Калинина уверенно переиграла Кербер в первом круге Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) добыла победу в матче Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, одолела экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии (№27 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Анжелик Кербер (Германия) – 6:2, 6:4
Это была первая встреча теннисисток. Для Калининой данный матч был дебютным в основе грунтового мейджора.
Во втором круге Калинина сразится против американки Даниэль Коллинс.
Источник — Sport.ua
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2-й раунд €84,000
Молодец,что собралась. Кербер уже давно не та,но это ее проблемы
Хто там далі,треба глянути. Хоча хтоб не була ти молодчинка і на далі хай щастить...
Хто там далі,треба глянути. Хоча хтоб не була ти молодчинка і на далі хай щастить...
Хто там далі,треба глянути. Хоча хтоб не була ти молодчинка і на далі хай щастить...
Порадоваться можно, но переоценивать значимость победы на Кербер на РГ не стоит.
Во второй круге легче не будет, нужно сыграть собранней и не разбазаривать свое преимущество.
Молодец,что собралась. Кербер уже давно не та,но это ее проблемы
Хто там далі,треба глянути. Хоча хтоб не була ти молодчинка і на далі хай щастить...
Порадоваться можно, но переоценивать значимость победы на Кербер на РГ не стоит.
Во второй круге легче не будет, нужно сыграть собранней и не разбазаривать свое преимущество.
2-й раунд €84,000
Хто там далі,треба глянути. Хоча хтоб не була ти молодчинка і на далі хай щастить...
Хто там далі,треба глянути. Хоча хтоб не була ти молодчинка і на далі хай щастить...
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