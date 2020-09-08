Стало известно, какой телеканал покажет матч Динамо – АЗ

Матч состоится 15 сентября

  • 08.09.2020 21:23
  • 2707 просмотров
  • 3 комментария
Стало известно, какой телеканал покажет матч Динамо – АЗ
© ФК Динамо Киев

Матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионом между «Динамо» Киев и «АЗ Алкмаар» покажет телеканал «2+2». Об этом сообщила пресс-служба «1+1 media».

Поединок пройдет в Киеве 15 сентября. Начало – в 20:00.

Напомним, каналы «1+1 media» являются официальными трансляторами домашних матчей «Динамо» в УПЛ.

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(11 голосов)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 08.09.2020 21:34
    -1
    Trasher311987, 08.09.2020 21:27
    Урааааа, наконец то без аналов
    Головне аби не в аналі!
    Ссылка
    Саша Лапій
    online
      Саша Лапій, 08.09.2020 21:33
    +1
    хоч щось можна буде глянути. Якщо світло буде....)))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.09.2020 21:27
    +2
    Урааааа, наконец то без аналов
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.09.2020 21:27
    +2
    Урааааа, наконец то без аналов
    Ссылка
    Саша Лапій
    online
      Саша Лапій, 08.09.2020 21:33
    +1
    хоч щось можна буде глянути. Якщо світло буде....)))
    Ссылка
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