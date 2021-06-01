МАЛИНОВСКИЙ: «Матчи в сборной помогли мне хорошо сыграть в Серии А»

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о великолепном отрезке в конце чемпионате Италии.

«Были некоторые проблемы в прошлом году, связанные с дискомфортом, и в конце года был ковид, немного потерял физические кондиции, которые нужно было набрать.

После нового года я чувствовал себя хорошо, с языком стало меньше проблем, понимал тренера, мог с ним общаться. В Италии это очень важно, когда есть коммуникация с тренером, общение, а не просто головой кивать.

Потом был хороший отрезок и те три матча в сборной, которые я полностью отыграл, мне очень помогли в физическом плане сыграть хорошо в чемпионате», - сказал Малиновский.

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