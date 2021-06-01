35 – Марлон, 25 – Маркао? Сассуоло и Галатасарай хотят нажиться на Шахтере

Итальянский и турецкий клуб определились с «ценниками» на своих защитников

  • 01.06.2021 09:22
  • 2347 просмотров
  • 20 комментариев
35 – Марлон, 25 – Маркао? Сассуоло и Галатасарай хотят нажиться на Шахтере
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маркао

Донецкий «Шахтер», как уже сообщалось, проявляет интерес к двум бразильским центральным защитникам – Марлону из «Сассуоло» и Маркао из «Галатасарая». Обоих якобы просит приобрести новоиспеченный главный тренер команды Роберто Де Дзерби.

По данным турецкой прессы, оба трансфера не будут дешевыми для «горняков». В частности, за Марлона «Сассуоло» запросил у «Шахтера» 35 миллионов евро, после чего украинский клуб и сместил интересы в сторону Маркао, за которого «Галатасарай» запросил 25 миллионов евро.

Напомним, недавно генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что на рынке можно ждать сюрпризов от его клуба.

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Источник — Milliyet

(6 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 10:33
    0
    UKRAINE FAN, 01.06.2021 10:28
    Конате 40 млн , Упамекано 42 млн это из последних трансферов. И сравните этих двух додиков по 35 и 25млн Понятное дело что ни кто им столько и близко не даст
    Единственное что шлаковые поедут в упл, в отличии от тех ск не дай $, в пределах разумного разумеется
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 10:33
    0
    UKRAINE FAN, 01.06.2021 10:30
    ТА ХЗ в 4 раза больше разве что Фиорентина давала 1 млн а шахтер дал 4млн . Цигагинк еще тот источник на уровне турецких
    Зачем фио переплачивать за него как шахте? 1 дело в упл заманить оттуда и совсем другое там порядок цифр
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 01.06.2021 10:30
    0
    sahka1981, 01.06.2021 10:23
    Ну раз взяли итальянца с зарплатой в четыре больше раза чем давала Фиреонтина + 8 помощников (!), значит продолжение банкета последует. Но не за такие суммы, наверное.
    ТА ХЗ в 4 раза больше разве что Фиорентина давала 1 млн а шахтер дал 4млн . Цигагинк еще тот источник на уровне турецких
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 01.06.2021 10:28
    0
    Конате 40 млн , Упамекано 42 млн это из последних трансферов. И сравните этих двух додиков по 35 и 25млн Понятное дело что ни кто им столько и близко не даст
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 10:26
    +1
    sahka1981, 01.06.2021 10:23
    Ну раз взяли итальянца с зарплатой в четыре больше раза чем давала Фиреонтина + 8 помощников (!), значит продолжение банкета последует. Но не за такие суммы, наверное.
    Ну тут чувствуется что сильно рыжему приглянулся концепциями своими, но тренер то другое да и это отнюдь не означает шо шахта будет скупать средних игроков в тридорога типа как по 3О млн хотя те явно столько не стоят, хотя трансферы думаю будут конечно и не по три рубля типа додо
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.06.2021 10:23
    0
    dd dent, 01.06.2021 10:13
    Отож, в принципе это не так уж и дорого по нынешним ценам да и то скорее инвестиция, а так то давненько уже не сорят они $
    Ну раз взяли итальянца с зарплатой в четыре больше раза чем давала Фиреонтина + 8 помощников (!), значит продолжение банкета последует. Но не за такие суммы, наверное.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 10:13
    0
    sahka1981, 01.06.2021 10:11
    Наверное за 80% прав за Тете за 15 лямов.
    Отож, в принципе это не так уж и дорого по нынешним ценам да и то скорее инвестиция, а так то давненько уже не сорят они $
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.06.2021 10:11
    +2
    dd dent, 01.06.2021 10:09
    Когда последний раз шахта особо сорила $?
    Наверное за 80% прав за Тете за 15 лямов.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 10:09
    0
    sahka1981, 01.06.2021 10:07
    В принципе эти клубы понимают, что имеют дело с денежным мешком из Лондона, но не до такой же степени ломить цену за таких футболистов...
    Когда последний раз шахта особо сорила $?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 10:09
    0
    -_-ENJOY, 01.06.2021 10:06
    из них может вообще никто)) просто будет думаю игрока три новых
    Вполне да и не в стиле шахты давно вваливать такие $ не пойми за кого толком
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.06.2021 10:07
    +1
    В принципе эти клубы понимают, что имеют дело с денежным мешком из Лондона, но не до такой же степени ломить цену за таких футболистов...
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 10:06
    0
    dd dent, 01.06.2021 09:57
    По факту из всех слухов наверняка Макс 1 игрок будет из них куплен)
    из них может вообще никто)) просто будет думаю игрока три новых
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 09:57
    +2
    -_-ENJOY, 01.06.2021 09:55
    дорого
    По факту из всех слухов наверняка Макс 1 игрок будет из них куплен)
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 09:56
    0
    Trasher311987, 01.06.2021 09:29
    Электрика поднялась значит перейдут.
    Слава Ринату
    еще ничего не произошло.. не ной
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 09:55
    0
    дорого
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
      ShakhtarUberAlles, 01.06.2021 09:55
    0
    турецкий источник))
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 01.06.2021 09:50
    -4
    А купят пару игроков из агробизнеса )
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 09:33
    +6
    Trasher311987, 01.06.2021 09:29
    Электрика поднялась значит перейдут.
    Слава Ринату
    А то он именно не мог бы купить их с состоянием больше 7 млрд $?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.06.2021 09:29
    -2
    Электрика поднялась значит перейдут.
    Слава Ринату
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 09:28
    +7
    Чухня, не будет шахта за них взваливать такие $
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 09:28
    +7
    Чухня, не будет шахта за них взваливать такие $
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 09:33
    +6
    Trasher311987, 01.06.2021 09:29
    Электрика поднялась значит перейдут.
    Слава Ринату
    А то он именно не мог бы купить их с состоянием больше 7 млрд $?
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.06.2021 10:11
    +2
    dd dent, 01.06.2021 10:09
    Когда последний раз шахта особо сорила $?
    Наверное за 80% прав за Тете за 15 лямов.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 09:57
    +2
    -_-ENJOY, 01.06.2021 09:55
    дорого
    По факту из всех слухов наверняка Макс 1 игрок будет из них куплен)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 10:26
    +1
    sahka1981, 01.06.2021 10:23
    Ну раз взяли итальянца с зарплатой в четыре больше раза чем давала Фиреонтина + 8 помощников (!), значит продолжение банкета последует. Но не за такие суммы, наверное.
    Ну тут чувствуется что сильно рыжему приглянулся концепциями своими, но тренер то другое да и это отнюдь не означает шо шахта будет скупать средних игроков в тридорога типа как по 3О млн хотя те явно столько не стоят, хотя трансферы думаю будут конечно и не по три рубля типа додо
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.06.2021 10:07
    +1
    В принципе эти клубы понимают, что имеют дело с денежным мешком из Лондона, но не до такой же степени ломить цену за таких футболистов...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 10:33
    0
    UKRAINE FAN, 01.06.2021 10:28
    Конате 40 млн , Упамекано 42 млн это из последних трансферов. И сравните этих двух додиков по 35 и 25млн Понятное дело что ни кто им столько и близко не даст
    Единственное что шлаковые поедут в упл, в отличии от тех ск не дай $, в пределах разумного разумеется
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 10:33
    0
    UKRAINE FAN, 01.06.2021 10:30
    ТА ХЗ в 4 раза больше разве что Фиорентина давала 1 млн а шахтер дал 4млн . Цигагинк еще тот источник на уровне турецких
    Зачем фио переплачивать за него как шахте? 1 дело в упл заманить оттуда и совсем другое там порядок цифр
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 01.06.2021 10:30
    0
    sahka1981, 01.06.2021 10:23
    Ну раз взяли итальянца с зарплатой в четыре больше раза чем давала Фиреонтина + 8 помощников (!), значит продолжение банкета последует. Но не за такие суммы, наверное.
    ТА ХЗ в 4 раза больше разве что Фиорентина давала 1 млн а шахтер дал 4млн . Цигагинк еще тот источник на уровне турецких
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 01.06.2021 10:28
    0
    Конате 40 млн , Упамекано 42 млн это из последних трансферов. И сравните этих двух додиков по 35 и 25млн Понятное дело что ни кто им столько и близко не даст
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.06.2021 10:23
    0
    dd dent, 01.06.2021 10:13
    Отож, в принципе это не так уж и дорого по нынешним ценам да и то скорее инвестиция, а так то давненько уже не сорят они $
    Ну раз взяли итальянца с зарплатой в четыре больше раза чем давала Фиреонтина + 8 помощников (!), значит продолжение банкета последует. Но не за такие суммы, наверное.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 10:13
    0
    sahka1981, 01.06.2021 10:11
    Наверное за 80% прав за Тете за 15 лямов.
    Отож, в принципе это не так уж и дорого по нынешним ценам да и то скорее инвестиция, а так то давненько уже не сорят они $
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 10:09
    0
    sahka1981, 01.06.2021 10:07
    В принципе эти клубы понимают, что имеют дело с денежным мешком из Лондона, но не до такой же степени ломить цену за таких футболистов...
    Когда последний раз шахта особо сорила $?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 10:09
    0
    -_-ENJOY, 01.06.2021 10:06
    из них может вообще никто)) просто будет думаю игрока три новых
    Вполне да и не в стиле шахты давно вваливать такие $ не пойми за кого толком
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 10:06
    0
    dd dent, 01.06.2021 09:57
    По факту из всех слухов наверняка Макс 1 игрок будет из них куплен)
    из них может вообще никто)) просто будет думаю игрока три новых
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 09:56
    0
    Trasher311987, 01.06.2021 09:29
    Электрика поднялась значит перейдут.
    Слава Ринату
    еще ничего не произошло.. не ной
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 09:55
    0
    дорого
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
      ShakhtarUberAlles, 01.06.2021 09:55
    0
    турецкий источник))
    Ссылка
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