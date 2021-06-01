Свитолина выиграла матч 1-го круга Ролан Гаррос, пощекотав нервы фанатам

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) стартовала с победы в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче первого круга украинка, посеянная под пятым номером, одолела 17-летнюю Осеан Бабель из Франции (№1111 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард.



Ролан Гаррос. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Осеан Бабель (Франция) – 6:2, 7:5

Начиналось все довольно прогнозируемо. Юная француженка нервничала, из-за чего у нее мало что получалось. Хотя нужно отдать Бабель должное, вайлд-кард она получила не за красивые глаза. По ходу матча мы убедились, что у нее есть солидный потенциал. Но в стартовой партии Осеан имела всего один брейкпоинт, когда уже проигрывала со счетом 1:4. Это все, что нужно знать об интриге. Да, Свитолина не показывала какого-то высокого уровня тенниса, но и этого вполне хватало для выигрыша.





Во втором сете все изменилось. Бабель немного успокоилась и начала попадать. Элина оказалась к тому не готовой, из-за чего сразу же проиграла три гейма подряд. Дальше борьба шла только на геймах француженки. Элина имела огромное количество брейкпоинтов, но такое понятие, как реализация, сегодня витало где-то далеко в облаках. Дело дошло до того, что Осеан вышла подавать на сет, вряд ли кто-то мог себе даже представить подобное перед матчем. Но с этого момента игра перевернулась полностью. Свитолина взяла гейм под ноль и до конца встречи играла так, как и ожидалось до старта.



Неприятная расслабленность, которая в матче с более опытной соперницей может стоить как минимум проигрыша сета. На длинной дистанции мейджора каждая такая ошибка уменьшает шансы на общий успех.



Во втором круге Свитолина сразится против Энн Ли из США (№75 WTA), которая ранее деклассировала Маргариту Гаспарян (№100 WTA), отдав россиянке всего один гейм.

Ранее во второй круг вышли Ангелина Калинина и Марта Костюк.