Завацкая не сумела обыграть 17-ю сеяную в первом круге Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№129 WTA) завершила борьбу в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга основы украинка, которая преодолела квалификационный барьер, в двух сетах проиграла семнадцатой сеяной Марии Саккари из Греции (№18 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 4:6, 1:6
Матч начался с нестабильной игры обеих теннисисток. Саккари долго не могла поймать свой ритм и прибиться к корту, из-за чего очень часто ошибалась. Украинка, которая солидно уступает в мощи, играла вторым номером, но очень много, как для себе, старалась атаковать. Частенько эти удары достигали цели, но все же основной действующей персоной на корте была Саккари.
Развязка всего матча произошла в девятом гейме первого сета, когда при счете 4:4 украинка заработала тройной скрытый сетбол. Но реализовать эту прекрасную возможность не получилось. С этого момента поединок начал двигаться к победе греческой теннисистки. В десятом гейме Саккари не составило труда довести партию до победы, а во втором сете борьбы уже не получилось.
Тем не менее, стоит похвалить Завацкую за отличное выступление на кортах Париже. Квалификация было пройдена очень легко, при лучшем жребии можно было рассчитывать на более благоприятный результат в первом круге основы. Да и в этом матче можно было выиграть как минимум первый сет. Дальше точно была бы интрига.
Во втором круге Саккари сразится против Ясмине Паолини из Италии (№91 WTA).
Источник — Sport.ua
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Так, Катарині від бога дано значно менше, ніж тій же Марті. Але в сотні вона буде. Може і в півсотні.
За останні пару років атя додала у потужності, але все ж недостатньо для того, щоб стабільно боротися проти настільки міцних суперниць. Можливо, це вже стеля її фізичних можливостей.
За останні пару років атя додала у потужності, але все ж недостатньо для того, щоб стабільно боротися проти настільки міцних суперниць. Можливо, це вже стеля її фізичних можливостей.
Так, Катарині від бога дано значно менше, ніж тій же Марті. Але в сотні вона буде. Може і в півсотні.
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