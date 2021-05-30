Калинина уверенно переиграла Кербер в первом круге Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) добыла победу в матче Открытого чемпионата Франции по теннису.



В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, одолела экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии (№27 WTA).



Ролан Гаррос. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Анжелик Кербер (Германия) – 6:2, 6:4



Это была первая встреча теннисисток. Для Калининой данный матч был дебютным в основе грунтового мейджора.



Во втором круге Калинина сразится против американки Даниэль Коллинс.