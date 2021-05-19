Мальорка обеспечила себе второе место в Сегунде и вышла в Примеру

Стал известен второй клуб, который пополнит испанскую Примеру в сезоне 2021/22.
Участие в элитном дивизионе Ла Лиги себе обеспечила «Мальорка», которая досрочно заняла второе место в Сегунде. «Альмерия» проиграла свой матч и уже не догонит «Мальорку» в таблице.
Команда будет играть в Ла Лиге спустя год.
Ранее участие в Ла Лиге себе обеспечил «Эспаньол».
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Источник — Sport.ua
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