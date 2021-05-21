Потеряли шансы. Клуб Зозули вылетает в третий дивизион Испании

В матче 40-го тура Сегунды «Альбасете» Романа Зозули сыграл вничью с «Луго» (1:1) и лишился даже теоретических шансов остаться в втором дивизионе Испании.



За два тура до завершения чемпионата команда украинца занимает последнюю 22-ю строчку в турнирной таблице, отставая от спасительного 18-го места на шесть очков, на котором располагается «Логроньес», имеющий преимущество по личным встречам.



В текущем сезоне Зозуля сыграл 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее путевки в элитный дивизион завоевали «Эспаньол» и «Мальорка».

Турнирная таблица Сегунды