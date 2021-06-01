ОФИЦИАЛЬНО: Карло Анчелотти назначен главным тренером Реала

61-летний итальянский специалист Карло Анчелотти назначен новым главным тренером мадридского «Реала». Анчелотти сменил на этот посту 48-летнего Зинедина Зидана, который недавно покинул испанский клуб.

Соглашение с итальянским специалистом рассчитано на три года.

Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 годы. Вместе с «Реалом» тренер выиграл Лигу чемпионов (2013/2014), Кубок Испании (2013/2014), Суперкубок УЕФА (2014) и Клубный чемпионат мира (2014).

После «Реала» Анчелотти тренировал «Баварию» (2016-2017) и «Наполи» (2018-2019). Последним клубом специалиста стал ливерпульский «Эвертон», с которым он работал с 2019 года до конца минувшего сезона.

Под руководством Анчелотти «Эвертон» занял 10-е место в чемпионате Англии сезона 2020/2021.