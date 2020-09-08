Стало известно, какой телеканал покажет матч Динамо – АЗ

Матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионом между «Динамо» Киев и «АЗ Алкмаар» покажет телеканал «2+2». Об этом сообщила пресс-служба «1+1 media».
Поединок пройдет в Киеве 15 сентября. Начало – в 20:00.
Напомним, каналы «1+1 media» являются официальными трансляторами домашних матчей «Динамо» в УПЛ.
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