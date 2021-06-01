Свитолина выиграла матч 1-го круга Ролан Гаррос, пощекотав нервы фанатам

Украинка провела не самый выдающийся поединок в своей карьере, но добыла нужный результат

  • 01.06.2021 14:24
  • 4550 просмотров
  • 16 комментариев
Свитолина выиграла матч 1-го круга Ролан Гаррос, пощекотав нервы фанатам
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) стартовала с победы в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче первого круга украинка, посеянная под пятым номером, одолела 17-летнюю Осеан Бабель из Франции (№1111 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард.
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Осеан Бабель (Франция) – 6:2, 7:5

Начиналось все довольно прогнозируемо. Юная француженка нервничала, из-за чего у нее мало что получалось. Хотя нужно отдать Бабель должное, вайлд-кард она получила не за красивые глаза. По ходу матча мы убедились, что у нее есть солидный потенциал. Но в стартовой партии Осеан имела всего один брейкпоинт, когда уже проигрывала со счетом 1:4. Это все, что нужно знать об интриге. Да, Свитолина не показывала какого-то высокого уровня тенниса, но и этого вполне хватало для выигрыша.


 
Во втором сете все изменилось. Бабель немного успокоилась и начала попадать. Элина оказалась к тому не готовой, из-за чего  сразу же проиграла три гейма подряд. Дальше борьба шла только на геймах француженки. Элина имела огромное количество брейкпоинтов, но такое понятие, как реализация, сегодня витало где-то далеко в облаках. Дело дошло до того, что Осеан вышла подавать на сет, вряд ли кто-то мог себе даже представить подобное перед матчем. Но с этого момента игра перевернулась полностью. Свитолина взяла гейм под ноль и до конца встречи играла так, как и ожидалось до старта. 
 
Неприятная расслабленность, которая в матче с более опытной соперницей может стоить как минимум проигрыша сета. На длинной дистанции мейджора каждая такая ошибка уменьшает шансы на общий успех.
 
Во втором круге Свитолина сразится против Энн Ли из США (№75 WTA), которая ранее деклассировала Маргариту Гаспарян (№100 WTA), отдав россиянке всего один гейм.

