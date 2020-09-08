Милан интересуется Миколенко и уже встречался с агентами игрока

Защитник «Динамо» может пойти по стопам Андрея Шевченко

  • 08.09.2020 21:37
  • 3643 просмотра
  • 13 комментариев
Милан интересуется Миколенко и уже встречался с агентами игрока
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

«Милан» проявляет интерес к защитнику «Динамо» Виталию Миколенко. Сегодня в штаб-квартире «Милана» состоялась встреча руководства «россонери» с итальянскими агентами Миколенко, Стефано Антонелли и Фабио Паризи.

Перед тем, как подписать Миколенко, «Милану» нужно сначала продать Диего Лаксальта, который также играет на позиции левого защитника. Ранее «Милан» уже продал в «Торино» Рикардо Родригеса, который также выступает на этой позиции.

При этом места в основе «Милана» Миколенко никто не гарантирует. В итальянском клубе украинского защитника видят в качестве подмены Тео Эрнандесу, который сейчас является основным левым защитником в команде Стефано Пиоли.

Контракт Миколенко с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 13 миллионов евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Calciomercato

(27 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 08.09.2020 23:19
    0
    Если продавать в случае не попадут в лигу чемпионов
    Ссылка
    Dmitriy410
    online
      Dmitriy410, 08.09.2020 23:03
    -1
    Полный бред, Милан как показывает практика подписывает свободных агентов и не тратится на трансферы, а особенно сколько захочет Суркис, Милан не раскошелится да и не тот уже Милан в который можно переходить для роста и развития
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.09.2020 23:01
    0
    Дмитрий Украинский, 08.09.2020 21:59
    Если ему будут давать мало игровой практики, то нафига оно надо туда переходить??? Миколенко сейчас как рас набирает и прогрессирует, а если его на банку посадят, то как он там будет прогрессировать??? Если переходить в какой то клуб, то нужно иметь гарантировано место в основе. ИМХО.
    Кто ему место в основе даст с ходу так в таком клубе? Ой ли.
    Адаптироваться нужно, освоиться, язык выучить, понять какие требования к тебе, для этого для пользы дела в аренду и отдают или берут на замену если только там прям не игра ТОП с ходу, тогда это все может и невелировать, а вообще плохо наши обычно приживаются в большинстве своем в топ чемпионатах. Только кто-то извлекает пользу и прорывается в основу всеми путями, а кто-то как швед.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 08.09.2020 22:58
    -1
    scorpio16, 08.09.2020 22:41
    Ни один клуб такое не сделает , это тебе не футболист за 50 лямов , тут нужно будет использовать свои шансы которые дадут, Малина пока все свои шансы использует и не транжирит
    Ерунда. Переходить под такой конкурента, как Эрнандес - несусветная глупость. Единственный вариант, если Милан собрался продат Тео.
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 08.09.2020 22:41
    +1
    Дмитрий Украинский, 08.09.2020 21:59
    Если ему будут давать мало игровой практики, то нафига оно надо туда переходить??? Миколенко сейчас как рас набирает и прогрессирует, а если его на банку посадят, то как он там будет прогрессировать??? Если переходить в какой то клуб, то нужно иметь гарантировано место в основе. ИМХО.
    Ни один клуб такое не сделает , это тебе не футболист за 50 лямов , тут нужно будет использовать свои шансы которые дадут, Малина пока все свои шансы использует и не транжирит
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 08.09.2020 22:26
    -1
    С матвиенко на миколенко переключились ..спорт юа..скоро на попова..
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.09.2020 22:16
    +1
    Скорее всего вместо тел Эрнандеса
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.09.2020 22:02
    +1
    Дмитрий Украинский, 08.09.2020 21:59
    Если ему будут давать мало игровой практики, то нафига оно надо туда переходить??? Миколенко сейчас как рас набирает и прогрессирует, а если его на банку посадят, то как он там будет прогрессировать??? Если переходить в какой то клуб, то нужно иметь гарантировано место в основе. ИМХО.
    Та его толкнут в аренду на адаптацию сразу куда-то, коню ж понятно.
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
      Дмитрий Украинский, 08.09.2020 21:59
    +2
    Если ему будут давать мало игровой практики, то нафига оно надо туда переходить??? Миколенко сейчас как рас набирает и прогрессирует, а если его на банку посадят, то как он там будет прогрессировать??? Если переходить в какой то клуб, то нужно иметь гарантировано место в основе. ИМХО.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.09.2020 21:44
    -16
    Беги, чувак, беги с этого позорного болота.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 08.09.2020 21:43
    +1
    В Милане играет крутой Тео Эрнандес и его вытеснить с основы практически нереально. Но не удивлюсь, если возьмут Мыколенко чтоб тот адаптировался, а там уже Тео уйдет на повышение и освободится местечко на левом фланге
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 08.09.2020 21:39
    0
    Хороший вариант.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 08.09.2020 21:39
    +5
    если бы это была первая новость с миколенко за это трансферное окно, я бы ещё мог поверить, а так я уже зеваю от подобных новостей.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 08.09.2020 21:39
    +5
    если бы это была первая новость с миколенко за это трансферное окно, я бы ещё мог поверить, а так я уже зеваю от подобных новостей.
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
      Дмитрий Украинский, 08.09.2020 21:59
    +2
    Если ему будут давать мало игровой практики, то нафига оно надо туда переходить??? Миколенко сейчас как рас набирает и прогрессирует, а если его на банку посадят, то как он там будет прогрессировать??? Если переходить в какой то клуб, то нужно иметь гарантировано место в основе. ИМХО.
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 08.09.2020 22:41
    +1
    Дмитрий Украинский, 08.09.2020 21:59
    Если ему будут давать мало игровой практики, то нафига оно надо туда переходить??? Миколенко сейчас как рас набирает и прогрессирует, а если его на банку посадят, то как он там будет прогрессировать??? Если переходить в какой то клуб, то нужно иметь гарантировано место в основе. ИМХО.
    Ни один клуб такое не сделает , это тебе не футболист за 50 лямов , тут нужно будет использовать свои шансы которые дадут, Малина пока все свои шансы использует и не транжирит
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.09.2020 22:16
    +1
    Скорее всего вместо тел Эрнандеса
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.09.2020 22:02
    +1
    Дмитрий Украинский, 08.09.2020 21:59
    Если ему будут давать мало игровой практики, то нафига оно надо туда переходить??? Миколенко сейчас как рас набирает и прогрессирует, а если его на банку посадят, то как он там будет прогрессировать??? Если переходить в какой то клуб, то нужно иметь гарантировано место в основе. ИМХО.
    Та его толкнут в аренду на адаптацию сразу куда-то, коню ж понятно.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 08.09.2020 21:43
    +1
    В Милане играет крутой Тео Эрнандес и его вытеснить с основы практически нереально. Но не удивлюсь, если возьмут Мыколенко чтоб тот адаптировался, а там уже Тео уйдет на повышение и освободится местечко на левом фланге
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 08.09.2020 23:19
    0
    Если продавать в случае не попадут в лигу чемпионов
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.09.2020 23:01
    0
    Дмитрий Украинский, 08.09.2020 21:59
    Если ему будут давать мало игровой практики, то нафига оно надо туда переходить??? Миколенко сейчас как рас набирает и прогрессирует, а если его на банку посадят, то как он там будет прогрессировать??? Если переходить в какой то клуб, то нужно иметь гарантировано место в основе. ИМХО.
    Кто ему место в основе даст с ходу так в таком клубе? Ой ли.
    Адаптироваться нужно, освоиться, язык выучить, понять какие требования к тебе, для этого для пользы дела в аренду и отдают или берут на замену если только там прям не игра ТОП с ходу, тогда это все может и невелировать, а вообще плохо наши обычно приживаются в большинстве своем в топ чемпионатах. Только кто-то извлекает пользу и прорывается в основу всеми путями, а кто-то как швед.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 08.09.2020 21:39
    0
    Хороший вариант.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности