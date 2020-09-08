Базу Динамо реконструируют под требования Луческу

Будут построены футбольное поле и тренажерный зал

  • 08.09.2020 12:55
  • 7603 просмотра
  • 15 комментариев
Базу Динамо реконструируют под требования Луческу
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Загородная база «Динамо» будет реконструирована, чтобы соответствовать требованиям главного тренера киевского клуба Мирчи Луческу.

«Вскоре закипит работа на загородной базе «Динамо». Новое модное футбольное поле (газон с искусственным ворсом 50/50), новый, просторный, современный тренажерный зал. Такие изменения заказаны Мирчей Луческу. И приняты к исполнению», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо» минувшим летом.

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Источник — Telegram

(38 голосов)

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Комментарии
    APL
    online
      APL, 08.09.2020 15:30
    0
    Frank Piter, 08.09.2020 15:20
    Ты прав. Игра сборной показала, что кровати с Пятовым, Кривцовым и Марлосом двигать уже поздно
    Забув туди додати Коноплянку і Мораєса
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 08.09.2020 15:30
    0
    jekаfunny, 08.09.2020 15:18
    Там зато ВЛаДениЕ было и много - много поперечных пасов
    Жаль за это ляжки не дают .
    Вот как раз за ляшки их хорошо подержали ... как настоящих шлюх ))) а с очками у девочек действительно не сложилось 🤣🤣🤣
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 08.09.2020 15:20
    +2
    mayakovskiy1, 08.09.2020 15:10
    В борделе где нужно менять девочек, решили снова двигать кровати
    Ты прав. Игра сборной показала, что кровати с Пятовым, Кривцовым и Марлосом двигать уже поздно
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.09.2020 15:18
    0
    jekаfunny, 08.09.2020 15:18
    Там зато ВЛаДениЕ было и много - много поперечных пасов
    Жаль за это ляжки не дают .
    *очки
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.09.2020 15:18
    0
    Vipfishman2, 08.09.2020 15:15
    Это ты о тех бамбасянских шлюшках , которых совсем недавно порвали и Интер , и Динамо , и Олимпик ? Их уже поздно менять - только полная стерилизация 🤣🤣
    Там зато ВЛаДениЕ было и много - много поперечных пасов
    Жаль за это ляжки не дают .
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.09.2020 15:17
    0
    Смешно у ржавых холуев горит , от якобы старого выжившего из ума деда и его действий
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 08.09.2020 15:15
    +1
    mayakovskiy1, 08.09.2020 15:10
    В борделе где нужно менять девочек, решили снова двигать кровати
    Это ты о тех бамбасянских шлюшках , которых совсем недавно порвали и Интер , и Динамо , и Олимпик ? Их уже поздно менять - только полная стерилизация 🤣🤣
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 08.09.2020 15:12
    0
    да там жешь есть такие поля
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 08.09.2020 15:10
    -5
    В борделе где нужно менять девочек, решили снова двигать кровати
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.09.2020 15:08
    -6
    Как будто этим рагулям помогут новые строения.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.09.2020 15:01
    +5
    Олег Тимофеюк, 08.09.2020 14:41
    Что за позорные клоуны.
    Долпоеп к чему твой высер?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.09.2020 14:41
    -8
    Что за позорные клоуны.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.09.2020 14:25
    -8
    Не забыл бы про будку с решётками для ультрас, как в Петрово.
    https://sport.ua/news/403480-foto-dnya-na-stadione-ingultsa-ustanovili-klet
    ku-na-gostevoy-sektor
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.09.2020 14:07
    +5
    круто
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 08.09.2020 13:47
    -1
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.09.2020 15:01
    +5
    Олег Тимофеюк, 08.09.2020 14:41
    Что за позорные клоуны.
    Долпоеп к чему твой высер?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.09.2020 14:07
    +5
    круто
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 08.09.2020 15:20
    +2
    mayakovskiy1, 08.09.2020 15:10
    В борделе где нужно менять девочек, решили снова двигать кровати
    Ты прав. Игра сборной показала, что кровати с Пятовым, Кривцовым и Марлосом двигать уже поздно
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 08.09.2020 15:15
    +1
    mayakovskiy1, 08.09.2020 15:10
    В борделе где нужно менять девочек, решили снова двигать кровати
    Это ты о тех бамбасянских шлюшках , которых совсем недавно порвали и Интер , и Динамо , и Олимпик ? Их уже поздно менять - только полная стерилизация 🤣🤣
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 08.09.2020 15:30
    0
    Frank Piter, 08.09.2020 15:20
    Ты прав. Игра сборной показала, что кровати с Пятовым, Кривцовым и Марлосом двигать уже поздно
    Забув туди додати Коноплянку і Мораєса
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 08.09.2020 15:30
    0
    jekаfunny, 08.09.2020 15:18
    Там зато ВЛаДениЕ было и много - много поперечных пасов
    Жаль за это ляжки не дают .
    Вот как раз за ляшки их хорошо подержали ... как настоящих шлюх ))) а с очками у девочек действительно не сложилось 🤣🤣🤣
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.09.2020 15:18
    0
    jekаfunny, 08.09.2020 15:18
    Там зато ВЛаДениЕ было и много - много поперечных пасов
    Жаль за это ляжки не дают .
    *очки
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.09.2020 15:18
    0
    Vipfishman2, 08.09.2020 15:15
    Это ты о тех бамбасянских шлюшках , которых совсем недавно порвали и Интер , и Динамо , и Олимпик ? Их уже поздно менять - только полная стерилизация 🤣🤣
    Там зато ВЛаДениЕ было и много - много поперечных пасов
    Жаль за это ляжки не дают .
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.09.2020 15:17
    0
    Смешно у ржавых холуев горит , от якобы старого выжившего из ума деда и его действий
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 08.09.2020 15:12
    0
    да там жешь есть такие поля
    Ссылка
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