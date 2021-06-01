Не оправдали ожидания болельщиков. Зозуля попрощался с Альбасете

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля объявил о своем уходе из испанского клуба.
«Вот и заканчивается прекрасная история, которая длилась четыре года, четыре замечательных года! Пишу это сообщение со слезами на глазах, с болью в душе, потому что мы обманули наш город и наших поклонников. Хочу извиниться, так как мы не оправдали их ожидания. В этом году у нас не получилось, и я хочу извиниться за это. Я просто надеюсь и уверен, что «Альбасете» вернется в Сегунду.
Хочу поблагодарить всех за эти 4 года, которые я провел в этом отличном клубе и удивительном городе. Я и моя семья всегда будем помнить Альбасете. Также я хотел бы поблагодарить всех футболистов, с которыми я играл, вы были отличными партнерами и замечательными друзьями. Хочу также поблагодарить клубных врачей, физиотерапевтов, всех сотрудников клуба, всех причастных к клубу «Альбасете». Я люблю вас, ребята. Вы стали для меня второй семьей. Спасибо руководству клуба за все, что вы сделали для меня и через что нам пришлось пройти!
Хочу поблагодарить поклонников «Альбасете» за то, что вы всегда поддерживали меня и были рядом, большое спасибо. У меня здесь много друзей. Моя семья никогда вас не забудет! «Альбасете» навсегда останется в моем сердце», – написал Зозуля в фейсбуке.
По итогам сезона «Альбасете» понизился в классе, вылетев из Сегунды. В футболке испанского клуба Зозуля провел за все время 142 матча, забил 26 голов и отдал 11 ассистов.
Источник — Facebook
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