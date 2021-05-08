Эспаньол гарантировал себе место в Ла Лиге в следующем сезоне

«Эспаньол» сыграл вничью с «Сарагосой» (0:0) в рамках 38-го тура Сегунды и досрочно вышел в Ла Лигу.
Отметим, что вторая по статусу испанская лига отправляет напрямую в элиту две команды. «Эспаньол» за четыре тура до окончания чемпионата опережает на 12 очков идущую третьей «Альмерию», но имеет преимущество по дополнительным показателям (личные встречи 2:1 и 1:1).
Второе место в турнирной таблице Сегунды на данный момент занимает «Мальорка».
Отметим, что «Эспаньол» возвращается в Ла Лигу спустя год после вылета.
Источник — ФК Эспаньол
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