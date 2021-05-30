Калинина уверенно переиграла Кербер в первом круге Ролан Гаррос

Украинка выиграла дебютный матч в основной сетке грунтового мейджора

  • 30.05.2021 13:40
  • 3927 просмотров
  • 29 комментариев
Калинина уверенно переиграла Кербер в первом круге Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) добыла победу в матче Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, одолела экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии (№27 WTA).
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Анжелик Кербер (Германия) – 6:2, 6:4
 
Это была первая встреча теннисисток. Для Калининой данный матч был дебютным в основе грунтового мейджора.
 
Во втором круге Калинина сразится против американки Даниэль Коллинс.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.05.2021 14:39
    0
    olya403, 30.05.2021 14:34
    минулого року вона сет мексиканці з другої сотні під нуль умудрилася програти. Тут трохи інше, звісно, але Еліна самі знаєте як інколи чудить))
    воно то так, но тим не менше я не вірю що в цьому матчі ми побачимо народження нової зірки, що сходить
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 30.05.2021 14:35
    +3
    Далі Коллінз. Відома гарматниця, яка славиться своєю нестабільністю ще більше, ніж сама Ангеліна. Проти неї у нагоді повинен стати типовий грунтовий теніс, яким наша тенісистка володіє. Потрібно примусити суперницю атакувати з незручних м'ячів із сильним обертанням, і та сама все віддасть. Головне - самій не помилятися у такій грі.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 30.05.2021 14:34
    +1
    dudigo78, 30.05.2021 14:31
    якось я не уявляю, як Світоліна може не пройти тенісистку по суті без рейтингу
    минулого року вона сет мексиканці з другої сотні під нуль умудрилася програти. Тут трохи інше, звісно, але Еліна самі знаєте як інколи чудить))
    Ссылка
    svetikrm
    online
      svetikrm, 30.05.2021 14:32
    +2
    Mazyr2412, 30.05.2021 14:24
    Хто знає,які призові дають за друге коло?
    Уже была статья о призовых.
    2-й раунд €84,000
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.05.2021 14:31
    0
    captain2009, 30.05.2021 13:55
    А можна спитатись, хто на разі є другою?
    якось я не уявляю, як Світоліна може не пройти тенісистку по суті без рейтингу
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 30.05.2021 14:24
    0
    Хто знає,які призові дають за друге коло?
    Ссылка
    Ukrop
    online
      Ukrop, 30.05.2021 14:22
    +4
    На тоненького. И это при 5-0 во втором сете. Нужно становиться более психологически устойчивей.
    Молодец,что собралась. Кербер уже давно не та,но это ее проблемы
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 30.05.2021 14:22
    +2
    romeoboss50, 30.05.2021 14:15
    Ангеліна где же ти була ранійше! Так грати против Кербер ну це взагалі круто.
    Хто там далі,треба глянути. Хоча хтоб не була ти молодчинка і на далі хай щастить...
    А далі будуть фізично міцні суперники,які потужно стріляють. Там потрібно буде в захисті попрацювати.
    Ссылка
    Sportfil
    online
      Sportfil, 30.05.2021 14:21
    +4
    romeoboss50, 30.05.2021 14:15
    Ангеліна где же ти була ранійше! Так грати против Кербер ну це взагалі круто.
    Хто там далі,треба глянути. Хоча хтоб не була ти молодчинка і на далі хай щастить...
    Кербер и Ролан Гаррос это 5 из 6 посл. сезонов вылеты в первом круге, так что ничего выдающийся не произошло. (не умаляя заслуг украинки )
    Ссылка
    romeoboss50
      romeoboss50, 30.05.2021 14:17
    +3
    сергей богданов, 30.05.2021 14:10
    Против Бабель Элина должна выйти без ракетки чтобы проиграть
    Вона може. Взагалі от Еліни можно очікувати що вгодно.
    Ссылка
    Олег Молодов
      Олег Молодов, 30.05.2021 14:16
    0
    Умница! Есть все шансы пройти второй круг. Ну а дальше матч с самой Сереной!
    Ссылка
    romeoboss50
      romeoboss50, 30.05.2021 14:15
    +2
    Ангеліна где же ти була ранійше! Так грати против Кербер ну це взагалі круто.
    Хто там далі,треба глянути. Хоча хтоб не була ти молодчинка і на далі хай щастить...
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 30.05.2021 14:14
    +1
    Молодець ! Таки дотиснула тезку.Цікаво,а яке бажання загадала суддя?
