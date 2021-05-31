Чемпионство Лилля в Лиге 1: когда просто – это гениально

Вряд ли чемпионство «Лилля» во Франции можно назвать главной сенсацией клубного европейского календаря. Во всяком случае, сравнения успеха команды Гальтье с командой, например, Раньери, приведшего не так давно периферийный «Лестер» к золотым наградам АПЛ, вряд ли уместны. Хотя бы потому, что в прошлом сезоне «доги» финишировали на четвертой строчке в Лиге 1, а в позапрошлом - и вовсе стали вице-чемпионами Франции. Так что путь «Лилля» к французскому «золоту» все-таки не вписывается в довольно узкие каноны «из грязи – в князи». Команда в последние годы была на виду, команда неплохая, с хорошим тренером, так что ее итоговый успех – если и не закономерность, то явно плод кропотливой работы.

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Однако, отдавая должное «Лиллю» за сезон 2020/2021, нельзя не упомянуть и о феномене «ПСЖ». В том смысле, что за последние девять лет парижане выиграли французское первенство семь раз. Однажды они уступили его «Монако» - в 2017 году. И вот вторая осечка. На этот раз «Лиллю».

После игры финишного тура, когда стало понятно, что парижане не защитят чемпионский титул, нападающий «Сен Жермен» Мбаппе заявил, что, мол, это не «Лилль» выиграл чемпионат, это «Париж» его проиграл. Отчасти правда в этих словах есть. Но лишь отчасти.

Getty Images/Global Images Ukraine. Игроки Лилля празднуют победу в Лиге 1

Действительно, и по кадровому потенциалу, и, возможно, по тренерскому, не говоря уже о финансовом, «ПСЖ» превосходит всех и вся в родном чемпионате. И победа на внутренней арене в последнее время для парижан стала даже не чем-то само собой разумеющимся, а едва ли не повинностью. Кажется, что звезды типа Неймара в чемпионате Франции играют в полноги. Им главное – выиграть вожделенную Лигу чемпионов. Собственно, такой же идеей фикс бредит и клубное руководство «ПСЖ». «Шейхи», как и Неймар, по всей видимости полагают, что чемпионат Франции команда должна выигрывать «на автомате». Главное – привезти на Елисейские поля главный континентальный клубный кубок. Под эту идею и был приглашен Почеттино, заменивший на тренерском мостике Тухеля.

Но оказалось, что даже перенасыщенную звездами команду нужно тренировать, мотивировать, направлять на путь истинный. У аргентинца в его первый сезон (точнее, полсезона, ведь он пришел в конце декабря) не получилось. И весьма резонным выдается вопрос – а зачем было менять шило на мыло, ведь Тухель бы точно не проиграл чемпионат.

Да, немец приучил к постоянному доминированию «Парижа». Но, если говорить объективно, недавно закончившейся сезон команда под его управлением начала неважно: два поражения в пяти стартовых турах. Это очень много. Тем не менее, уже в восьмом туре парижане заняли свое привычное первое место. И продержались там до 13-го игрового дня. Затем снова скатывались на вторую позицию, и снова возвращались. Мы можем лишь догадываться, что было бы с «ПСЖ», если бы команду и дальше возглавлял Тухель. Но вот о работе Почеттино в столице Франции догадываться не нужно: ее итог без лишних сантиментов можно считать неудовлетворительным. К тому же, в команде явно нужно провести кадровую чистку: уж слишком много там сейчас «забронзовелых» пассажиров.

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А вот «Лилль» в ушедшем сезоне был полной противоположностью «Парижа». Команда была запредельно мотивированной, часто вырывала победный результат в последней трети матча. Чемпионскую гонку «доги» возглавили уже после шестого тура, но затем уступили ее «Парижу». Потом снова отвоевали. И снова упустили. Однако благодаря ударной концовке сезона, «Лилль» прочно удерживал первое место в своих руках и не позволил своему главному конкуренту восстановить статус-кво.

Главный упор наставник «догов» Гальтье сделал на оборону. И ставка сработала: «Лилль» в 38 матчах уступил лишь трижды (в прошлом сезоне команда проиграла в девяти поединках). Для сравнения: «ПСЖ» проиграл восемь игр. С такой защитой трудно рассчитывать на титул.

