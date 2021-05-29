Сергей ПАЛКИН: «Трансферы? Могут быть сюрпризы»

Гендиректор «Шахтера» - о планах клуба

  • 29.05.2021 12:39
  • 1668 просмотров
  • 2 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Трансферы? Могут быть сюрпризы»
© ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о планах клуба на ближайшее трансферное окно:

«Если посмотреть на наши трансферы, то это, в основном, бразильские футболисты. Но это не значит, что мы не обращаем внимания на европейский футбол, футбол на других континентах. Просто так складывается, что нам больше нравится стиль бразильских футболистов, поэтому их больше в команде.

Это не говорит о том, что мы зациклены только на Бразилии и не обращаем внимания на другие страны. В это трансферное окно, посмотрим, могут быть даже какие-то сюрпризы.

Вопрос форварда открыт, мы думаем об этой позиции, Мораес травмировался на достаточно длительный срок, а вокруг него молодые ребята. Молодость – это хорошо, но им не хватает стабильности. Поэтому мы анализируем, в ближайшую неделю-две должны принять решение.

Около 20 футболистов из академии «Шахтера» имеют очень большую перспективу. Это талантливые ребята. Если говорить о фамилиях, которые уже на устах, то это Очеретько, Бондаренко, Мампасси. Им будет дан шанс проявить себя в первой команде на сборах».

Ранее Палкин рассказал, как идут переговоры по новому контракту с Андреем Пятовым.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
    joe777.
      joe777., 29.05.2021 13:29
    +5
    Лучи уже подписали. Еще Пердиньо и хватит
    Ссылка
    samird
      samird, 29.05.2021 13:24
    0
    А могут и не быть.
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 29.05.2021 13:29
    +5
    Лучи уже подписали. Еще Пердиньо и хватит
    Ссылка
    samird
      samird, 29.05.2021 13:24
    0
    А могут и не быть.
    Ссылка
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