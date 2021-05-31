Громкая сенсация! Костюк обыграла Мугурусу в первом круге Ролан Гаррос

Марта выбила одну из фавориток, одержав дебютную победу над соперницей из топ-20

  • 31.05.2021 21:59
  • 7698 просмотров
  • 38 комментариев
Громкая сенсация! Костюк обыграла Мугурусу в первом круге Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) ударно начала борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче первого круга украинка неожиданно переиграла Гарбинье Мугурусу из Испании (№13 WTA), которая входила в топ-5 фавориток у букмекеров.

Ролан Гаррос. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:1, 6:4

Честно говоря, начало матча немного настораживало. Марта сразу же повела со счетом 3:0 и выглядела намного лучше своей соперницы. Костюк играла в более грунтовый теннис, лучше конструировала розыгрыши, отлично двигалась и, в целом, чувствовала себя увереннее. Как и всегда, были проблемы с точностью первой подачи, но в Париже это играет чуть меньшую роль, чем на других мейджорах.
 
Продолжая давить на нестабильный форхенд испанки, Марта довела первый сет до уверенной победы. В первой партии украинка проиграла всего один гейм, имела больше виннерсов и меньше невынужденных ошибок. В это было трудно поверить.

Getty Images/Global Images Ukraine

В перерыве испанка обратилась за помощью к физио. Ей обследовали спину и попросили пройти для совершения некоторых манипуляций в помещение. После возвращения Мугуруса заиграла немного в другом стиле, пытаясь хотя бы чуть-чуть затягивать розыгрыши. Что-то подобное ей помогло обыграть Даяну Ястремскую в третье очной встрече. Марта и вправду стала чаще ошибаться, особенно на важных мячах. Она впервые отпустила соперницу вперед, но со счета 1:3 украинке удалось снова взять игру в свои руки. Был сделан рывок на 5:3, после чего оставалось лишь реализовать свое преимущество. Мугуруса продолжала ошибаться под натиском Марты, поэтому все получилось. Нереализованный матчбол на приеме не помешал Костюк забрать свое на подаче.
 
В итоге имеем сенсационный вылет  Мугурусы в первом круге. Ранее она на данном этане ни разу не проигрывала. Марта, в свою очередь, одержала первую победу в основной сетке грунтового мейджора.

Это была дебютная встреча теннисисток. Марта впервые обыграла теннисистку из топ-20 (1-4).

