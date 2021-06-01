35 – Марлон, 25 – Маркао? Сассуоло и Галатасарай хотят нажиться на Шахтере

Донецкий «Шахтер», как уже сообщалось, проявляет интерес к двум бразильским центральным защитникам – Марлону из «Сассуоло» и Маркао из «Галатасарая». Обоих якобы просит приобрести новоиспеченный главный тренер команды Роберто Де Дзерби.

По данным турецкой прессы, оба трансфера не будут дешевыми для «горняков». В частности, за Марлона «Сассуоло» запросил у «Шахтера» 35 миллионов евро, после чего украинский клуб и сместил интересы в сторону Маркао, за которого «Галатасарай» запросил 25 миллионов евро.

Напомним, недавно генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что на рынке можно ждать сюрпризов от его клуба.