Ранее во второй круг вышли Ангелина Калинина и Марта Костюк.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Clyde С.
    online
      Clyde С., 01.06.2021 15:16
    0
    З Енн Лі буде дуже важко.
    Ссылка
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 01.06.2021 15:05
    0
    Елю з перемогою.
    Таке враження, що "Українка провела не найвидатніший поєдинок у своїй кар'єрі, але здобула потрібний результат" можна писати під кожним виграним матчем Елі
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 01.06.2021 14:45
    0
    Не бачив гру, можу судити тільки по перебігу рахунку. Але не кваптесь.
    Припустимо, що Еліна проводила доброзичливий майстер-клас. Може й невипадково цю Ocean Babel кинули саме до без п'яти хвилин Madame Monfils, яку французи вважають майже своєю. Так що, розчавити її за сорок хвилин та й піти собі? Ні, нехай дівчина якомога довше побуде на Філіп Шатріє, візьме кілька геймів глядачам на радість, коли ще вона наступного разу сюди потрапить. За рік? Не певен.
    Але в цій діжці меда величезна ложка дьогтю. 10 (прописом: десять) нереалізованих брейків поспіль. Не те, щоб наступнв китаянка була настільки сильной, це з Маргошею щось трапилось, але таку нереалізацію брейків не вибачить. Не вибачить.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 01.06.2021 14:43
    0
    З перемогою! І хоч матч виграний, але осад від гри залишився.
    Енн Лі - це та сама, що в Марти в фіналі ITF виграла? Тоді вона гарно грала, і комбінувала, і агресивно. Якщо Еліна не налаштується потрібним чином, то буде мати більше проблем, ніж сьогодні
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 01.06.2021 14:42
    -2
    Elis, 01.06.2021 14:38
    Еліна вчергове загралась в топа. І жодна Жиль Тайхман її не вчить. Так, взяла себе в руки і кінцівку другого сету дограла. Але блін. Якщо по той бік сітки буде якась Тайхман чи Подороска, що зуміє вчепитись зубами... Ну чому досвід Еліну нічому не вчить?
    А взагалі з перемогою!
    Эта игра наглядно показала,почему Свитолина никогда не была первой ракеткой мира и не выигрывала турниры большого шлема
    Ссылка
    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 01.06.2021 14:40
    +2
    Перемога є перемога! Можна критикувати, можна хвалити, що тримається в першій десятці. Світоліна вже навряд зміниться. А таких спортсменок потрібно просто цінувати!)
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 01.06.2021 14:38
    +4
    Еліна вчергове загралась в топа. І жодна Жиль Тайхман її не вчить. Так, взяла себе в руки і кінцівку другого сету дограла. Але блін. Якщо по той бік сітки буде якась Тайхман чи Подороска, що зуміє вчепитись зубами... Ну чому досвід Еліну нічому не вчить?
    А взагалі з перемогою!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 01.06.2021 14:34
    +4
    Можна, звичайно, казати про рівень суперниці і те, що з нею можна грати настільки розслаблено та все одно перемогти. Але ж нестабільність стала головною проблемою Еліни останніх років. І якщо вже вона дається взнаки навіть із дівчиною з другої тисячі, потрібно з цим щось робити. Не забуваємо, що Еліні на двотижневих турнірах зазвичай не вдається набирати форму по ходу змагань. Тобто, цілком реально очікувати проблем і проти Енн Лі.
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 01.06.2021 14:32
    +11
    Элину с первой победой на турнире!
    Юная француженка явно с хорошим будущим.
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 01.06.2021 14:31
    +12
    axylinam, 01.06.2021 14:27
    Тренировочный матч превратился в похабное зрелище,но победа как говорится-не пахнет
    Похабное зрелище?
    Нашим многим болельщикам, таким как вы!
    Не мешало бы поучиться культуре общения и уважению к своим же спортсменам!
    Прославляющих нашу Украину!
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 01.06.2021 14:31
    +5
    Питання "що це було в 2 сеті"? Еліна піднімала кефф на себе в Лайві.
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 01.06.2021 14:31
    +2
    Хорошо, что не успел игру посмотреть, на два года дольше проживу)
    Ссылка
    ЖЕНЯ БУРЛАКА
    online
      ЖЕНЯ БУРЛАКА, 01.06.2021 14:30
    +3
    Так держати!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 01.06.2021 14:29
    +9
    Элина дола хозяйке турнира поиграть ну в конце показала кто правит балом!!! ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!! ЭЛИНЕ УДАЧИ!!!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 01.06.2021 14:28
    +7
    любит наша звезда нервишки нам потрепать
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 01.06.2021 14:27
    -11
    Тренировочный матч превратился в похабное зрелище,но победа как говорится-не пахнет
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 01.06.2021 14:31
    +12
    axylinam, 01.06.2021 14:27
    Тренировочный матч превратился в похабное зрелище,но победа как говорится-не пахнет
    Похабное зрелище?
    Нашим многим болельщикам, таким как вы!
    Не мешало бы поучиться культуре общения и уважению к своим же спортсменам!
    Прославляющих нашу Украину!
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 01.06.2021 14:32
    +11
    Элину с первой победой на турнире!
    Юная француженка явно с хорошим будущим.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 01.06.2021 14:29
    +9
    Элина дола хозяйке турнира поиграть ну в конце показала кто правит балом!!! ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!! ЭЛИНЕ УДАЧИ!!!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 01.06.2021 14:28
    +7
    любит наша звезда нервишки нам потрепать
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 01.06.2021 14:31
    +5
    Питання "що це було в 2 сеті"? Еліна піднімала кефф на себе в Лайві.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 01.06.2021 14:38
    +4
    Еліна вчергове загралась в топа. І жодна Жиль Тайхман її не вчить. Так, взяла себе в руки і кінцівку другого сету дограла. Але блін. Якщо по той бік сітки буде якась Тайхман чи Подороска, що зуміє вчепитись зубами... Ну чому досвід Еліну нічому не вчить?
    А взагалі з перемогою!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 01.06.2021 14:34
    +4
    Можна, звичайно, казати про рівень суперниці і те, що з нею можна грати настільки розслаблено та все одно перемогти. Але ж нестабільність стала головною проблемою Еліни останніх років. І якщо вже вона дається взнаки навіть із дівчиною з другої тисячі, потрібно з цим щось робити. Не забуваємо, що Еліні на двотижневих турнірах зазвичай не вдається набирати форму по ходу змагань. Тобто, цілком реально очікувати проблем і проти Енн Лі.
    Ссылка
    ЖЕНЯ БУРЛАКА
    online
      ЖЕНЯ БУРЛАКА, 01.06.2021 14:30
    +3
    Так держати!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 01.06.2021 14:40
    +2
    Перемога є перемога! Можна критикувати, можна хвалити, що тримається в першій десятці. Світоліна вже навряд зміниться. А таких спортсменок потрібно просто цінувати!)
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 01.06.2021 14:31
    +2
    Хорошо, что не успел игру посмотреть, на два года дольше проживу)
    Ссылка
    Clyde С.
    online
      Clyde С., 01.06.2021 15:16
    0
    З Енн Лі буде дуже важко.
    Ссылка
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 01.06.2021 15:05
    0
    Елю з перемогою.
    Таке враження, що "Українка провела не найвидатніший поєдинок у своїй кар'єрі, але здобула потрібний результат" можна писати під кожним виграним матчем Елі
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 01.06.2021 14:45
    0
    Не бачив гру, можу судити тільки по перебігу рахунку. Але не кваптесь.
    Припустимо, що Еліна проводила доброзичливий майстер-клас. Може й невипадково цю Ocean Babel кинули саме до без п'яти хвилин Madame Monfils, яку французи вважають майже своєю. Так що, розчавити її за сорок хвилин та й піти собі? Ні, нехай дівчина якомога довше побуде на Філіп Шатріє, візьме кілька геймів глядачам на радість, коли ще вона наступного разу сюди потрапить. За рік? Не певен.
    Але в цій діжці меда величезна ложка дьогтю. 10 (прописом: десять) нереалізованих брейків поспіль. Не те, щоб наступнв китаянка була настільки сильной, це з Маргошею щось трапилось, але таку нереалізацію брейків не вибачить. Не вибачить.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 01.06.2021 14:43
    0
    З перемогою! І хоч матч виграний, але осад від гри залишився.
    Енн Лі - це та сама, що в Марти в фіналі ITF виграла? Тоді вона гарно грала, і комбінувала, і агресивно. Якщо Еліна не налаштується потрібним чином, то буде мати більше проблем, ніж сьогодні
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности