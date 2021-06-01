ОФИЦИАЛЬНО: Карло Анчелотти назначен главным тренером Реала

Итальянский специалист вернулся в испанский клуб

  • 01.06.2021 20:19
  • 3649 просмотров
  • 9 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Карло Анчелотти назначен главным тренером Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine

61-летний итальянский специалист Карло Анчелотти назначен новым главным тренером мадридского «Реала». Анчелотти сменил на этот посту 48-летнего Зинедина Зидана, который недавно покинул испанский клуб.

Соглашение с итальянским специалистом рассчитано на три года.

Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 годы. Вместе с «Реалом» тренер выиграл Лигу чемпионов (2013/2014), Кубок Испании (2013/2014), Суперкубок УЕФА (2014) и Клубный чемпионат мира (2014).

После «Реала» Анчелотти тренировал «Баварию» (2016-2017) и «Наполи» (2018-2019). Последним клубом специалиста стал ливерпульский «Эвертон», с которым он работал с 2019 года до конца минувшего сезона.

Под руководством Анчелотти «Эвертон» занял 10-е место в чемпионате Англии сезона 2020/2021.

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Источник — ФК Реал Мадрид

(8 голосов)

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Комментарии
    vovast
    online
      vovast, 01.06.2021 21:06
    0
    Только начал папа карло отмываться от позора середины десятых и вот опять...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 01.06.2021 21:06
    +2
    Нужно было Тухлого брать.
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 01.06.2021 21:03
    0
    Очікував Антоніо Конте. А тут тренер, який давно вже не прогресує. Але наступний сезон у Реалу взагалі під великим питанням, бо скоріше за все без ЛЧ. Значить і великих трансферів не буде.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 01.06.2021 21:02
    -2
    Поступки Переса всегда отдают идиотизмом! Надеемся, что Барса выиграет Ла Лигу.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 01.06.2021 20:57
    0
    Он везде работает по 2 года....
    Ссылка
    _NATSGUL_
      _NATSGUL_, 01.06.2021 20:57
    -1
    Отличный выбор Реала. Поздравляю.
    Я - болельщик Барсы
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    Sauron
    online
      Sauron, 01.06.2021 20:43
    +2
    Анчелотти - просто красивая вывеска.
    Футбол его уже много лет не интересует.
    Даже Ребруха на сегодня - более качественный тренер. Молчу уже про всяких Симеоне, Тухелей, Гасперини...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.06.2021 20:38
    -1
    Круто
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    Face Control
      Face Control, 01.06.2021 20:36
    0
    Ну хз... Удачи.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 01.06.2021 21:06
    +2
    Нужно было Тухлого брать.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 01.06.2021 20:43
    +2
    Анчелотти - просто красивая вывеска.
    Футбол его уже много лет не интересует.
    Даже Ребруха на сегодня - более качественный тренер. Молчу уже про всяких Симеоне, Тухелей, Гасперини...
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 01.06.2021 21:06
    0
    Только начал папа карло отмываться от позора середины десятых и вот опять...
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 01.06.2021 21:03
    0
    Очікував Антоніо Конте. А тут тренер, який давно вже не прогресує. Але наступний сезон у Реалу взагалі під великим питанням, бо скоріше за все без ЛЧ. Значить і великих трансферів не буде.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 01.06.2021 20:57
    0
    Он везде работает по 2 года....
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 01.06.2021 20:36
    0
    Ну хз... Удачи.
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