Луиш КАШТРУ: «Было бы фантастически играть на Донбасс Арене»

Главный тренер «Шахтера» в программе «Правила жизни» в Shakhtar Club рассказал о переходе в стан «оранжево-черных», работе в клубе и игроках.

О переходе в «Шахтер»:



– Когда я в 54 ушел из «Порту», понял, что мне не 34 и нужно инвестировать в настоящее – двигаться очень быстро. Поэтому я переходил из клуба в клуб быстро, а когда мне позвонили и рассказали об интересе из Украины, я сказал, что любую ситуацию надо оценить: от районной команды до лучшего клуба мира. Мое уважение к футболу строится так. Когда ты проходишь с самого низа, то очень ценишь все происходящее. Для меня двери, открывшиеся в «Шахтер», – шаг вперед, и я всегда ожидаю, что произойдет что-то хорошее.



О работе в клубе



– Когда за спиной нет титулов, всегда есть сомнение: смогу ли? Но тогда я чувствовал уверенность в себе, я был мотивирован. Понял, что в клубе главная цель – чемпионство в Украине и продолжение выступлений в Европе. Меня спрашивали: а мог бы «Шахтер» побороться за титул в Португалии? Я сказал, что вне всяких сомнений. «Шахтер» – это кандидат на победу в Примейра-лиге наряду с «Бенфикой» и «Порту». В «Шахтере» департаменты планирования и логистики делают невероятную работу, но, конечно, если бы была возможность играть на «Донбасс Арене» – это было бы фантастически. Однако команда, как и я, далеко от своего дома, и это ответственность, возложенная на нас. На стадионе может быть 5–6 тысяч, но я верю, что огромное количество людей поддерживает «Шахтер».



Об игроках

– Я понял, что просто талант – это ноль. Талант должен совмещаться с другими дарованиями, его нужно развивать. Просто талант ничего не значит – важно, чтобы это понимали лидеры. Качества топ-игроков проявляются рано, и нам важно давать им свободу самовыражения. Но эти двери нельзя открывать нараспашку, чтобы футболист думал, что все просто. Такая опасность есть, и мы стараемся пропорционировать время, чтобы игроки понимали, куда расти.