Шевченко назвал состав, Анчелотти возглавил Реал, Канада чуть не вылетела

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 1 июня.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко огласил заявку сборной Украины на Евро-2020
В окончательный вариант не попали пять футболистов, которые присутствуют на сборах
2. ОФИЦИАЛЬНО. Карло Анчелотти назначен главным тренером Реала
Итальянский специалист вернулся в испанский клуб
3A. ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Завершен групповой этап чемпионата мира по хоккею
3B. ЧМ по хоккею. Германия обыграла Латвию и вытащила Канаду в 1/4 финала
Сборная Латвии у себя дома не сумела выйти из группы
3С. ЧМ по хоккею. Канада проиграла и находится на грани вылета
Канада не сумела обыграть Финляндию
3D. Игнор в Риге. На матч Россия – Беларусь продали 2 билета, пришел 1 зритель
Билет на матчи предварительного раунда стоит 110 евро
4. Мужская сборная Украины с победы стартовала в Золотой Евролиге
В четырех партиях подопечные Угиса Крастиньша обыграли Румынию
5A. Источник: Ребров возглавит Аль-Айн, а в 2022 году вернется в Динамо
Украинский тренер может заработать в арабском клубе 4 млн евро за 9 месяцев
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Буяльский продлил контракт с Динамо
Хавбек провел хороший сезон и договорился о новом контракте
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала опытного защитника
Максим Имереков перебрался в состав команды Виктора Скрипника
6B. Не оправдали ожидания болельщиков. Зозуля попрощался с Альбасете
Украинский нападающий покидает испанский клуб
7A. Педриньо согласовал контракт с Шахтером
Однако до трансфера далеко, так как «горняки» не могут согласовать сумму с «Бенфикой»
7B. Соломон хочет перебраться в АПЛ и уже подыскивает жилье в Лондоне
Израильский легионер «Шахтера» летом может сменить клубную прописку
7С. 35 – Марлон, 25 – Маркао? Сассуоло и Галатасарай хотят нажиться на Шахтере
Итальянский и турецкий клуб определились с «ценниками» на своих защитников
8. Малиновскому требуется операция
Ключевой игрок сборной Украины планирует сделать операцию после Евро-2020
9A. Свитолина выиграла матч 1-го круга Ролан Гаррос, пощекотав нервы фанатам
Украинка провела не самый выдающийся поединок в своей карьере, но добыла результат
9B. Завацкая не сумела обыграть 17-ю сеяную в первом круге Ролан Гаррос
Украинка имела отличные шансы зацепить первый сет, но не хватило опыта
10A. Чемпионство Лилля в Лиге 1: когда просто – это гениально
Обозреватель Sport.ua восторгается неожиданным, но закономерным успехом «догов»
10B. Остап МАРКЕВИЧ: «Хочется, чтобы в Украине была борьба тренерских идей»
Наставник «Мариуполя» в интервью Sport.ua подвел итоги сезона
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.