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 30.05.2021 14:10
    -1
    captain2009, 30.05.2021 14:03
    Понятное дело, но Кербер, видимо, сегодня тоже обыграла Ангелину на бумаге ) равно как и Свитолина на бумаге обыграла Подороску.
    Против Бабель Элина должна выйти без ракетки чтобы проиграть
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 30.05.2021 14:10
    +5
    З двох матчів які розпочиналися одночасно без вагань вибрав матч за участю Калініної тому що в памяті закарбувався її матч зі Стівенс на мейджорів Штатах, і як виявилось не помилився.В боротьбі Давида з Голіафом(враховуючи і антропометричні дані)переміг таки Голіаф!Калініна продемонструвала різноманітну технічну майже безпомилкову гру і це на фоні гри Кербер яка грала на межі своїх можливостей.Дякую Ангеліна за подаровані позитивні емоції так тримати і надалі!
    Ссылка
    Sportfil
    online
      Sportfil, 30.05.2021 14:08
    +3
    Ангелину с дебютной победой на РГ!
    Порадоваться можно, но переоценивать значимость победы на Кербер на РГ не стоит.
    Во второй круге легче не будет, нужно сыграть собранней и не разбазаривать свое преимущество.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 30.05.2021 14:03
    -2
    сергей богданов, 30.05.2021 14:01
    Речь я так понимаю идёт о Элине которая такую соперницу уже обыграла на бумаге
    Понятное дело, но Кербер, видимо, сегодня тоже обыграла Ангелину на бумаге ) равно как и Свитолина на бумаге обыграла Подороску.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 30.05.2021 14:01
    0
    captain2009, 30.05.2021 13:55
    А можна спитатись, хто на разі є другою?
    Речь я так понимаю идёт о Элине которая такую соперницу уже обыграла на бумаге
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 30.05.2021 13:59
    +3
    Молодец! Для меня перед матчем фаворитом была именно наша теннисистка, наблюдал за Кербер в последнее время, возвраст берет свое, помню какие эпичные матчи она выдавала в эпоху Серены и как круто находила ключи ее обыграть! хотелось бы пожелать Ангелине качественного рывка в карьере, хотя честно давно в это не верю, стабильно последние годы держит определенный уровень игры и рейтинга
    Ссылка
    Michael Rewert
      Michael Rewert, 30.05.2021 13:58
    0
    Stanislav Matusevych, 30.05.2021 13:49
    Важка перемога, незважаючи як на підсумковий рахунок, так і на те, що в обох сетах Ангеліна вела 5:0. За рахунку 5:4 у другій партії вже не дуже вірилося, що вдасться дотиснути досвідчену німкеню. Молодець Ангеліна, що таки змогла це зробити, причому власною активною грою, примушуючи себе все-таки атакувати. Є головна перемога у кар'єрі колись дуже перспективної дівчини. Можливо, вона дасть поштовх до стабілізації гри, бо саме зі стабільністю в Ангеліни завжди були величезні проблеми.
    Очікуванно досить. Про що я писав на БТУ.. Кербер незручно було з нею грати..
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    ihor63
      ihor63, 30.05.2021 13:44
    +15
    Молодець, що дотиснула. Але з подачею на сет є великі проблеми, як і у Світоліної
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    roman75zpr
      roman75zpr, 30.05.2021 13:44
    +15
    Ничего себе! Молочага!
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 30.05.2021 13:49
    +14
    Важка перемога, незважаючи як на підсумковий рахунок, так і на те, що в обох сетах Ангеліна вела 5:0. За рахунку 5:4 у другій партії вже не дуже вірилося, що вдасться дотиснути досвідчену німкеню. Молодець Ангеліна, що таки змогла це зробити, причому власною активною грою, примушуючи себе все-таки атакувати. Є головна перемога у кар'єрі колись дуже перспективної дівчини. Можливо, вона дасть поштовх до стабілізації гри, бо саме зі стабільністю в Ангеліни завжди були величезні проблеми.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 30.05.2021 13:45
    +14
    Вітаю! Заслужена перемога, хоч і не без валідолу
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 30.05.2021 13:55
    +7
    Молодець.думаю ця перемога додасть впевненності в наступних матчах,і кінцівкі вже будуть без валідола!Геля вперед,коли як не зараз!!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.05.2021 13:51
    +6
    Молодець! Як для Калініної, то теніс дуже високого рівня. вже добре, що в другому колі будемо мати як мінімум дві тенісистки
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 30.05.2021 14:10
    +5
    З двох матчів які розпочиналися одночасно без вагань вибрав матч за участю Калініної тому що в памяті закарбувався її матч зі Стівенс на мейджорів Штатах, і як виявилось не помилився.В боротьбі Давида з Голіафом(враховуючи і антропометричні дані)переміг таки Голіаф!Калініна продемонструвала різноманітну технічну майже безпомилкову гру і це на фоні гри Кербер яка грала на межі своїх можливостей.Дякую Ангеліна за подаровані позитивні емоції так тримати і надалі!
