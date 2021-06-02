Шевченко назвал состав, Анчелотти возглавил Реал, Канада чуть не вылетела

Главные новости за 1 июня на Sport.ua

  • 02.06.2021 06:45
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Шевченко назвал состав, Анчелотти возглавил Реал, Канада чуть не вылетела
© УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 1 июня.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко огласил заявку сборной Украины на Евро-2020
В окончательный вариант не попали пять футболистов, которые присутствуют на сборах

2. ОФИЦИАЛЬНО. Карло Анчелотти назначен главным тренером Реала
Итальянский специалист вернулся в испанский клуб

3A. ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Завершен групповой этап чемпионата мира по хоккею

3B. ЧМ по хоккею. Германия обыграла Латвию и вытащила Канаду в 1/4 финала
Сборная Латвии у себя дома не сумела выйти из группы

3С. ЧМ по хоккею. Канада проиграла и находится на грани вылета
Канада не сумела обыграть Финляндию

3D. Игнор в Риге. На матч Россия – Беларусь продали 2 билета, пришел 1 зритель
Билет на матчи предварительного раунда стоит 110 евро

4. Мужская сборная Украины с победы стартовала в Золотой Евролиге
В четырех партиях подопечные Угиса Крастиньша обыграли Румынию

5A. Источник: Ребров возглавит Аль-Айн, а в 2022 году вернется в Динамо
Украинский тренер может заработать в арабском клубе 4 млн евро за 9 месяцев

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Буяльский продлил контракт с Динамо
Хавбек провел хороший сезон и договорился о новом контракте

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала опытного защитника
Максим Имереков перебрался в состав команды Виктора Скрипника

6B. Не оправдали ожидания болельщиков. Зозуля попрощался с Альбасете
Украинский нападающий покидает испанский клуб

7A. Педриньо согласовал контракт с Шахтером
Однако до трансфера далеко, так как «горняки» не могут согласовать сумму с «Бенфикой»

7B. Соломон хочет перебраться в АПЛ и уже подыскивает жилье в Лондоне
Израильский легионер «Шахтера» летом может сменить клубную прописку

7С. 35 – Марлон, 25 – Маркао? Сассуоло и Галатасарай хотят нажиться на Шахтере
Итальянский и турецкий клуб определились с «ценниками» на своих защитников

8. Малиновскому требуется операция
Ключевой игрок сборной Украины планирует сделать операцию после Евро-2020

9A. Свитолина выиграла матч 1-го круга Ролан Гаррос, пощекотав нервы фанатам
Украинка провела не самый выдающийся поединок в своей карьере, но добыла результат

9B. Завацкая не сумела обыграть 17-ю сеяную в первом круге Ролан Гаррос
Украинка имела отличные шансы зацепить первый сет, но не хватило опыта

10A. Чемпионство Лилля в Лиге 1: когда просто – это гениально
Обозреватель Sport.ua восторгается неожиданным, но закономерным успехом «догов»

10B. Остап МАРКЕВИЧ: «Хочется, чтобы в Украине была борьба тренерских идей»
Наставник «Мариуполя» в интервью Sport.ua подвел итоги сезона

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Источник — Sport.ua

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