Не оправдали ожидания болельщиков. Зозуля попрощался с Альбасете

Украинский нападающий покидает испанский клуб

  • 01.06.2021 12:04
  • 5668 просмотров
  • 13 комментариев
Не оправдали ожидания болельщиков. Зозуля попрощался с Альбасете
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля объявил о своем уходе из испанского клуба.
 
«Вот и заканчивается прекрасная история, которая длилась четыре года, четыре замечательных года! Пишу это сообщение со слезами на глазах, с болью в душе, потому что мы обманули наш город и наших поклонников. Хочу извиниться, так как мы не оправдали их ожидания. В этом году у нас не получилось, и я хочу извиниться за это. Я просто надеюсь и уверен, что «Альбасете» вернется в Сегунду.

Хочу поблагодарить всех за эти 4 года, которые я провел в этом отличном клубе и удивительном городе. Я и моя семья всегда будем помнить Альбасете. Также я хотел бы поблагодарить всех футболистов, с которыми я играл, вы были отличными партнерами и замечательными друзьями. Хочу также поблагодарить клубных врачей, физиотерапевтов, всех сотрудников клуба, всех причастных к клубу «Альбасете». Я люблю вас, ребята. Вы стали для меня второй семьей. Спасибо руководству клуба за все, что вы сделали для меня и через что нам пришлось пройти!

Хочу поблагодарить поклонников «Альбасете» за то, что вы всегда поддерживали меня и были рядом, большое спасибо. У меня здесь много друзей. Моя семья никогда вас не забудет! «Альбасете» навсегда останется в моем сердце», – написал Зозуля в фейсбуке.
 
По итогам сезона «Альбасете» понизился в классе, вылетев из Сегунды. В футболке испанского клуба Зозуля провел за все время 142 матча, забил 26 голов и отдал 11 ассистов.

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(22 голоса)

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Комментарии
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 01.06.2021 13:32
    +2
    Predator, 01.06.2021 12:30
    В дерьнамо
    Животное, тебе пора усыпить!!!
    Ссылка
    Petrov20
      Petrov20, 01.06.2021 13:24
    -4
    он никому нигде не нужен как и мы ему
    Ссылка
    28cm
      28cm, 01.06.2021 13:10
    +1
    в металіст
    ярославський жеж сказав, що форварда придбав
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 12:34
    +5
    Predator, 01.06.2021 12:30
    В дерьнамо
    В шахту, вы ж как раз напа ищете, + Палкин какие-то сюрпризы анонсировал, во бу сюрприз сам игрок из Испании примотал бы
    Ссылка
    Predator
      Predator, 01.06.2021 12:30
    -12
    В дерьнамо
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 01.06.2021 12:28
    +1
    6 голов за сезон. Для сегунды нормально.
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 01.06.2021 12:27
    +1
    В Турцию.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 12:25
    +1
    Хоть бы дк не стало подбирать забивалу, хай идёт се в днепр 1-2-3
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 12:24
    +1
    OKs100, 01.06.2021 12:21
    Статистика уровня крайнего защитника, хотя он центральный нападающий.
    Скажут у него другие функции на поле (какие-то)
    Ссылка
    OKs100
      OKs100, 01.06.2021 12:21
    +2
    Статистика уровня крайнего защитника, хотя он центральный нападающий.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 12:20
    +5
    CheMP, 01.06.2021 12:16
    в сборную!
    По какому виду спорта?
    Ссылка
    CheMP
      CheMP, 01.06.2021 12:16
    -8
    dd dent, 01.06.2021 12:13
    Статка потрясающая конечно, особенно учитывая что то пердив испанскый
    в сборную!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 12:13
    +4
    Статка потрясающая конечно, особенно учитывая что то пердив испанскый
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 12:34
    +5
    Predator, 01.06.2021 12:30
    В дерьнамо
    В шахту, вы ж как раз напа ищете, + Палкин какие-то сюрпризы анонсировал, во бу сюрприз сам игрок из Испании примотал бы
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 12:20
    +5
    CheMP, 01.06.2021 12:16
    в сборную!
    По какому виду спорта?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 12:13
    +4
    Статка потрясающая конечно, особенно учитывая что то пердив испанскый
    Ссылка
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 01.06.2021 13:32
    +2
    Predator, 01.06.2021 12:30
    В дерьнамо
    Животное, тебе пора усыпить!!!
    Ссылка
    OKs100
      OKs100, 01.06.2021 12:21
    +2
    Статистика уровня крайнего защитника, хотя он центральный нападающий.
    Ссылка
    28cm
      28cm, 01.06.2021 13:10
    +1
    в металіст
    ярославський жеж сказав, що форварда придбав
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 01.06.2021 12:28
    +1
    6 голов за сезон. Для сегунды нормально.
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 01.06.2021 12:27
    +1
    В Турцию.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 12:25
    +1
    Хоть бы дк не стало подбирать забивалу, хай идёт се в днепр 1-2-3
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 12:24
    +1
    OKs100, 01.06.2021 12:21
    Статистика уровня крайнего защитника, хотя он центральный нападающий.
    Скажут у него другие функции на поле (какие-то)
    Ссылка
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