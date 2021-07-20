Спортдиректор ДАКа: «Предложение Рубина лучше, но Рамирес переходит в Киев»

Спортивный директор словацкого ДАКа Ян ван Даэле подтвердил трансфер 22-летнего венесуэльского форварда Эрика Рамиреса в киевское «Динамо».
«Трансфер Рамиреса в «Рубин» уже был согласован, но по непонятным для нас причинам все сорвалось. Мы ведем переговоры с еще одним клубом.
Предложение не такое хорошее, как у «Рубина», но все равно заманчивое. Сделка будет закрыта в течение этой недели. Пока ждем получение визы в Украину, после чего Рамирес сможет пройти медосмотр», - сказал ван Даэле.
В сезоне 2020/21 Эрик сыграл 35 матчей в чемпионате Словакии, забил 17 голов и сделал 8 голевых передач.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.