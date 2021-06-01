Завацкая не сумела обыграть 17-ю сеяную в первом круге Ролан Гаррос

Украинка имела отличные шансы зацепить первый сет, но не хватило опыта

  • 01.06.2021 13:39
  • 697 просмотров
  • 3 комментария
Завацкая не сумела обыграть 17-ю сеяную в первом круге Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№129 WTA) завершила борьбу в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче первого круга основы украинка, которая преодолела квалификационный барьер, в двух сетах проиграла семнадцатой сеяной Марии Саккари из Греции (№18 WTA).
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 4:6, 1:6

Матч начался с нестабильной игры обеих теннисисток. Саккари долго не могла поймать свой ритм и прибиться к корту, из-за чего очень часто ошибалась. Украинка, которая солидно уступает в мощи, играла вторым номером, но очень много, как для себе, старалась атаковать. Частенько эти удары достигали цели, но все же основной действующей персоной на корте была Саккари.


 
Развязка всего матча произошла в девятом гейме первого сета, когда при счете 4:4 украинка заработала тройной скрытый сетбол. Но реализовать эту прекрасную возможность не получилось. С этого момента поединок начал двигаться к победе греческой теннисистки. В десятом гейме Саккари не составило труда довести партию до победы, а во втором сете борьбы уже не получилось.
 
Тем не менее, стоит похвалить Завацкую за отличное выступление на кортах Париже. Квалификация было пройдена очень легко, при лучшем жребии можно было рассчитывать на более благоприятный результат в первом круге основы. Да и в этом матче можно было выиграть как минимум первый сет. Дальше точно была бы интрига. 
 
Во втором круге Саккари сразится против Ясмине Паолини из Италии (№91 WTA).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    kollekciy
    online
      kollekciy, 01.06.2021 14:00
    0
    Чи то Саккари в першому сеті не дуже напружувалася, чи то Катаріна може показувати хорошу гру. Бо мені було здалося що Катаріна може виграти.
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 01.06.2021 13:55
    0
    Просто статистика часу. Катарина протрималася довше ніж Путінцева проти Жабер, або Севастова проти Брейді (не останні тенісистки, чи не так). Порівняно з тим, що влітку 2019 у Лугано робила з нею Швьонтек (тодішня, не сьогоднішня) прогрес очевидний.
    Так, Катарині від бога дано значно менше, ніж тій же Марті. Але в сотні вона буде. Може і в півсотні.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 01.06.2021 13:53
    +1
    Чергова історія про те, як важливі нюанси у грі. Каті вдавалося справлятися з потужністю суперниці, поки та не показувала найкращої гри. І якби вдалося реалізувати потрійний прихований сетбол, хтозна, як би склався матч далі. Але не вдалося, і після чого до кінця матчу вдалося взяти лише один гейм, та й то, коли вже результат був очевидним.
    За останні пару років атя додала у потужності, але все ж недостатньо для того, щоб стабільно боротися проти настільки міцних суперниць. Можливо, це вже стеля її фізичних можливостей.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 01.06.2021 13:53
    +1
    Чергова історія про те, як важливі нюанси у грі. Каті вдавалося справлятися з потужністю суперниці, поки та не показувала найкращої гри. І якби вдалося реалізувати потрійний прихований сетбол, хтозна, як би склався матч далі. Але не вдалося, і після чого до кінця матчу вдалося взяти лише один гейм, та й то, коли вже результат був очевидним.
    За останні пару років атя додала у потужності, але все ж недостатньо для того, щоб стабільно боротися проти настільки міцних суперниць. Можливо, це вже стеля її фізичних можливостей.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 01.06.2021 14:00
    0
    Чи то Саккари в першому сеті не дуже напружувалася, чи то Катаріна може показувати хорошу гру. Бо мені було здалося що Катаріна може виграти.
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 01.06.2021 13:55
    0
    Просто статистика часу. Катарина протрималася довше ніж Путінцева проти Жабер, або Севастова проти Брейді (не останні тенісистки, чи не так). Порівняно з тим, що влітку 2019 у Лугано робила з нею Швьонтек (тодішня, не сьогоднішня) прогрес очевидний.
    Так, Катарині від бога дано значно менше, ніж тій же Марті. Але в сотні вона буде. Може і в півсотні.
    Ссылка
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