Трансферная стоимость Цыганкова, Супряги и Миколенко заметно повысилась

В начале сентября авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость многих футболистов, выступающих в украинской Премьер-лиге.
Самым дорогим игроком украинского первенства остался вингер «Динамо» Виктор Цыганков, который добавил в цене 3 миллиона евро (стало 19). Также в тройке находится его одноклубник Виталий Миколенко (13 млн евро), который подорожал на 4 миллиона, и вингер «Шахтера» Тете (17 млн евро, +1,5).
Особо стоит отметить прогресс форварда «Динамо» Владислава Супряги и правого защитника «Шахтера» Додо. После прошлого обновления трансферная стоимость украинца составляла 2,7 млн евро, а сейчас поднялась до семи. У бразильца случился подъем с 4 до 10 млн евро.
Добавим, что именно Супряга и замыкает десятку лидеров, куда вошли 7 представителей донецкого клуба и три – киевского (у Беньямина Вербича тоже 7 млн, он одиннадцатый). Пять игроков выступают в сборной Украины, еще пять не могут этого делать по причине того, что они легионеры.
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Источник — Transfermarkt
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Та же шахта играла в ЛЧ потом почти до финала ЛЕ так что то уже макс накрутка из области логики, но кому сильно всрэться то конечно заплатят и в 1О раз больше.
Цены всех игроков УПЛ выросли (можете посмотреть на примере Зари, где сразу несколько человек дороже 1 млн евро).
Весной в карантин трансфермаркет понизил все цены на футболистов в мире, сейчас откатил назад.
Мировой статистический портал Whoscored - до одного места
Мировой трансферный портал - Transfermarket - до одного места
И все потому , что эти пустышки не сходятся во мнении с самим ВаДо
Не может слабо оцениваться игрок которого знают уже в Европе, аналогично с Виталей.
И наш игрок да должен стоить дорого, почему некоторый хлам стоит за 100 млн, такой плаксивый, а наш который стабильно выдает сильный матч мало.?
Не может слабо оцениваться игрок которого знают уже в Европе, аналогично с Виталей.
И наш игрок да должен стоить дорого, почему некоторый хлам стоит за 100 млн, такой плаксивый, а наш который стабильно выдает сильный матч мало.?
Не может слабо оцениваться игрок которого знают уже в Европе, аналогично с Виталей.
И наш игрок да должен стоить дорого, почему некоторый хлам стоит за 100 млн, такой плаксивый, а наш который стабильно выдает сильный матч мало.?
Не может слабо оцениваться игрок которого знают уже в Европе, аналогично с Виталей.
И наш игрок да должен стоить дорого, почему некоторый хлам стоит за 100 млн, такой плаксивый, а наш который стабильно выдает сильный матч мало.?
Не может слабо оцениваться игрок которого знают уже в Европе, аналогично с Виталей.
И наш игрок да должен стоить дорого, почему некоторый хлам стоит за 100 млн, такой плаксивый, а наш который стабильно выдает сильный матч мало.?
Мировой статистический портал Whoscored - до одного места
Мировой трансферный портал - Transfermarket - до одного места
И все потому , что эти пустышки не сходятся во мнении с самим ВаДо
Не может слабо оцениваться игрок которого знают уже в Европе, аналогично с Виталей.
И наш игрок да должен стоить дорого, почему некоторый хлам стоит за 100 млн, такой плаксивый, а наш который стабильно выдает сильный матч мало.?
Та же шахта играла в ЛЧ потом почти до финала ЛЕ так что то уже макс накрутка из области логики, но кому сильно всрэться то конечно заплатят и в 1О раз больше.
Цены всех игроков УПЛ выросли (можете посмотреть на примере Зари, где сразу несколько человек дороже 1 млн евро).
Весной в карантин трансфермаркет понизил все цены на футболистов в мире, сейчас откатил назад.
Не может слабо оцениваться игрок которого знают уже в Европе, аналогично с Виталей.
И наш игрок да должен стоить дорого, почему некоторый хлам стоит за 100 млн, такой плаксивый, а наш который стабильно выдает сильный матч мало.?
Не может слабо оцениваться игрок которого знают уже в Европе, аналогично с Виталей.
И наш игрок да должен стоить дорого, почему некоторый хлам стоит за 100 млн, такой плаксивый, а наш который стабильно выдает сильный матч мало.?
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