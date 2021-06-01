ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Буяльский продлил контракт с Динамо

Официальный сайт «Динамо» проинформировал о новом контракте полузащитника Виталия Буяльского.
28-летний хавбек получил договор на 4 года - до лета 2025 года.
Сезон 2020/21 стал одним из лучших в карьере Буяльского. Игрок во всех турнирах провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.
Виталий был в расширенном списке сборной Украины на Евро, однако из-за травмы пропустит турнир.
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Источник — ФК Динамо Киев
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