Потеряли шансы. Клуб Зозули вылетает в третий дивизион Испании

В матче 40-го тура Сегунды «Альбасете» Романа Зозули сыграл вничью с «Луго» (1:1) и лишился даже теоретических шансов остаться в втором дивизионе Испании.
За два тура до завершения чемпионата команда украинца занимает последнюю 22-ю строчку в турнирной таблице, отставая от спасительного 18-го места на шесть очков, на котором располагается «Логроньес», имеющий преимущество по личным встречам.
В текущем сезоне Зозуля сыграл 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
Ранее путевки в элитный дивизион завоевали «Эспаньол» и «Мальорка».
Турнирная таблица Сегунды
Источник — Sport.ua
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Готовых при первой возможности, полить дерьмом человека, который сделал больше вас всех вместе взятых для нашего футбола и нашей армии.
Мне стыдно за таких украинцев...
——————————
Ты и ногтя не стоишь Зозули!
То что он сделал для нашего футбола и нашей армии!
Так что закрой свой гнилой рот, мелкий завистливый хейтер!
Готовых при первой возможности, полить дерьмом человека, который сделал больше вас всех вместе взятых для нашего футбола и нашей армии.
Мне стыдно за таких украинцев...
а теперь ты и на фиг не кому не нужен...сиди в третей лиги .).. либо есть вариант вернутся в Украину.
Перемога Дн. его во Второй лиге заждалась.
а теперь ты и на фиг не кому не нужен...сиди в третей лиги .).. либо есть вариант вернутся в Украину.
Готовых при первой возможности, полить дерьмом человека, который сделал больше вас всех вместе взятых для нашего футбола и нашей армии.
Мне стыдно за таких украинцев...
——————————
Ты и ногтя не стоишь Зозули!
То что он сделал для нашего футбола и нашей армии!
Так что закрой свой гнилой рот, мелкий завистливый хейтер!
Готовых при первой возможности, полить дерьмом человека, который сделал больше вас всех вместе взятых для нашего футбола и нашей армии.
Мне стыдно за таких украинцев...
Перемога Дн. его во Второй лиге заждалась.
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