ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Буяльский продлил контракт с Динамо

Официальный сайт «Динамо» проинформировал о новом контракте полузащитника Виталия Буяльского.

28-летний хавбек получил договор на 4 года - до лета 2025 года.

Сезон 2020/21 стал одним из лучших в карьере Буяльского. Игрок во всех турнирах провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.

Виталий был в расширенном списке сборной Украины на Евро, однако из-за травмы пропустит турнир.