Луиш КАШТРУ: «Было бы фантастически играть на Донбасс Арене»

Наставник рассказал о желании побывать на «Донбасс Арене»

  • 08.09.2020 17:11
  • 1085 просмотров
  • 12 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Было бы фантастически играть на Донбасс Арене»
© shakhtar.com

Главный тренер «Шахтера» в программе «Правила жизни» в Shakhtar Club рассказал о переходе в стан «оранжево-черных», работе в клубе и игроках.

О переходе в «Шахтер»:

– Когда я в 54 ушел из «Порту», понял, что мне не 34 и нужно инвестировать в настоящее – двигаться очень быстро. Поэтому я переходил из клуба в клуб быстро, а когда мне позвонили и рассказали об интересе из Украины, я сказал, что любую ситуацию надо оценить: от районной команды до лучшего клуба мира. Мое уважение к футболу строится так. Когда ты проходишь с самого низа, то очень ценишь все происходящее. Для меня двери, открывшиеся в «Шахтер», – шаг вперед, и я всегда ожидаю, что произойдет что-то хорошее.

О работе в клубе

– Когда за спиной нет титулов, всегда есть сомнение: смогу ли? Но тогда я чувствовал уверенность в себе, я был мотивирован. Понял, что в клубе главная цель – чемпионство в Украине и продолжение выступлений в Европе. Меня спрашивали: а мог бы «Шахтер» побороться за титул в Португалии? Я сказал, что вне всяких сомнений. «Шахтер» – это кандидат на победу в Примейра-лиге наряду с «Бенфикой» и «Порту». В «Шахтере» департаменты планирования и логистики делают невероятную работу, но, конечно, если бы была возможность играть на «Донбасс Арене» – это было бы фантастически. Однако команда, как и я, далеко от своего дома, и это ответственность, возложенная на нас. На стадионе может быть 5–6 тысяч, но я верю, что огромное количество людей поддерживает «Шахтер».

Об игроках

– Я понял, что просто талант – это ноль. Талант должен совмещаться с другими дарованиями, его нужно развивать. Просто талант ничего не значит – важно, чтобы это понимали лидеры. Качества топ-игроков проявляются рано, и нам важно давать им свободу самовыражения. Но эти двери нельзя открывать нараспашку, чтобы футболист думал, что все просто. Такая опасность есть, и мы стараемся пропорционировать время, чтобы игроки понимали, куда расти.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 08.09.2020 18:46
    0
    Alex86 1, 08.09.2020 18:20
    Так чего не играете на нем?
    Самая дорогая полянка для кротячих, заячьих и лисьих нор в мире 🤣🤣🤣
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 08.09.2020 18:32
    +3
    Олег Тимофеюк, 08.09.2020 18:11
    Это да, один из лучших стадионов в мире.
    Был таким 10 лет назад. За это время в мире настроили десятки стадионов, которые в разы лучше.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.09.2020 18:20
    +5
    Олег Тимофеюк, 08.09.2020 18:11
    Это да, один из лучших стадионов в мире.
    Так чего не играете на нем?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.09.2020 18:11
    -5
    Это да, один из лучших стадионов в мире.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 08.09.2020 18:02
    +5
    Допригалисаь там всякі тимофеюкі й іванови, тепер там дупа світу, узкій мір в гівні
    Ссылка
    Evil
      Evil, 08.09.2020 17:38
    +6
    Виктор Иванов, 08.09.2020 17:32
    Скоро Ахметов построит копию в Киеве.))
    ох и вата головного мозга... при чем пропитая до последней ниточки.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 08.09.2020 17:34
    +3
    Да, это была бы фантастика. В жанре постапокалипсис.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.09.2020 17:32
    -11
    Скоро Ахметов построит копию в Киеве.))
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 08.09.2020 17:32
    0
    Какой смешной нынче португалец пошёл )))
    Ссылка
    Zoidberg
      Zoidberg, 08.09.2020 17:30
    0
    bonv, 08.09.2020 17:24
    і хто заважає? Вперед..
    Еврокубки и приличный чемпионат на фк оплот и полную дамбасарену может поменять только полный кретин
    Ссылка
    KIEWADIM
      KIEWADIM, 08.09.2020 17:28
    +6
    bonv, 08.09.2020 17:24
    і хто заважає? Вперед..
    логистика плохо работает) никак не могут довезти)
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 08.09.2020 17:24
    +8
    і хто заважає? Вперед..
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 08.09.2020 17:24
    +8
    і хто заважає? Вперед..
    Ссылка
    Evil
      Evil, 08.09.2020 17:38
    +6
    Виктор Иванов, 08.09.2020 17:32
    Скоро Ахметов построит копию в Киеве.))
    ох и вата головного мозга... при чем пропитая до последней ниточки.
    Ссылка
    KIEWADIM
      KIEWADIM, 08.09.2020 17:28
    +6
    bonv, 08.09.2020 17:24
    і хто заважає? Вперед..
    логистика плохо работает) никак не могут довезти)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.09.2020 18:20
    +5
    Олег Тимофеюк, 08.09.2020 18:11
    Это да, один из лучших стадионов в мире.
    Так чего не играете на нем?
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 08.09.2020 18:02
    +5
    Допригалисаь там всякі тимофеюкі й іванови, тепер там дупа світу, узкій мір в гівні
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 08.09.2020 18:32
    +3
    Олег Тимофеюк, 08.09.2020 18:11
    Это да, один из лучших стадионов в мире.
    Был таким 10 лет назад. За это время в мире настроили десятки стадионов, которые в разы лучше.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 08.09.2020 17:34
    +3
    Да, это была бы фантастика. В жанре постапокалипсис.
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 08.09.2020 18:46
    0
    Alex86 1, 08.09.2020 18:20
    Так чего не играете на нем?
    Самая дорогая полянка для кротячих, заячьих и лисьих нор в мире 🤣🤣🤣
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 08.09.2020 17:32
    0
    Какой смешной нынче португалец пошёл )))
    Ссылка
    Zoidberg
      Zoidberg, 08.09.2020 17:30
    0
    bonv, 08.09.2020 17:24
    і хто заважає? Вперед..
    Еврокубки и приличный чемпионат на фк оплот и полную дамбасарену может поменять только полный кретин
    Ссылка
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