Эспаньол гарантировал себе место в Ла Лиге в следующем сезоне

«Эспаньол» сыграл вничью с «Сарагосой» (0:0) в рамках 38-го тура Сегунды и досрочно вышел в Ла Лигу.



Отметим, что вторая по статусу испанская лига отправляет напрямую в элиту две команды. «Эспаньол» за четыре тура до окончания чемпионата опережает на 12 очков идущую третьей «Альмерию», но имеет преимущество по дополнительным показателям (личные встречи 2:1 и 1:1).



Второе место в турнирной таблице Сегунды на данный момент занимает «Мальорка».



Отметим, что «Эспаньол» возвращается в Ла Лигу спустя год после вылета.