Малиновскому требуется операция

Ключевой игрок сборной Украины планирует сделать операцию после Евро-2020

  • 01.06.2021 11:54
  • 2598 просмотров
  • 1 комментарий
Малиновскому требуется операция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о проблеме с грыжей живота.

«Конечно, нужно делать операцию. Нужно потерпеть этот отрезок, а после чемпионата Европы заняться этим. Оно никуда не делось, во многих моментах это не дает играть на полную и постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями не так легко», - сказал Малиновский.

В минувшем сезоне Серии А 28-летний Малиновский в составе «Аталанты» провел 36 матчей и забил 8 мячей, а также сделал 12 результативных передач.

Читайте также: МАЛИНОВСКИЙ: «Матчи в сборной помогли мне хорошо сыграть в Серии А»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BurBuzz

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Pavlovo.Pole
      Pavlovo.Pole, 01.06.2021 12:02
    0
    Фух.
    После Евро - ноу проблем.
    Ссылка
    Pavlovo.Pole
      Pavlovo.Pole, 01.06.2021 12:02
    0
    Фух.
    После Евро - ноу проблем.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности