Потеряли шансы. Клуб Зозули вылетает в третий дивизион Испании

Два года назад еще боролись за выход в Примеру

  • 21.05.2021 12:48
  • 3567 просмотров
  • 14 комментариев
Потеряли шансы. Клуб Зозули вылетает в третий дивизион Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

В матче 40-го тура Сегунды «Альбасете» Романа Зозули сыграл вничью с «Луго» (1:1) и лишился даже теоретических шансов остаться в втором дивизионе Испании.
 
За два тура до завершения чемпионата команда украинца занимает последнюю 22-ю строчку в турнирной таблице, отставая от спасительного 18-го места на шесть очков, на котором располагается «Логроньес», имеющий преимущество по личным встречам.
 
В текущем сезоне Зозуля сыграл 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее путевки в элитный дивизион завоевали «Эспаньол» и «Мальорка».

Турнирная таблица Сегунды

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Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 21.05.2021 14:52
    +1
    adidas77, 21.05.2021 14:40
    Поражаюсь, сколько у нас гнилых людей !
    Готовых при первой возможности, полить дерьмом человека, который сделал больше вас всех вместе взятых для нашего футбола и нашей армии.
    Мне стыдно за таких украинцев...
    и нашей армии.
    ——————————
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.05.2021 14:42
    0
    Face Control, 21.05.2021 14:12
    зозуля это футболист?
    Недоразумение ордловское!
    Ты и ногтя не стоишь Зозули!
    То что он сделал для нашего футбола и нашей армии!
    Так что закрой свой гнилой рот, мелкий завистливый хейтер!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.05.2021 14:40
    0
    Поражаюсь, сколько у нас гнилых людей !
    Готовых при первой возможности, полить дерьмом человека, который сделал больше вас всех вместе взятых для нашего футбола и нашей армии.
    Мне стыдно за таких украинцев...
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.05.2021 14:12
    -2
    зозуля это футболист?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.05.2021 14:00
    -1
    Статистика конечно шикарная как для напа
    Ссылка
    Саша Фирсов
      Саша Фирсов, 21.05.2021 13:47
    +4
    Нужно было уходить с Альбасете еще в прошлом году....когда были предложения от Гранады, Хетафе, и Мальорки...
    а теперь ты и на фиг не кому не нужен...сиди в третей лиги .).. либо есть вариант вернутся в Украину.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 21.05.2021 13:35
    0
    А шо Кукушка ещё играет? Минай ждёт
    Ссылка
    САША кривошей
    online
      САША кривошей, 21.05.2021 13:28
    -5
    в львивски карпаты там самое место для патриотов
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 21.05.2021 13:27
    0
    Футбол в квадрате, 21.05.2021 13:16
    Роман пора возвращаться в Днепр-1!
    Куда???)))
    Перемога Дн. его во Второй лиге заждалась.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.05.2021 13:27
    -1
    Зозуля и Милевский идут параллельными курсами-помогают своим клубам вылететь в более низкий дивизион своей выдающейся антирезультативностью
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 21.05.2021 13:16
    +8
    Роман пора возвращаться в Днепр-1!
    Ссылка
    SpritusAlex
    online
      SpritusAlex, 21.05.2021 13:02
    +2
    У защитников статистика бывает лучше
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 21.05.2021 13:02
    -5
    Назад, в Райо Вальекано! Они выиграли последний матч у Овьедо 4:1 и уверенно держатся на 7-м месте.)
    Ссылка
    Бамбарбия Кыргуду
    online
      Бамбарбия Кыргуду, 21.05.2021 12:55
    0
    36 атчей, 2 гола - супер нападающий.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 21.05.2021 13:16
    +8
    Роман пора возвращаться в Днепр-1!
    Ссылка
    Саша Фирсов
      Саша Фирсов, 21.05.2021 13:47
    +4
    Нужно было уходить с Альбасете еще в прошлом году....когда были предложения от Гранады, Хетафе, и Мальорки...
    а теперь ты и на фиг не кому не нужен...сиди в третей лиги .).. либо есть вариант вернутся в Украину.
    Ссылка
    SpritusAlex
    online
      SpritusAlex, 21.05.2021 13:02
    +2
    У защитников статистика бывает лучше
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.05.2021 14:52
    +1
    adidas77, 21.05.2021 14:40
    Поражаюсь, сколько у нас гнилых людей !
    Готовых при первой возможности, полить дерьмом человека, который сделал больше вас всех вместе взятых для нашего футбола и нашей армии.
    Мне стыдно за таких украинцев...
    и нашей армии.
    ——————————
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.05.2021 14:42
    0
    Face Control, 21.05.2021 14:12
    зозуля это футболист?
    Недоразумение ордловское!
    Ты и ногтя не стоишь Зозули!
    То что он сделал для нашего футбола и нашей армии!
    Так что закрой свой гнилой рот, мелкий завистливый хейтер!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.05.2021 14:40
    0
    Поражаюсь, сколько у нас гнилых людей !
    Готовых при первой возможности, полить дерьмом человека, который сделал больше вас всех вместе взятых для нашего футбола и нашей армии.
    Мне стыдно за таких украинцев...
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 21.05.2021 13:35
    0
    А шо Кукушка ещё играет? Минай ждёт
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 21.05.2021 13:27
    0
    Футбол в квадрате, 21.05.2021 13:16
    Роман пора возвращаться в Днепр-1!
    Куда???)))
    Перемога Дн. его во Второй лиге заждалась.
    Ссылка
    Бамбарбия Кыргуду
    online
      Бамбарбия Кыргуду, 21.05.2021 12:55
    0
    36 атчей, 2 гола - супер нападающий.
    Ссылка
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