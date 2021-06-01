ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Буяльский продлил контракт с Динамо

Хавбек провел хороший сезон и договорился о новом контракте

  • 01.06.2021 17:49
  • 1363 просмотра
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Буяльский продлил контракт с Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный сайт «Динамо» проинформировал о новом контракте полузащитника Виталия Буяльского.

28-летний хавбек получил договор на 4 года - до лета 2025 года.

Сезон 2020/21 стал одним из лучших в карьере Буяльского. Игрок во всех турнирах провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.

Виталий был в расширенном списке сборной Украины на Евро, однако из-за травмы пропустит турнир.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 18:18
    0
    -_-ENJOY, 01.06.2021 18:10
    Странно, думал на хорошего игрока есть спрос как минимум из середняков топ-5
    Так мб и есть или у тебя инсайдер на стареньком факсе Сурков сидит?
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 18:11
    0
    Trasher311987, 01.06.2021 18:09
    Думаю новый кэп это наш
    А шо со старым!?
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 18:10
    0
    Странно, думал на хорошего игрока есть спрос как минимум из середняков топ-5
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.06.2021 18:09
    0
    Думаю новый кэп это наш
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 01.06.2021 18:02
    +1
    Супер !
    Ссылка
    bonv
      bonv, 01.06.2021 17:56
    +2
    Толковий гравець.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 17:52
    +2
    Норм, жаль сборной не поможет
    Ссылка
    bonv
      bonv, 01.06.2021 17:56
    +2
    Толковий гравець.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 17:52
    +2
    Норм, жаль сборной не поможет
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 01.06.2021 18:02
    +1
    Супер !
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 18:18
    0
    -_-ENJOY, 01.06.2021 18:10
    Странно, думал на хорошего игрока есть спрос как минимум из середняков топ-5
    Так мб и есть или у тебя инсайдер на стареньком факсе Сурков сидит?
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 18:11
    0
    Trasher311987, 01.06.2021 18:09
    Думаю новый кэп это наш
    А шо со старым!?
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 18:10
    0
    Странно, думал на хорошего игрока есть спрос как минимум из середняков топ-5
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.06.2021 18:09
    0
    Думаю новый кэп это наш
    Ссылка
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