Трансферная стоимость Цыганкова, Супряги и Миколенко заметно повысилась

В начале сентября авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость многих футболистов, выступающих в украинской Премьер-лиге.

Самым дорогим игроком украинского первенства остался вингер «Динамо» Виктор Цыганков, который добавил в цене 3 миллиона евро (стало 19). Также в тройке находится его одноклубник Виталий Миколенко (13 млн евро), который подорожал на 4 миллиона, и вингер «Шахтера» Тете (17 млн евро, +1,5).

Особо стоит отметить прогресс форварда «Динамо» Владислава Супряги и правого защитника «Шахтера» Додо. После прошлого обновления трансферная стоимость украинца составляла 2,7 млн евро, а сейчас поднялась до семи. У бразильца случился подъем с 4 до 10 млн евро.

Добавим, что именно Супряга и замыкает десятку лидеров, куда вошли 7 представителей донецкого клуба и три – киевского (у Беньямина Вербича тоже 7 млн, он одиннадцатый). Пять игроков выступают в сборной Украины, еще пять не могут этого делать по причине того, что они легионеры.

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