021 21:26
    +8
    Началась борьба в "духе здоровой конкуренции"... Неужели кто-то питал иллюзии в отношении якобы "возрождающегося" Металлиста,да еще и во главе с Ярославским? Команду он продал?Продал. Деньги в сумме 300 лимонов зелени получил от Курченка? Получил. А дальше много вопросов. Ярославский хочет, по материалам в прессе, чтобы ему вернули все что он продал, назад - и бесплатно . Если это так, то я снимаю шляпу перед "гением" Ярославского, браво! Классика! При таком подходе к делу, все в городе будет делаться для того, чтобы в Харькове была только одна команда - команда олигарха Ярославского. конкурента он не потерпит,однозначно....Его интерес совпадает с интересом ОПГ УАФ, и против этого тендема,Металлисту 1925 ох как трудно будет выстоять....
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 10.06.2021 21:21
    0
    Т. Артём, 10.06.2021 20:33
    Батя вернулся в город. В Донбассе был ахметов хозяин, в ковалевке засуха, в Харькове ярославский. Все меценаты. Не олигархи
    Все перечисленные долбо..бы, а не меценаты.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 10.06.2021 21:19
    0
    Андрей Гинов, 10.06.2021 21:05
    Был в Харькове на футболе, и меня очень удивило почему скандировали Суркис гандон, и не слово про ярославского. Как!? Это человек продал весь Харьков, а после того как люди хоть чтот то делали в футболе Харькова, он взял и послал братков.
    може, ти ще молодий, і не знаєш...не читав, що в період 2009/13рр. оця мразь сторож з іншою яриком переконали всіх хорьків в тому, ніьи вони разом з Красніковим не купували матч безпосередньо в футболістів Карпат. За що (за підкуп) потім Металіст викинули з єврокубків і з УПЛ.
    Ссылка
    Андрей Гинов
    online
      Андрей Гинов, 10.06.2021 21:05
    +7
    Был в Харькове на футболе, и меня очень удивило почему скандировали Суркис гандон, и не слово про ярославского. Как!? Это человек продал весь Харьков, а после того как люди хоть чтот то делали в футболе Харькова, он взял и послал братков.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 10.06.2021 21:01
    +8
    SandroKing, 10.06.2021 20:41
    Металлист 1925 и Металл создавались на остатках Металлиста с единой целью. И эта цель была в перспективе заинтересовать Ярославского и заработать на этом. Ярославский выбрал Метал. Но два клуба существуют на одной инфраструктуре. Логично чтобы остался один клуб. Металлист 1925 просто лишний.
    Якраз лишній тут Метал. Ярославський продав Металіст не за гривню, а зараз прийшов і хоче все й одразу. Хай розбудовує клуб. М1925 справедливо вийшов в УПЛ, то навіщо їх розвалювати?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 10.06.2021 21:00
    -11
    Я так понял Металлист 1925 тренерует на инфраструктуре того Металлиста ?Попросили покинуть базу и поля.Ну а что Стороженко ожидал что с ним будут иметь дело или договариваться?Все знают кто он и никто ему руки не подаст.
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    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 10.06.2021 20:57
    -8
    Его удивляет, что у него могут перекупить кого угодно при желании? Хочет конкурировать с Металлом, пусть вкладывает как минимум не меньше. В том числе и в маркетинг.
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    jimmi
    online
      jimmi, 10.06.2021 20:54
    -7
    Так, подождите, кто вас выгоняет и на каких основаниях?
    У вас есть договор аренды или документы, что вы собственник? Если есть - вызывайте ментов, если нет - чего с вами разговаривать?
    Переманили тренеров и детей? Переманили чем? Крутыми условиями и лучшими контрактами? Так это конкуренция! Вы ж хотите как в АПЛ?