    Ссылка
    Ukrop
    online
      Ukrop, 30.05.2021 14:22
    +4
    На тоненького. И это при 5-0 во втором сете. Нужно становиться более психологически устойчивей.
    Молодец,что собралась. Кербер уже давно не та,но это ее проблемы
    Ссылка
    Sportfil
    online
      Sportfil, 30.05.2021 14:21
    +4
    romeoboss50, 30.05.2021 14:15
    Ангеліна где же ти була ранійше! Так грати против Кербер ну це взагалі круто.
    Хто там далі,треба глянути. Хоча хтоб не була ти молодчинка і на далі хай щастить...
    Кербер и Ролан Гаррос это 5 из 6 посл. сезонов вылеты в первом круге, так что ничего выдающийся не произошло. (не умаляя заслуг украинки )
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 30.05.2021 14:35
    +3
    Далі Коллінз. Відома гарматниця, яка славиться своєю нестабільністю ще більше, ніж сама Ангеліна. Проти неї у нагоді повинен стати типовий грунтовий теніс, яким наша тенісистка володіє. Потрібно примусити суперницю атакувати з незручних м'ячів із сильним обертанням, і та сама все віддасть. Головне - самій не помилятися у такій грі.
    Ссылка
    romeoboss50
      romeoboss50, 30.05.2021 14:17
    +3
    сергей богданов, 30.05.2021 14:10
    Против Бабель Элина должна выйти без ракетки чтобы проиграть
    Вона може. Взагалі от Еліни можно очікувати що вгодно.
    Ссылка
    Sportfil
    online
      Sportfil, 30.05.2021 14:08
    +3
    Ангелину с дебютной победой на РГ!
    Порадоваться можно, но переоценивать значимость победы на Кербер на РГ не стоит.
    Во второй круге легче не будет, нужно сыграть собранней и не разбазаривать свое преимущество.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 30.05.2021 13:59
    +3
    Молодец! Для меня перед матчем фаворитом была именно наша теннисистка, наблюдал за Кербер в последнее время, возвраст берет свое, помню какие эпичные матчи она выдавала в эпоху Серены и как круто находила ключи ее обыграть! хотелось бы пожелать Ангелине качественного рывка в карьере, хотя честно давно в это не верю, стабильно последние годы держит определенный уровень игры и рейтинга
    Ссылка
    svetikrm
    online
      svetikrm, 30.05.2021 14:32
    +2
    Mazyr2412, 30.05.2021 14:24
    Хто знає,які призові дають за друге коло?
    Уже была статья о призовых.
    2-й раунд €84,000
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 30.05.2021 14:22
    +2
    romeoboss50, 30.05.2021 14:15
    Ангеліна где же ти була ранійше! Так грати против Кербер ну це взагалі круто.
    Хто там далі,треба глянути. Хоча хтоб не була ти молодчинка і на далі хай щастить...
    А далі будуть фізично міцні суперники,які потужно стріляють. Там потрібно буде в захисті попрацювати.
    Ссылка
    romeoboss50
      romeoboss50, 30.05.2021 14:15
    +2
    Ангеліна где же ти була ранійше! Так грати против Кербер ну це взагалі круто.
    Хто там далі,треба глянути. Хоча хтоб не була ти молодчинка і на далі хай щастить...
    Ссылка
    LEOLEO
      LEOLEO, 30.05.2021 13:56
    +2
    Да. Теперь надеюсь дальше психологически поустойчивее должна быть! Хорошая победа !!!
    Ссылка
    olya403
      olya403, 30.05.2021 14:34
    +1
    dudigo78, 30.05.2021 14:31
    якось я не уявляю, як Світоліна може не пройти тенісистку по суті без рейтингу
    минулого року вона сет мексиканці з другої сотні під нуль умудрилася програти. Тут трохи інше, звісно, але Еліна самі знаєте як інколи чудить))
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 30.05.2021 14:14
    +1
    Молодець ! Таки дотиснула тезку.Цікаво,а яке бажання загадала суддя?
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 30.05.2021 13:55
    +1
    dudigo78, 30.05.2021 13:51
    Молодець! Як для Калініної, то теніс дуже високого рівня. вже добре, що в другому колі будемо мати як мінімум дві тенісистки
    А можна спитатись, хто на разі є другою?
    Ссылка
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