Во втором круге Костюк сразится против китаянки Чжэн Сайсай или испанки Сары Соррибес-Тормо.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(23 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ukrop
    online
      Ukrop, 31.05.2021 22:44
    0
    Умничка!!! И сетка не такая страшная. Тьфу-тьфу-тьфу,чтоб не сглазить
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 31.05.2021 22:39
    +1
    vizuals, 31.05.2021 22:19
    Це помста за Євробачення)))
    Так на Євробаченні Італія перемогла, а не Іспанія...
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 31.05.2021 22:36
    +1
    Я помітив, що після занять Марти з тренером по фіз. підготовці, вона часто видає хороші ігри.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 31.05.2021 22:32
    +2
    Олександр Каплуненко, 31.05.2021 22:14
    Перемога Калініної над Кербер - це сенсація, а перемога Марти - очікуваний результат
    На Калініну кефф був 2,30, а на Марту 4,50
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 31.05.2021 22:27
    +1
    captain2009, 31.05.2021 22:21
    Та нехай. Коли вони ще перетнуться? Насправді, Гарбі дуже сильний гравець. Але це спорт, і сьогодні Марта була сильнішою. Травми Мугурузи - то її проблеми. Звичайно, що їй швидкого одужання! А Марті треба рухатися далі і не думати про те, що там десь в майбутньому Гарбінья буде на неї зла.
    Мугуруса - лучший атлет тура. И могла стать надолго первой, но стабильности и хорошего тренера не хватило. После 20 лет пошел спад.
    Ссылка
    PaulK77
    online
      PaulK77, 31.05.2021 22:25
    +7
    Олександр Каплуненко, 31.05.2021 22:14
    Перемога Калініної над Кербер - це сенсація, а перемога Марти - очікуваний результат
    Ні. Калініна і Кербер мали у букмекерів майже рівні коефіцієнти перед матчем. Бо Кербер не вміє грати на грунті і майже завжди програє на Ролан Гарос в першому раунді. Калініна ж перед матчем мала серію з 13 перемог поспіль, хай і не над найсильнішими суперницями. А от Костюк була явним аутсайдером, коефіцієнт 4.5. Тому що Мугуруса спеціаліст по грунту і вже вигравала Гарос, до того ж цього сезону грає добре. Марта ж на грунті хороших результатів досі не мала і ніколи не вигравала у гравця топ20 в принципі. Так що перемога Костюк сенсація!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 31.05.2021 22:25
    +2
    alex55, 31.05.2021 22:24
    Все любят Марту.
    І Сірожа тоже))
    Ссылка
    alex55
      alex55, 31.05.2021 22:24
    +10
    сергей богданов, 31.05.2021 22:21
    Я люблю Марту!
    Все любят Марту.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 31.05.2021 22:21
    +5
    Я люблю Марту!
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 31.05.2021 22:21
    +8
    Андрій Гардзіль, 31.05.2021 22:12
    Не так Марта виграла, як Мугуруса програла. Перша подача слабенько. Удачі в подальших матчах.
    Так подачу потрібно шліфувати але казати що не Марта виграла то ти просто...
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 31.05.2021 22:21
    +4
    vizuals, 31.05.2021 22:16
    Кукурудза дуже любить реваншуватися. Колись Даяна її десь в Азії перемогла, а потім Кукурудза в наступному матчі виходила з супернастроєм
    Та нехай. Коли вони ще перетнуться? Насправді, Гарбі дуже сильний гравець. Але це спорт, і сьогодні Марта була сильнішою. Травми Мугурузи - то її проблеми. Звичайно, що їй швидкого одужання! А Марті треба рухатися далі і не думати про те, що там десь в майбутньому Гарбінья буде на неї зла.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 31.05.2021 22:19
    +5
    oleg75z, 31.05.2021 22:17
    це просто свято якесь! вчора Ангеліна екс-першу ракетку, сьогодні Марта. Молодці!!!
    Це помста за Євробачення)))
    Ссылка
    Sportfil
    online
      Sportfil, 31.05.2021 22:18
    +7
    Отличная победа над топ теннисисткой на ее профильном покрытии.
    Перспективы неплохие удачи и стабильности в следующих матчах!
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 31.05.2021 22:18
    +6
    vizuals, 31.05.2021 22:16
    Кукурудза дуже любить реваншуватися. Колись Даяна її десь в Азії перемогла, а потім Кукурудза в наступному матчі виходила з супернастроєм
    це вже буде зовсім інша історія)))
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 31.05.2021 22:17
    +8
    Не зміг подивитись, але в душі вірив, що Марта зможе - офігів коли побачив результат і навіть в двох сетах, молодчинка, що тут ще сказати!!!
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 31.05.2021 22:17
    +11
    Після першого "казкового" сету в другому на початку Марта трішки загубила психологічну рівновагу в результаті 1-3 але надалі взяла себе в руки зробила зворотній брейк а коли за рахунку 3-3 Марта взяла сьомий гейм партії відігравшись з 0-40 я вже не мав сумнівів що сьогодні вона переможе!Так тримати Мартуся!Україна вперед!
    Ссылка
    oleg75z
    online
      oleg75z, 31.05.2021 22:17
    +15
    це просто свято якесь! вчора Ангеліна екс-першу ракетку, сьогодні Марта. Молодці!!!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 31.05.2021 22:16
    -1
    Кукурудза дуже любить реваншуватися. Колись Даяна її десь в Азії перемогла, а потім Кукурудза в наступному матчі виходила з супернастроєм
    Ссылка
    Олег Молодов
      Олег Молодов, 31.05.2021 22:14
    -12