А вот защита «Лилля» - ее визитная карточка. Тон в оборонительных порядках (да и в команде в целом) задавал опытный Жозе Фонте. Хотя эпитет «опытный» в данном случае не полностью характеризует этого португальца: летом ему стукнет аж 38 лет. Тем не менее, по игре на «втором этаже», а также в качестве «чистильщика» и подстраховщика Фонте – лучший в команде. И один из лучших в чемпионате. Не зря ему партнеры доверили капитанскую повязку.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Фонте

В паре с Фонте (то есть в центре) действовал молодой голландец из знаменитой школы «Аякса» Свен Ботман. Очень неплохо действовал, принимая активное участие и в игре возле чужих ворот. Да и с первой передачей у него полный порядок. Зачастую Свен шел к чужим воротам на «стандарты» на пару с правым защитником Зеки Челиком. А почему бы и не ходить вперед, если за твоей спиной такая скала, как Фонте.

Однако и за спиной «скалы» оказывалась еще одна, не менее прочная глыба – вратарь Мик Меньян. Молодой кипер стал настоящим открытием сезона, и сейчас в его услугах заинтересована добрая половина европейских топ-клубов. А все потому, что Меньян просто шикарно играет на линии ворот и во время пробития пенальти. По игре ногами его уже сейчас сравнивают с знаменитым голкипером «Баварии» Нойером. В активе Мика в нынешнем сезоне – 21 «сухой» матч в 38 турах. Отличный показатель! Лучший в Лиге 1. «Лилль» на протяжении всего турнирного пути пропустил лишь 23 гола: на пять меньше, чем «ПСЖ».

Отменная игра в защите и предопределила чемпионство «догов». Показательно, что команда Гальтье не изобретала велосипед, а чаще всего использовала годами проверенную схему 4-4-2. «Лилль» при обороне преимущественно использовал средний блок. Команда не весьма охотно прессинговала: по этому показателю она лишь седьмая в лиге. «Доги» брали не «лапами», а интеллектом. Оборона команды (имеется ввиду игра на своей части поля) была очень компактной, игроки страховали друг друга и перекрывали «кислород» сопернику. При таком построении игры оппоненты были вынуждены прибегать либо к индивидуальным действиям, либо к длинным забросам. И первый метод, и особенно второй оказался неэффективным.

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Кроме отличной игры в защите, нужно упомянуть и об атаке. Разницу делал «турецкий Ибрагимович» Йылмаз. Казалось бы, «дядьке» уже 35-ть, пора о сытной пенсии думать. Но не тут-то было. Ощутите разницу в этой связи: Неймар в самом расцвете сил валяет дурака в «ПСЖ», а Бурак рвет и мечет на «старости лет» в «Лилле». Интересно, что турок в свои преклонные футбольные годы не потерял ни в скорости, ни в резвости. Да и в боевитости: семь из своих 16-ти голов он забивал в концовке поединков.

История «короля» Босфора. Как Бурак Йылмаз стал лучшим форвардом Турции

Рядом с Йылмазом действовал молодой канадец Дэвид. Ну, вы наверняка помните этого быстрого паренька по матчам за «Гент», где он играл в паре с нашим Яремчуком. Неплохой был тандем. Сейчас уже неплохой тандем Йылмаз – Дэвис (на счету Джонатана – 12 мячей).

Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Дэвид

Ну и, завершая картину «маслом», нельзя не вспомнить и игроков середины поля. В первую очередь – некогда одного из самых талантливых футболистов Европы Ренату Санчеша. Может быть, португальский самородок уже никогда не дорастет до уровня Роналду, как ему все предрекали, но его вклад в чемпионство «Лилля» нельзя переоценить.

И завершающий «мазок» - тренер. О Кристофе Гальтье наши болельщики – те, кто моложе – должны помнить по его работе в «Сент-Этьене». С его командой в Лиге Европы пересекался «Днепр». Кристоф пришел в некогда самый сильный клуб страны в, казалось, неподходящий момент: команда была на грани вылета. Но с Гальтье она стала регулярным участником еврокубковых турниров.

А болельщики постарше могут помнить этого строгого на вид господина в его еще игроцкую бытность, когда он вместе с Кантона, Англома и Бланом выиграл молодежный чемпионат Европы 1988 года. Но «прыгнуть» выше молодому французскому защитнику, в отличие от своих звездных партнеров, не удалось. Он поиграл в «Марселе» и «Лилле» (вот где ирония судьбы), но особыми титулами не отметился.

В «Сент-Этьене» угрюмый и флегматичный тренер проработал целых восемь сезонов, после чего ушел в «Лилль». До него «догов» тренировал неистовый Бьелса. Несмотря на всю свою гениальность, аргентинец не сумел сделать из, в общем, провинциальной команды одного из флагманов французского чемпионата. А вот Гальтье это непростое задание удалось. Без особого лоска, без особой красоты, да и без особых идей. Его команда играла на своих сильных местах и на слабых местах соперников. Его команды играла не в самый привлекательный, но точно – в самый надежный футбол. Это как раз тот случай, когда просто – значит гениально.