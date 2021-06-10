СТОРОЖЕНКО: «К нам пришли бандиты. Металл забрал 9 тренеров и много детей»

Глава наблюдательного совета «Металлиста 1925» Сергей Стороженко заявил, что клуб потерял много тренеров и юных футболистов из-за действий харьковского «Металла»:

«Я приветствую любое созидание. Но приходят какие-то люди бандитской наружности и говорят: «Забирайте детей, тренеров, свое оборудование, чтобы вас после 12 числа в детской академии не было». Ты кто такой? У тебя есть документ, что ты собственник? Нет. Ты арендатор? Нет. Чего ты командуешь? Кто эти люди? Что значит убрать 400 детей? Завтра они выйдут на площадь вместе с папами, мамами, дедушками и бабушками.

Да, «Металл» переманивает детей в свою академию. Да, увели детей. Девять тренеров и много детей. Часть из них уже попросились обратно, но тренеры – нет. Как с этим бороться? Невозможно. Не разработана система, которая есть во всех развитых странах. Мы же все хотим жить хорошо и иметь футбол уровня АПЛ. Но там есть правило: ребенка можно взять к себе в школу, только если он проживает в радиусе 100 км от штаб-квартиры клуба. Вот и все, прекратили воровство. А у нас вымывали целые возраста.

Я предлагал разработать и внедрить договор спортивной подготовки. Клуб брал бы на себя обязательства по образованию, спортивной подготовке, экипировке, логистике и т.д. А родители брали бы на себя обязательства тренироваться только в этом клубе, и переход возможен был бы только при возмещении всех расходов, затраченных на подготовку ребенка. Но система не прижилась, потому что большие клубы, не будем их называть, заинтересованы в том, чтобы бесплатно брать мальчишку».

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