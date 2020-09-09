Ротань отомстил финнам, сотня голов от Роналду, перестройка от Луческу

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 8 сентября.

1. Украинская молодежка в гостях обыграла финнов

Команда Ротаня забила хозяевам два безответных мяча

2A. Шесть голов на двоих. Франция переиграла Хорватию как в финале ЧМ-2018

Очень интересный матч-ремейк состоялся в Париже на «Стад де Франс»

2B. Намечается кризис. Англия не сумела в гостях обыграть Данию

Коллектив Гарета Саутгейта в обоих стартовых матчах Лиги наций имел серьезные проблемы

2C. Лига наций. Бельгия разгромила Исландию

Дубль оформил Миши Батшуайи

3A. ВИДЕО. Юбилей! Роналду забил сотый гол за сборную Португалии

Историческое событие состоялось в матче против Швеции

3B. Лига наций. Португалия победила Швецию, Роналду установил рекорд

Лидер португальцев забил свои 100-й и 101-й голы за сборную

4. Украинки заняли весь подиум на легкоатлетическом турнире в Германии

Левченко, Магучих и Геращенко не знали себе равных в прыжках в высоту

5. Милан интересуется Миколенко и уже встречался с агентами игрока

Защитник «Динамо» может пойти по стопам Андрея Шевченко

6A. Мирча Луческу не рассчитывает на Гармаша и Клейтона

Украинца готовы отпустить, а бразильца подписывать не будут

6B. Трансферная стоимость Цыганкова, Супряги и Миколенко заметно повысилась

Но в первой десятке самых дорогих игроков украинского чемпионата больше представителей «Шахтера»

7A. Базу Динамо реконструируют под требования Луческу

Будут построены футбольное поле и тренажерный зал

7B. Стало известно, какой телеканал покажет матч Динамо – АЗ

Матч состоится 15 сентября

8. Луиш КАШТРУ: «Было бы фантастически играть на Донбасс Арене»

Наставник рассказал о желании побывать в Донецке

9A. Эвертон выставил на трансфер бывшего вингера Шахтера

Бразилец Бернард не входит в планы менеджера «ирисок» Карло Анчелотти

9B. Последние десять лучших новичков Бразилейрао. Трое были связаны с Украиной

Вспоминаем тех, кому в бразильском футболе не так давно прочили самое светлое будущее

10A. ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата боя Ломаченко – Лопес за 4 пояса легкого веса

Бой состоится в октябре

10B. Бой Поветкина и Усика может состояться. Но многое должно сложиться

Лев Кравцив — об идеальном мире российских промоутеров