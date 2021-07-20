Спортдиректор ДАКа: «Предложение Рубина лучше, но Рамирес переходит в Киев»

«Динамо» перехватило у российского клуба венесуэльского форварда

  • 20.07.2021 08:00
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Спортдиректор ДАКа: «Предложение Рубина лучше, но Рамирес переходит в Киев»
© Edmund Örzsik. Эрик Рамирес

Спортивный директор словацкого ДАКа Ян ван Даэле подтвердил трансфер 22-летнего венесуэльского форварда Эрика Рамиреса в киевское «Динамо».

«Трансфер Рамиреса в «Рубин» уже был согласован, но по непонятным для нас причинам все сорвалось. Мы ведем переговоры с еще одним клубом.

Предложение не такое хорошее, как у «Рубина», но все равно заманчивое. Сделка будет закрыта в течение этой недели. Пока ждем получение визы в Украину, после чего Рамирес сможет пройти медосмотр», - сказал ван Даэле.

В сезоне 2020/21 Эрик сыграл 35 матчей в чемпионате Словакии, забил 17 голов и сделал 8 голевых передач.

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