Источник: Ребров возглавит Аль-Айн, а в 2022 году вернется в Динамо

Украинский тренер Сергей Ребров, покидающий «Ференцварош», продолжит свою карьеру в команде Аль-Айн из ОАЭ. Но только временно, на один год, а следующим летом возьмет под свой контроль киевское «Динамо», информирует Magyar Nemzet.

Ребров выбрал «Аль-Айн», потому что это самый прибыльный из предлагаемых вариантов, он сможет заработать 4 млн евро менее чем за год. Хотя украинца пресса сватала в «Тоттенхэм», «Фенербахче» и АЕК Афины.

По окончанию чемпионата Венгрии Ребров сказал: «Журналисты неоднократно спрашивали меня о моем будущем, о чем я сам даже ничего не знаю, поскольку никто из клуба не обсуждал со мной в течение последнего месяца. Не знаю почему, но это ненормально. Я сейчас еду домой в Киев. Я ничего не знаю о своем будущем».

Президент клуба Габор Кубатов тогда спокойно отреагировал: «Мы сядем и поговорим с ним по душам». Затем, когда ситуация начала ухудшаться, президент клуба заявил 19 мая, что Ребров подал в отставку еще в феврале. Однако с тех пор официального объявления об уходе украинца из клуба не было, что имеет свою причину.

Как сказал сам Кубатов, о своем решении Ребров объявил через своего менеджера Шандора Варгу, уроженца Закарпатья. Сомнительно, имеет ли такое сообщение юридическое значение. С одной стороны, Ребров по-прежнему работает в «Ференцвароше», и его контракт действует до лета 2022 года. С другой стороны, понятно, что Кубатов не станет удерживать тренера, если тот заявил о своем намерении уйти.

Вариантом для Реброва могла стать сборная Украины. Многие считали Андрея Шевченко кандидатом в тренеры «Милана», но команда заняла второе место в Серии А, попала в Лигу чемпионов спустя 8 лет, поэтому Стефано Пиоли остается, а Шевченко не уходит из сборной, и место для Реброва пока закрыто. Ребров мог бы остаться в Венгрии, если бы его контракт с «Фради» был продлен на более выгодных условиях. Однако руководство не хочет выполнять это требование.

«Ференцварош» не хочет вмешиваться, пока Ребров не решит сам, потому что соглашение украинского тренера имеет юридическую силу. Кроме того, контракт Реброва предусматривает цену выкупа в 1 млн евро. Если «Фради» расторгнет контракт, придется выплачивать неустойку за досрочное расторжение контракта. Вот почему перетягивание каната между сторонами продолжается уже несколько недель, как будто игра идет за то, кто выдержит дольше.

«Ференцварошу» больше нужно уладить этот вопрос, поскольку команда начнет подготовку в начале июня, а 6–7 июля ей предстоит сыграть в отборочных матчах Лиги чемпионов.

Также есть объяснение, почему Ребров не торопится с объявлением. Потому что он уедет в Объединенные Арабские Эмираты, в клуб «Аль-Айн». В Эмиратах из-за жаркого лета чемпионат стартует только в середине сентября, поэтому подготовка начнется только в августе, и Ребров может не торопиться.

«Аль-Айн» – это, конечно, профессиональный шаг назад, но Ребров может заработать в арабском клубе 4 млн евро за год, а точнее всего за 9 месяцев, поскольку сезон подходит к концу в середине мая. И с таким предложением даже «Милану» будет трудно конкурировать.

К тому же, Ребров планирует затем вернуться обратно в Киев. Хорошо заработав в ОАЭ и немного отдохнув, летом 2022 года Сергей Ребров может заменить Мирчу Луческу в киевском «Динамо», считают в Венгрии.