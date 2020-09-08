Базу Динамо реконструируют под требования Луческу

Загородная база «Динамо» будет реконструирована, чтобы соответствовать требованиям главного тренера киевского клуба Мирчи Луческу.
«Вскоре закипит работа на загородной базе «Динамо». Новое модное футбольное поле (газон с искусственным ворсом 50/50), новый, просторный, современный тренажерный зал. Такие изменения заказаны Мирчей Луческу. И приняты к исполнению», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо» минувшим летом.
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Жаль за это ляжки не дают .
Жаль за это ляжки не дают .
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Жаль за это ляжки не дают .
Жаль за это ляжки не дают .
Жаль за это ляжки не дают .
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