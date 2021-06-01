Малиновскому требуется операция

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о проблеме с грыжей живота.

«Конечно, нужно делать операцию. Нужно потерпеть этот отрезок, а после чемпионата Европы заняться этим. Оно никуда не делось, во многих моментах это не дает играть на полную и постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями не так легко», - сказал Малиновский.

В минувшем сезоне Серии А 28-летний Малиновский в составе «Аталанты» провел 36 матчей и забил 8 мячей, а также сделал 12 результативных передач.

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