    Все хорошо! Но чтобы претендовать на более высокие места, нужно значительно улучшать качество игры, подачу в первую очередь... Пачка двойных ошибок смущает. Кол-во невынужденных выше, чем виннерсов
    Благо, испанку сегодня штормило и подарила матч лупив по воробьям
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 31.05.2021 22:14
    +14
    Ну ось це й сталося. Перша перемога Марти над гравцем топ-20, абсолютно заслужена, причому одразу на Шоломі. Останнє виглядає цілком логічним, адже проти фаворитів на мейджорах Марта виходить сконцентрованою. Осака, яка у Парижі вже встигла знятися, про це добре знає.
    Сьогодні Марті вдалося показати свій багатий технічний арсенал. Типові для грунту конструювання атак, поєднання плоских та накручених ударів у одному розіграші часто бентежили Мугурусу. І в захисті вдавалося відпрацьовувати ледь не на рівні топових грунтовичок. Звичайно, Гарбінья не в найкращому стані, і пошкодження у неї дійсно було. На досвіді та МТО їй ледь не вдалося на початку другого сету збити Марту з гри. Та не вийшло. Емоцій від Марти сьогодні було мінімум, а це означає, що Марта продовжує дорослішати. Ідеальною її гра, звичайно, не була. І відсоток першої подачі, і кількість зовсім простих невимушених кажуть, що працювати потрібно багато над чим. Але ж і великий талант видно вже неозброєним оком.
    Дякую, Марто, за сьогоднішні позитивні емоції. Браво!
    Ссылка
    introvert
      introvert, 31.05.2021 22:04
    +22
    Як же тішить око гра Марти, коли вона їй вдається.
    Дякую, сонечко. За цей вечір і ці чудові емоції.
    Ссылка
    introvert
      introvert, 31.05.2021 22:02
    +20
    Блискуче, Марта!!! Тепер головне не розслабитися і не спочивати на лаврах в наступному колі, адже наступна суперниця насправді може бути ще гіршою скалкою в ду...і, ніж Мугуруза. І не важливо, буде це китаянка, чи іще одна іспанка - вона точно не буде помилятися так багато, як Мугуруза.
    Але поки що - БРАВІССІМО, Марта!!!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 31.05.2021 22:03
    +19
    Молодчинка. Марта зробила цей вечір! Одна із фавориток турніру переможена! Дякую Тобі сонце наше!
    Ссылка
    oleg75z
    online
      oleg75z, 31.05.2021 22:17
    +15
    це просто свято якесь! вчора Ангеліна екс-першу ракетку, сьогодні Марта. Молодці!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 31.05.2021 22:14
    +14
    Ну ось це й сталося. Перша перемога Марти над гравцем топ-20, абсолютно заслужена, причому одразу на Шоломі. Останнє виглядає цілком логічним, адже проти фаворитів на мейджорах Марта виходить сконцентрованою. Осака, яка у Парижі вже встигла знятися, про це добре знає.
    Сьогодні Марті вдалося показати свій багатий технічний арсенал. Типові для грунту конструювання атак, поєднання плоских та накручених ударів у одному розіграші часто бентежили Мугурусу. І в захисті вдавалося відпрацьовувати ледь не на рівні топових грунтовичок. Звичайно, Гарбінья не в найкращому стані, і пошкодження у неї дійсно було. На досвіді та МТО їй ледь не вдалося на початку другого сету збити Марту з гри. Та не вийшло. Емоцій від Марти сьогодні було мінімум, а це означає, що Марта продовжує дорослішати. Ідеальною її гра, звичайно, не була. І відсоток першої подачі, і кількість зовсім простих невимушених кажуть, що працювати потрібно багато над чим. Але ж і великий талант видно вже неозброєним оком.
    Дякую, Марто, за сьогоднішні позитивні емоції. Браво!
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 31.05.2021 22:01
    +14
    Молодчинка Костюк,маленькую сенсацию сотворила и хорошо,что играла в агрессивный теннис
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 31.05.2021 22:10
    +12
    Просто немає слів. Такої доброї гри, особливо, на грунті, Марта не показувала ніколи. Це було просто супер. Якщо не втратить кураж може пройти далеко. Як на US open це була неначе не звичайна Марта.
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 31.05.2021 22:10
    +12
    Всіх з перемогою!!
    З гарним настроєм, та чудовим проводом останього дня весни!!!
    Марта ти сьогодні найкраща, залишайся такою і надалі!!!
    Р.S. Нажаль пропустив перший мет, якщо у кого є посилання матч у запису, скиньте хочу його ще раз передивитися і покайфувати. Дякую!
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 31.05.2021 22:17
    +11
    Після першого "казкового" сету в другому на початку Марта трішки загубила психологічну рівновагу в результаті 1-3 але надалі взяла себе в руки зробила зворотній брейк а коли за рахунку 3-3 Марта взяла сьомий гейм партії відігравшись з 0-40 я вже не мав сумнівів що сьогодні вона переможе!Так тримати Мартуся!Україна вперед!
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 31.05.2021 22:09
    +11
    Молодчина! Первый сет вообще супер, в начале второго чуть дала волю эмоциям, но тоже все норм. Больше всего понравилось как Марта выдержала давление Мугурусы при подаче на матч.
    Ссылка
    alex55
      alex55, 31.05.2021 22:24
    +10
    сергей богданов, 31.05.2021 22:21
    Я люблю Марту!
    Все любят Марту.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 31.05.2021 22:07
    +9
    Краще Сайсай, бо Тормо дуже неприємно грає. Але обох Марта по суті краще, як гравець
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 31.05.2021 22:21
    +8
    Андрій Гардзіль, 31.05.2021 22:12
    Не так Марта виграла, як Мугуруса програла. Перша подача слабенько. Удачі в подальших матчах.
    Так подачу потрібно шліфувати але казати що не Марта виграла то ти просто...
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 31.05.2021 22:17
    +8
    Не зміг подивитись, але в душі вірив, що Марта зможе - офігів коли побачив результат і навіть в двох сетах, молодчинка, що тут ще сказати!!!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 31.05.2021 22:07
    +8
    Марта, молодець! Так тримати!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 31.05.2021 22:02
    +8
    Еще одна, хорошая тенденция! Молоднчинка Марта!
    Ссылка
    футфан
      футфан, 31.05.2021 22:01
    +8
    Ну ніфіга собі
    Ссылка
    PaulK77
    online
      PaulK77, 31.05.2021 22:25
    +7
    Олександр Каплуненко, 31.05.2021 22:14
    Перемога Калініної над Кербер - це сенсація, а перемога Марти - очікуваний результат
    Ні. Калініна і Кербер мали у букмекерів майже рівні коефіцієнти перед матчем. Бо Кербер не вміє грати на грунті і майже завжди програє на Ролан Гарос в першому раунді. Калініна ж перед матчем мала серію з 13 перемог поспіль, хай і не над найсильнішими суперницями. А от Костюк була явним аутсайдером, коефіцієнт 4.5. Тому що Мугуруса спеціаліст по грунту і вже вигравала Гарос, до того ж цього сезону грає добре. Марта ж на грунті хороших результатів досі не мала і ніколи не вигравала у гравця топ20 в принципі. Так що перемога Костюк сенсація!
    Ссылка
    Sportfil
    online
      Sportfil, 31.05.2021 22:18
    +7
    Отличная победа над топ теннисисткой на ее профильном покрытии.
    Перспективы неплохие удачи и стабильности в следующих матчах!
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 31.05.2021 22:08
    +7
    Поправте заголовок. Це не сенсація, це давно очікувана подія.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности