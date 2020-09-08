Милан интересуется Миколенко и уже встречался с агентами игрока

«Милан» проявляет интерес к защитнику «Динамо» Виталию Миколенко. Сегодня в штаб-квартире «Милана» состоялась встреча руководства «россонери» с итальянскими агентами Миколенко, Стефано Антонелли и Фабио Паризи.

Перед тем, как подписать Миколенко, «Милану» нужно сначала продать Диего Лаксальта, который также играет на позиции левого защитника. Ранее «Милан» уже продал в «Торино» Рикардо Родригеса, который также выступает на этой позиции.

При этом места в основе «Милана» Миколенко никто не гарантирует. В итальянском клубе украинского защитника видят в качестве подмены Тео Эрнандесу, который сейчас является основным левым защитником в команде Стефано Пиоли.

Контракт Миколенко с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 13 миллионов евро.