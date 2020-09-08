Последние десять лучших новичков Бразилейрао. Трое были связаны с Украиной

Бразильская Серия А, или Бразилейрао, - турнир, за которым в Украине следят, мягко говоря, немногие. Впрочем, речь в данном случае идет в основном о широких массах болельщиков, так как среди скаутов и специалистов, наоборот, существует множество людей, уделяющих этой лиге самое пристальное внимание. Причины очевидны: в Бразилии всегда хватало талантливых футболистов, что активно используют при комплектации команд многие ведущие клубы Европы.

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить десятку последних обладателей премии «Best Newcomer», вручаемой лучшим новичкам Бразилейрао по итогам сезона. Учредили ее в 1998 году, но на постоянной основе определять номинантов начали лишь с 2007-го. Впрочем, мы решили уделить внимание ее победителям, начиная с 2010 года, тем более среди них вы встретите как минимум три до боли знакомых фамилии…

2010: Бруно Сезар («Коринтианс»)

Перед стартом чемпионата Бразилии-2010 Бруно Сезар перешел за 1 миллион евро из «Санту-Андре» в «Коринтианс», где ему сразу же удалось проявить себя с наилучшей стороны. 21-летний на тот момент футболист выступал на позиции нападающего, сумев отличиться 14 забитыми мячами в 31 поединке, чего оказалось достаточно не только для выигрыша титула лучшего новичка сезона, но и для переезда в «Бенфику» за 5,5 миллионов евро уже спустя год после прихода в «Коринтианс».

В Португалии Бруно Сезар выдал хороший первый сезон (10 голов в 26 матчах чемпионата), но затем в его карьере последовал спад. Уже в 2013 году бразилец отбыл в Саудовскую Аравию в ряды «Аль-Ахли», затем попытался вернуться и снова быть успешным в Португалии (в «Эшториле» и «Спортинге»), но это ему не удалось. Ныне Бруно Сезару 31 год, и с января 2019-го он выступает в Бразилии за «Васку да Гама», где используется тренерским штабом преимущественно в системе ротации. Построить хорошую карьеру этому таланту так и не удалось…

2011: Веллингтон Нем («Фигейренсе»)

2011 год воспитанник академии «Флуминенсе» Веллингтон Нем на правах аренды провел в «Фигейренсе». В 25 матчах Бразилейрао вингер отличился 9 забитыми мячами, став вторым бомбардиром в рядах своей команды и лучшим новичком лиги. Очевидно, тогда то Нем и угодил «на карандаш» скаутам «Шахтера». Впоследствии Веллингтон вернулся в «Флуминенсе», где достойно отыграл полтора сезона, прежде чем был продан «горнякам» за 9 миллионов евро.

Украинский период карьеры Веллингтона Нема, пожалуй, прекрасно знаком отечественным болельщикам. При Мирче Луческу вингер долго запрягал, что в общем-то было свойственно многим его соотечественникам в Украине, однако если те впоследствии делали качественный рывок вверх, то Нем так и остался футболистом, не сумевшим реализовать свой потенциал. «Горняки» дважды отправляли Веллингтона в Бразилию в аренду (в «Сан-Паулу» и «Флуминенсе»), но даже это не помогло вингеру вернуться в свою лучшую форму. Дошло до того, что нынешним летом «Шахтер» договорился с Немом о расторжении контракта. Ныне 28-летний вингер пребывает в статусе свободного агента. Его карьера не задалась, пожалуй, еще больше, чем у Бруно Сезара…

2012: Бернард («Атлетико Минейро»)

Удивительное совпадение, но и лучший новичок Бразилейрао-2012, коим был признан Бернард из «Атлетико Минейро», также оказался в Украине. В Бразилейрао вингер начал играть еще в 2011 году, но ключевым футболистом «петушков» стал через сезон. В 2012-м на счету Бернарда оказалось 11 голов и 11 результативных передач в 36 матчах чемпионата, что позволило футболисту получить престижную награду.

Яркая игра Бернарда привлекла внимание множества европейских клубов, но подписать таланта удалось «Шахтеру». Донецкий клуб, тряхнув мошной и отдав 25 миллионов евро, заключил 5-летнее соглашение с Бернардом, но у того почти с первого же дня в Украине не заладилось. Во многом причина неудач Бернарда заключалась в не лучших его отношениях с тогдашним наставником «горняков» Мирчей Луческу. Уже после ухода румына, в период Паулу Фонсеки, Бернард показал, что мог бы дать «Шахтеру» гораздо большее, но его украинский этап карьеры подходил к концу. Летом 2018 года в статусе свободного агента Бернард перешел в «Эвертон», где играет и поныне, входя в когорту футболистов основного состава первой команды (хотя в сезоне-2018/19 хавбек играл более важную роль в стане «ирисок», нежели в минувшем).

2013: Марсело Сирино («Атлетико Паранаэнсе»)

В отличие от подавляющего большинства других игроков в этом списке, Марсело Сирино не перебрался в Европу после получения награды лучшему новичку сезона в Бразилейрао. Он остался в «Атлетико Паранаэнсе» еще на год, а затем ушел в аренду во «Фламенго», который заплатил 3,5 миллиона евро за два сезона договора займа.

Дальнейшая карьера Марсело Сирино также не выдалась яркой. Летом 2017 года «Атлетико Паранаэнсе» отдал вингера в аренду «Аль-Насру» из ОАЭ, но арабы выкупать контракт бразильского легионера не стали, и тот опять вернулся в родной клуб. Там ему все-таки удалось выйти на высокий уровень, и в Бразилейрао-2019 Сирино отличился 9 забитыми мячами в 30 матчах. В январе нынешнего года 28-летний бразилец на правах свободного агента подался в китайский «Чунцин Лифань». Вероятнее всего, об этом футболисте на серьезном уровне мы никогда более не услышим.

2014: Эрик Лима («Гояс»)

Воспитанник академии «Гояса» Эрик Лима очень ярко начинал в составе своей родной команды. В Бразилейрао-2014 на его счету оказалось 12 голов и 2 ассиста в 34 матчах, чего хватило нападающему, чтобы стать лучшим бомбардиром своей команды. Несмотря на интерес из Европы (всерьез поговаривали о варианте с «Фенербахче»), в 2015-м Эрик подался в «Палмейрас», подписав с этим клубом 5-летнее соглашение.

«Гояс» получил за своего таланта 3 миллиона евро, а «Палмейрас» - головную боль. Заиграть в новой команде Эрику Лиме так и не удалось, после чего «зелено-белые» пытаются хоть как-то отбить затраты на покупку футболиста через аренды. Форвард уже побывал в «Атлетико Минейро» и «Ботафого», а с лета 2019 года выступает в Японии за «Иокогама Ф. Маринос». К слову, в минувшем году Эрик отличился 8 голами в 12 матчах Джей-лиги, а потому кто знает, как поведут себя японцы и не пожелают ли они выкупить контракт бразильца, договор аренды по которому истекает в конце 2020-го.

2015: Габриэл Жезус («Палмейрас»)

Молодой форвард дебютировал в Бразилейрао в мае 2015 года, а всего в том чемпионате отличился 4 забитыми мячами в 20 матчах. Однако этого вполне хватило, чтобы выиграть приз лучшему новичку сезона, а также обратить на себя внимание ключевых клубов европейского континента. Уже по итогам сезона-2016 в чемпионате Бразилии Габриэл Жезус был признан лучшим футболистом турнира, забив 12 голов в 27 матчах.

В январе 2017 года Габриэл Жезус перешел в «Манчестер Сити», хотя трансферное соглашение между английским и бразильским клубами было согласовано еще за полгода до этого. С тех пор бразилец, которому ныне только 23 года, с переменным успехом выступает за «горожан», но однозначно пользуется доверием и расположением главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

2016: Витор Буэно («Сантос»)

В мае 2016 года «Сантос» на полноправной основе подписал хавбека «Ботафого Рибейран-Прету» Витора Буэно, который выдал фантастический сезон в Бразилейрао. На счету полузащитника оказалось 10 забитых мячей и 3 результативные передачи в 33 матчах чемпионата. Это был пик карьеры Буэно, а вот затем последовал стремительный спад…

Летом 2018 года «Сантос» отдал Буэно в аренду киевскому «Динамо», где хавбек попытался реанимировать свою карьеру, но не сошелся взглядами с тогдашним тренерским штабом «бело-синих» во главе с Александром Хацкевичем. В итоге киевляне досрочно вернули Витора «Сантосу», а тот вскоре отправил хавбека в аренду в «Сан-Паулу». В стане «трехцветных» Буэно действительно удалось вернуться на хороший уровень выступлений, благодаря чему этот клуб в январе нынешнего года на правах свободного агента заполучил Витора на постоянной основе.

2017: Артур («Гремио»)

Талантливый центральный полузащитник был одной из ключевых фигур «Гремио», который в 2016 году выиграл Кубок Бразилии, а в 2017-м стал триумфатором Кубка Либертадорес. Неудивительно, что качественный футбол Артура был оценен, и по итогам Бразилейрао-2017 его назвали лучшим новичком лиги.

Летом 2018 года «Барселона» не пожалела 31 миллион евро на подписание Артура, который со временем стал одним из основных футболистов сборной Бразилии. Впрочем, в Испании хавбек отыграл только два сезона, а летом нынешнего года был отпущен в «Ювентус» в обмен на 72 миллиона евро, хотя фактически между клубами состоялся своеобразный размен игроками, благодаря чему в Испанию из Турина прибыл Миралем Пьянич.

2018: Педро («Флуминенсе»)

Воспитанник «Флуминенсе» Педро, играющий на позиции центрального нападающего, выдал отменный сезон в Бразилейрао-2018. На его счету оказалось 10 забитых мячей в 19 матчах, что привело к активизации ряда клубов, заинтересованных в переходе молодого бомбардира. «Флуминенсе» отказал «Бордо» и «Монтеррею», но в начале сентября минувшего года все-таки поддался на предложение «Фиорентины», подкрепленное 11 миллионами евро.

Увы, пока проявить себя в Италии Педро не удалось. После половины сезона-2019/20 молодой талант был отправлен обратно в Бразилию. Его с опцией выкупа арендовал «Фламенго», а потому не факт, что 23-летний футболист скоро снова окажется в Европе…

2019: Майкл («Гояс»)

Минувший сезон стал премьерным для Майкла в бразильской Серии А. В итоге в 35 матчах вингер отличился 9 забитыми мячами и 5 результативными передачами, что позволило ему выиграть звание лучшего новичка сезона. Интересно, что наряду с форвардом Фернандиньо из «Гремио Баруэри», который выигрывал такой же титул в 2009 году, Майкл является наиболее возрастным обладателем награды – получил он ее в 23 года.

Впрочем, уехать в Европу пока Майклу не удалось. Хотя клуб он все-таки сменил – за 7,5 миллионов евро в начале нынешнего года перешел из «Гояса» во «Фламенго», где пока в основном используется в качестве футболиста ближайшей ротации.