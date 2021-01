Зинченко - в основе Манчестер Сити на битву с Манчестер Юнайтед

Сегодня в 21:45 начнется полуфинал Кубка английской Лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Украинский игрок гостей Александр Зинченко выйдет в основном составе.

В нынешнем сезоне Зинченко провел 2 матча в АПЛ, 4 игры в Лиге чемпионов и один раз сыграл в Кубке лиги.

Первым финалистом турнира стал «Тоттенхэм». Решающий матч пройдет 25-го апреля.



Here's your Manchester Derby line-up! 🙌 XI | Steffen, Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Foden, Sterling SUBS | Trafford, Walker, Jesus, Aguero, Rodrigo, Mendy, Nmecha, Harwood-Bellis, Mbete ⚽️ @HaysWorldwide 🔷 #ManCity pic.twitter.com/KZVqVqH7Q8

🚨 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐧𝐞𝐰𝐬!



📋 Ole has made 2️⃣ changes to our starting XI for tonight's semi-final 👊



🔴 #MUFC

🏆 #CarabaoCup