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    olexyn
    online
      olexyn, 10.06.2021 20:50
    -1
    а взагалі-то сторожа не жалко. Бо він - також мразь.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 10.06.2021 20:48
    +4
    Т. Артём, 10.06.2021 20:33
    Батя вернулся в город. В Донбассе был ахметов хозяин, в ковалевке засуха, в Харькове ярославский. Все меценаты. Не олигархи
    і ти знаєш, ні ярик, ні засуха, і навіть рижа мразь рішенням РНБО в перелік офіційних олігархів не потраплять.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 10.06.2021 20:48
    +11
    Т. Артём, 10.06.2021 20:33
    Батя вернулся в город. В Донбассе был ахметов хозяин, в ковалевке засуха, в Харькове ярославский. Все меценаты. Не олигархи
    Хапуги они. Причем не самые умные, т.к. сами озолотились, но загнали страну (свой основной ресурс) на дно по многим важным показателям. Состояния построенные на паразитировннии.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 10.06.2021 20:41
    -14
    Металлист 1925 и Металл создавались на остатках Металлиста с единой целью. И эта цель была в перспективе заинтересовать Ярославского и заработать на этом. Ярославский выбрал Метал. Но два клуба существуют на одной инфраструктуре. Логично чтобы остался один клуб. Металлист 1925 просто лишний.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 10.06.2021 20:41
    +10
    не подобається ярославський і те що він повернувся 7галімий олігарх недобиток
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 10.06.2021 20:33
    +17
    Батя вернулся в город. В Донбассе был ахметов хозяин, в ковалевке засуха, в Харькове ярославский. Все меценаты. Не олигархи
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 10.06.2021 20:33
    +17
    Батя вернулся в город. В Донбассе был ахметов хозяин, в ковалевке засуха, в Харькове ярославский. Все меценаты. Не олигархи
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 10.06.2021 20:48
    +11
    Т. Артём, 10.06.2021 20:33
    Батя вернулся в город. В Донбассе был ахметов хозяин, в ковалевке засуха, в Харькове ярославский. Все меценаты. Не олигархи
    Хапуги они. Причем не самые умные, т.к. сами озолотились, но загнали страну (свой основной ресурс) на дно по многим важным показателям. Состояния построенные на паразитировннии.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 10.06.2021 20:41
    +10
    не подобається ярославський і те що він повернувся 7галімий олігарх недобиток
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 10.06.2021 21:26
    +8
    Началась борьба в "духе здоровой конкуренции"... Неужели кто-то питал иллюзии в отношении якобы "возрождающегося" Металлиста,да еще и во главе с Ярославским? Команду он продал?Продал. Деньги в сумме 300 лимонов зелени получил от Курченка? Получил. А дальше много вопросов. Ярославский хочет, по материалам в прессе, чтобы ему вернули все что он продал, назад - и бесплатно . Если это так, то я снимаю шляпу перед "гением" Ярославского, браво! Классика! При таком подходе к делу, все в городе будет делаться для того, чтобы в Харькове была только одна команда - команда олигарха Ярославского. конкурента он не потерпит,однозначно....Его интерес совпадает с интересом ОПГ УАФ, и против этого тендема,Металлисту 1925 ох как трудно будет выстоять....
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 10.06.2021 21:01
    +8
    SandroKing, 10.06.2021 20:41
    Металлист 1925 и Металл создавались на остатках Металлиста с единой целью. И эта цель была в перспективе заинтересовать Ярославского и заработать на этом. Ярославский выбрал Метал. Но два клуба существуют на одной инфраструктуре. Логично чтобы остался один клуб. Металлист 1925 просто лишний.
    Якраз лишній тут Метал. Ярославський продав Металіст не за гривню, а зараз прийшов і хоче все й одразу. Хай розбудовує клуб. М1925 справедливо вийшов в УПЛ, то навіщо їх розвалювати?
    Ссылка
    Андрей Гинов
    online
      Андрей Гинов, 10.06.2021 21:05
    +7
    Был в Харькове на футболе, и меня очень удивило почему скандировали Суркис гандон, и не слово про ярославского. Как!? Это человек продал весь Харьков, а после того как люди хоть чтот то делали в футболе Харькова, он взял и послал братков.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 10.06.2021 20:48
    +4
    Т. Артём, 10.06.2021 20:33
    Батя вернулся в город. В Донбассе был ахметов хозяин, в ковалевке засуха, в Харькове ярославский. Все меценаты. Не олигархи
    і ти знаєш, ні ярик, ні засуха, і навіть рижа мразь рішенням РНБО в перелік офіційних олігархів не потраплять.
    Ссылка
    ya_3
    online
      ya_3, 10.06.2021 21:35
    +3
    Вот оно и проявляется - истинное лицо Ярославского: обычный звериный оскал олигарха...
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 10.06.2021 21:42
    0
    усатый таракан
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 10.06.2021 21:21
    0
    Т. Артём, 10.06.2021 20:33
    Батя вернулся в город. В Донбассе был ахметов хозяин, в ковалевке засуха, в Харькове ярославский. Все меценаты. Не олигархи
    Все перечисленные долбо..бы, а не меценаты.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 10.06.2021 21:19
    0
    Андрей Гинов, 10.06.2021 21:05
    Был в Харькове на футболе, и меня очень удивило почему скандировали Суркис гандон, и не слово про ярославского. Как!? Это человек продал весь Харьков, а после того как люди хоть чтот то делали в футболе Харькова, он взял и послал братков.
    може, ти ще молодий, і не знаєш...не читав, що в період 2009/13рр. оця мразь сторож з іншою яриком переконали всіх хорьків в тому, ніьи вони разом з Красніковим не купували матч безпосередньо в футболістів Карпат. За що (за підкуп) потім Металіст викинули з єврокубків і з УПЛ.
    Ссылка
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