Громкая сенсация! Костюк обыграла Мугурусу в первом круге Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) ударно начала борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга украинка неожиданно переиграла Гарбинье Мугурусу из Испании (№13 WTA), которая входила в топ-5 фавориток у букмекеров.
Ролан Гаррос. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:1, 6:4
Честно говоря, начало матча немного настораживало. Марта сразу же повела со счетом 3:0 и выглядела намного лучше своей соперницы. Костюк играла в более грунтовый теннис, лучше конструировала розыгрыши, отлично двигалась и, в целом, чувствовала себя увереннее. Как и всегда, были проблемы с точностью первой подачи, но в Париже это играет чуть меньшую роль, чем на других мейджорах.
Продолжая давить на нестабильный форхенд испанки, Марта довела первый сет до уверенной победы. В первой партии украинка проиграла всего один гейм, имела больше виннерсов и меньше невынужденных ошибок. В это было трудно поверить.
В перерыве испанка обратилась за помощью к физио. Ей обследовали спину и попросили пройти для совершения некоторых манипуляций в помещение. После возвращения Мугуруса заиграла немного в другом стиле, пытаясь хотя бы чуть-чуть затягивать розыгрыши. Что-то подобное ей помогло обыграть Даяну Ястремскую в третье очной встрече. Марта и вправду стала чаще ошибаться, особенно на важных мячах. Она впервые отпустила соперницу вперед, но со счета 1:3 украинке удалось снова взять игру в свои руки. Был сделан рывок на 5:3, после чего оставалось лишь реализовать свое преимущество. Мугуруса продолжала ошибаться под натиском Марты, поэтому все получилось. Нереализованный матчбол на приеме не помешал Костюк забрать свое на подаче.
В итоге имеем сенсационный вылет Мугурусы в первом круге. Ранее она на данном этане ни разу не проигрывала. Марта, в свою очередь, одержала первую победу в основной сетке грунтового мейджора.
Это была дебютная встреча теннисисток. Марта впервые обыграла теннисистку из топ-20 (1-4).
Во втором круге Костюк сразится против китаянки Чжэн Сайсай или испанки Сары Соррибес-Тормо.
Источник — Sport.ua
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Перспективы неплохие удачи и стабильности в следующих матчах!
Все хорошо! Но чтобы претендовать на более высокие места, нужно значительно улучшать качество игры, подачу в первую очередь... Пачка двойных ошибок смущает. Кол-во невынужденных выше, чем виннерсов
Благо, испанку сегодня штормило и подарила матч лупив по воробьям
Сьогодні Марті вдалося показати свій багатий технічний арсенал. Типові для грунту конструювання атак, поєднання плоских та накручених ударів у одному розіграші часто бентежили Мугурусу. І в захисті вдавалося відпрацьовувати ледь не на рівні топових грунтовичок. Звичайно, Гарбінья не в найкращому стані, і пошкодження у неї дійсно було. На досвіді та МТО їй ледь не вдалося на початку другого сету збити Марту з гри. Та не вийшло. Емоцій від Марти сьогодні було мінімум, а це означає, що Марта продовжує дорослішати. Ідеальною її гра, звичайно, не була. І відсоток першої подачі, і кількість зовсім простих невимушених кажуть, що працювати потрібно багато над чим. Але ж і великий талант видно вже неозброєним оком.
Дякую, Марто, за сьогоднішні позитивні емоції. Браво!
Дякую, сонечко. За цей вечір і ці чудові емоції.
Але поки що - БРАВІССІМО, Марта!!!
Сьогодні Марті вдалося показати свій багатий технічний арсенал. Типові для грунту конструювання атак, поєднання плоских та накручених ударів у одному розіграші часто бентежили Мугурусу. І в захисті вдавалося відпрацьовувати ледь не на рівні топових грунтовичок. Звичайно, Гарбінья не в найкращому стані, і пошкодження у неї дійсно було. На досвіді та МТО їй ледь не вдалося на початку другого сету збити Марту з гри. Та не вийшло. Емоцій від Марти сьогодні було мінімум, а це означає, що Марта продовжує дорослішати. Ідеальною її гра, звичайно, не була. І відсоток першої подачі, і кількість зовсім простих невимушених кажуть, що працювати потрібно багато над чим. Але ж і великий талант видно вже неозброєним оком.
Дякую, Марто, за сьогоднішні позитивні емоції. Браво!
З гарним настроєм, та чудовим проводом останього дня весни!!!
Марта ти сьогодні найкраща, залишайся такою і надалі!!!
Р.S. Нажаль пропустив перший мет, якщо у кого є посилання матч у запису, скиньте хочу його ще раз передивитися і покайфувати. Дякую!
Перспективы неплохие удачи и стабильности в следующих матчах!
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