Громкая сенсация! Костюк обыграла Мугурусу в первом круге Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) ударно начала борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче первого круга украинка неожиданно переиграла Гарбинье Мугурусу из Испании (№13 WTA), которая входила в топ-5 фавориток у букмекеров.

Ролан Гаррос. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:1, 6:4

Честно говоря, начало матча немного настораживало. Марта сразу же повела со счетом 3:0 и выглядела намного лучше своей соперницы. Костюк играла в более грунтовый теннис, лучше конструировала розыгрыши, отлично двигалась и, в целом, чувствовала себя увереннее. Как и всегда, были проблемы с точностью первой подачи, но в Париже это играет чуть меньшую роль, чем на других мейджорах.



Продолжая давить на нестабильный форхенд испанки, Марта довела первый сет до уверенной победы. В первой партии украинка проиграла всего один гейм, имела больше виннерсов и меньше невынужденных ошибок. В это было трудно поверить.

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В перерыве испанка обратилась за помощью к физио. Ей обследовали спину и попросили пройти для совершения некоторых манипуляций в помещение. После возвращения Мугуруса заиграла немного в другом стиле, пытаясь хотя бы чуть-чуть затягивать розыгрыши. Что-то подобное ей помогло обыграть Даяну Ястремскую в третье очной встрече. Марта и вправду стала чаще ошибаться, особенно на важных мячах. Она впервые отпустила соперницу вперед, но со счета 1:3 украинке удалось снова взять игру в свои руки. Был сделан рывок на 5:3, после чего оставалось лишь реализовать свое преимущество. Мугуруса продолжала ошибаться под натиском Марты, поэтому все получилось. Нереализованный матчбол на приеме не помешал Костюк забрать свое на подаче.



В итоге имеем сенсационный вылет Мугурусы в первом круге. Ранее она на данном этане ни разу не проигрывала. Марта, в свою очередь, одержала первую победу в основной сетке грунтового мейджора.

Это была дебютная встреча теннисисток. Марта впервые обыграла теннисистку из топ-20 (1-4).

Во втором круге Костюк сразится против китаянки Чжэн Сайсай или испанки Сары Соррибес-Тормо.