Трансферная стоимость Цыганкова, Супряги и Миколенко заметно повысилась

Но в первой десятке самых дорогих игроков украинского чемпионата больше представителей «Шахтера»

  • 08.09.2020 08:53
  • 8649 просмотров
  • 18 комментариев
Трансферная стоимость Цыганкова, Супряги и Миколенко заметно повысилась
© ФК Динамо. Виктор Цыганков

В начале сентября авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость многих футболистов, выступающих в украинской Премьер-лиге.

Самым дорогим игроком украинского первенства остался вингер «Динамо» Виктор Цыганков, который добавил в цене 3 миллиона евро (стало 19). Также в тройке находится его одноклубник Виталий Миколенко (13 млн евро), который подорожал на 4 миллиона, и вингер «Шахтера» Тете (17 млн евро, +1,5). 

Особо стоит отметить прогресс форварда «Динамо» Владислава Супряги и правого защитника «Шахтера» Додо. После прошлого обновления  трансферная стоимость украинца составляла 2,7 млн евро, а сейчас поднялась до семи. У бразильца случился подъем с 4 до 10 млн евро.

Добавим, что именно Супряга и замыкает десятку лидеров, куда вошли 7 представителей донецкого клуба и три – киевского (у Беньямина Вербича тоже 7 млн, он одиннадцатый). Пять игроков выступают в сборной Украины, еще пять не могут этого делать по причине того, что они легионеры.

