Эспаньол гарантировал себе место в Ла Лиге в следующем сезоне

Клуб из Барселоны очень быстро вернулся в элиту

  • 08.05.2021 23:01
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Эспаньол гарантировал себе место в Ла Лиге в следующем сезоне
© ФК Эспаньол

«Эспаньол» сыграл вничью с «Сарагосой» (0:0) в рамках 38-го тура Сегунды и досрочно вышел в Ла Лигу.
 
Отметим, что вторая по статусу испанская лига отправляет напрямую в элиту две команды. «Эспаньол» за четыре тура до окончания чемпионата опережает на 12 очков идущую третьей «Альмерию», но имеет преимущество по дополнительным показателям (личные встречи 2:1 и 1:1). 
 
Второе место в турнирной таблице Сегунды на данный момент занимает «Мальорка».
 
Отметим, что «Эспаньол» возвращается в Ла Лигу спустя год после вылета.

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Источник — ФК Эспаньол

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