Читайте также: Малиновский подорожал на 10 млн евро и обошел Цыганкова

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Источник — Transfermarkt

(24 голоса)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 08.09.2020 11:40
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 08.09.2020 10:01
    Я, наприклад, вчора подивився нормальний футбол (Збірні Італії та Голландії) і дуже кинулося в очі різниця у грі з нашими. Спочатку не міг зрозуміти в чому вона, адже ніби розташування таке ж індивідуальна майстерність від наших не дуже відрізняється (технічно суперрізниці не помітно) так що ж тоді??? А потім зрозумів - це 2 речі швидкість та інтелект!! Швидкість переміщення гравців по полю, швидкість виходу в атаку, швидкість при поверненні в оборону і постійний рух - гравці атакувального плану практично не зупиняються, шукаючи вільні зони та можливості для завершального удару. А інтелект - футбольний. Аналіз ситуації та прийняття правильного рішення відбувається миттєво, бачення поля, розуміння як має відбутися атака при тому чи іншому розташуванню гравців суперника на полі в той момент, прорахунок дій на кілька "ходів" вперед... То була просто якась шахова партія на шаленій швидкості у виконанні живих "фігур".... Тому ці гравці і коштують таких грошей.... А що наші? Наші в переважній більшості безтолкові, у них ніхто з дитячих років не розвивав такі вміння ( просто нікому було), а схеми гри вже в дорослому віці (особливо це стосується гравців Динамо з їх тренерами фізруками) ще більше пришвидшують отупіння. Так Циганков класний гравець, але він просто не знає як прорахувати розвиток атаки на кілька ходів, бо ніколи в житті цього не робив. А вік вже доходить вже до такого, що перевчатися буде дуже складно (Приклад Ярмоленко, Коноплянки). Тому молодим гравця потрібно якомога швидше втікати від нашої системи футболу до нормальних тренерів.
    Посмотрите интервью наших футболистов, многие признаются, что, по сути, даже школу не заканчивали, а на вопрос какие книги они читают, они начинают смеяться. Если человек в жизни ни о чём не думает, вряд ли он будет думать на футбольном поле. по той же причине их не берут заграницу, поскольку будучи футболистами им лень играя ещё в Украине учить иностранные языки, поскольку для этого нужно думать.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 08.09.2020 11:33
    +1
    Можно сколько угодно оценивать, соглашаться или не соглашаться с ценой, но единственное тому подтверждение - сама продажа. У нас журналисты вертят ценниками как цыган солнцем. А где, собственно, продажи? Ответ НОЛЬ.....
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.09.2020 11:24
    0
    Учитывая как играет ДК и то "участие" в еврокубках + то что это свои игроки, а не купленные, то дела идут очень даже не плохо.
    Та же шахта играла в ЛЧ потом почти до финала ЛЕ так что то уже макс накрутка из области логики, но кому сильно всрэться то конечно заплатят и в 1О раз больше.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 08.09.2020 11:13
    0
    Не обращайте внимания.
    Цены всех игроков УПЛ выросли (можете посмотреть на примере Зари, где сразу несколько человек дороже 1 млн евро).
    Весной в карантин трансфермаркет понизил все цены на футболистов в мире, сейчас откатил назад.
    Ссылка
    Д. Быков
    online
      Д. Быков, 08.09.2020 11:07
    -7
    Шубное говнище и здесь привычно отстрачивает, бгггггггг!
    Ссылка
    Cheng
    online
      Cheng, 08.09.2020 11:03
    -1
    zahar12, 08.09.2020 10:21
    сфуяли стеклянный,деревянный,оловянный поднялись в цене?? агенты-штирлицы в действии
    Я так понимаю,что Вы не стеклянный/ не деревянный хоть в какой-то сфере деятельности... Скажите честно: есть ли хоть одна организация,которая заплатит другой 100$,что бы Вы перешли к ним и будет Вам платить,ну хотя бы, 700$ в месяц? Только честно,please...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.09.2020 10:28
    +5
    zahar12, 08.09.2020 10:21
    сфуяли стеклянный,деревянный,оловянный поднялись в цене?? агенты-штирлицы в действии
    Крот, футбол это не твоё . Переключайся на кёрлинг
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.09.2020 10:27
    +5
    kvv1404, 08.09.2020 10:19
    Той транфермаркет до одного місця-я не пам*ятаю випадку коли гравця купили за ті гроші,які показує транфермаркет.
    Окей ВаДо , так и запишем
    Мировой статистический портал Whoscored - до одного места
    Мировой трансферный портал - Transfermarket - до одного места
    И все потому , что эти пустышки не сходятся во мнении с самим ВаДо
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.09.2020 10:23
    0
    Trasher311987, 08.09.2020 10:13
    Мне интересно почему Тайсона снижается а пингвина повышается
    немаловажный критерий это возраст. Цена на футболистов после 30 уже растет не так сильно как у молодых и перспективных, а после 33 по правилам портала их уже постепенно снижают (с)
    Ссылка
    zahar12
      zahar12, 08.09.2020 10:21
    -7
    сфуяли стеклянный,деревянный,оловянный поднялись в цене?? агенты-штирлицы в действии
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 08.09.2020 10:19
    -4
    Той транфермаркет до одного місця-я не пам*ятаю випадку коли гравця купили за ті гроші,які показує транфермаркет.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.09.2020 10:13
    -4
    AK_228, 08.09.2020 09:41
    потому что ты хейтер
    Мне интересно почему Тайсона снижается а пингвина повышается
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 08.09.2020 10:06
    -2
    Trasher311987, 08.09.2020 09:23
    Закономерно, но за счёт чего 🐧растет не понятно, то ли агент работает на трансфермате)))), то ли black lives matter, влияет на цену.
    Не может слабо оцениваться игрок которого знают уже в Европе, аналогично с Виталей.
    И наш игрок да должен стоить дорого, почему некоторый хлам стоит за 100 млн, такой плаксивый, а наш который стабильно выдает сильный матч мало.?
    Он растет за счет матчей в ЛЧ, где чудак возил фланг МС на выезде. Это как бы не с Лугано геройствовать
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 08.09.2020 10:01
    +4
    Trasher311987, 08.09.2020 09:23
    Закономерно, но за счёт чего 🐧растет не понятно, то ли агент работает на трансфермате)))), то ли black lives matter, влияет на цену.
    Не может слабо оцениваться игрок которого знают уже в Европе, аналогично с Виталей.
    И наш игрок да должен стоить дорого, почему некоторый хлам стоит за 100 млн, такой плаксивый, а наш который стабильно выдает сильный матч мало.?
    Я, наприклад, вчора подивився нормальний футбол (Збірні Італії та Голландії) і дуже кинулося в очі різниця у грі з нашими. Спочатку не міг зрозуміти в чому вона, адже ніби розташування таке ж індивідуальна майстерність від наших не дуже відрізняється (технічно суперрізниці не помітно) так що ж тоді??? А потім зрозумів - це 2 речі швидкість та інтелект!! Швидкість переміщення гравців по полю, швидкість виходу в атаку, швидкість при поверненні в оборону і постійний рух - гравці атакувального плану практично не зупиняються, шукаючи вільні зони та можливості для завершального удару. А інтелект - футбольний. Аналіз ситуації та прийняття правильного рішення відбувається миттєво, бачення поля, розуміння як має відбутися атака при тому чи іншому розташуванню гравців суперника на полі в той момент, прорахунок дій на кілька "ходів" вперед... То була просто якась шахова партія на шаленій швидкості у виконанні живих "фігур".... Тому ці гравці і коштують таких грошей.... А що наші? Наші в переважній більшості безтолкові, у них ніхто з дитячих років не розвивав такі вміння ( просто нікому було), а схеми гри вже в дорослому віці (особливо це стосується гравців Динамо з їх тренерами фізруками) ще більше пришвидшують отупіння. Так Циганков класний гравець, але він просто не знає як прорахувати розвиток атаки на кілька ходів, бо ніколи в житті цього не робив. А вік вже доходить вже до такого, що перевчатися буде дуже складно (Приклад Ярмоленко, Коноплянки). Тому молодим гравця потрібно якомога швидше втікати від нашої системи футболу до нормальних тренерів.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.09.2020 09:50
    0
    Trasher311987, 08.09.2020 09:23
    Закономерно, но за счёт чего 🐧растет не понятно, то ли агент работает на трансфермате)))), то ли black lives matter, влияет на цену.
    Не может слабо оцениваться игрок которого знают уже в Европе, аналогично с Виталей.
    И наш игрок да должен стоить дорого, почему некоторый хлам стоит за 100 млн, такой плаксивый, а наш который стабильно выдает сильный матч мало.?
    там много факторов и основной - сможет ли клуб продать игрока за определенную суму или никто не готов платить такие деньги... поэтому плакса - 100, супряга -7, тете -17
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.09.2020 09:41
    -1
    Trasher311987, 08.09.2020 09:23
    Закономерно, но за счёт чего 🐧растет не понятно, то ли агент работает на трансфермате)))), то ли black lives matter, влияет на цену.
    Не может слабо оцениваться игрок которого знают уже в Европе, аналогично с Виталей.
    И наш игрок да должен стоить дорого, почему некоторый хлам стоит за 100 млн, такой плаксивый, а наш который стабильно выдает сильный матч мало.?
    потому что ты хейтер
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.09.2020 09:23
    0
    Закономерно, но за счёт чего 🐧растет не понятно, то ли агент работает на трансфермате)))), то ли black lives matter, влияет на цену.
    Не может слабо оцениваться игрок которого знают уже в Европе, аналогично с Виталей.
    И наш игрок да должен стоить дорого, почему некоторый хлам стоит за 100 млн, такой плаксивый, а наш который стабильно выдает сильный матч мало.?
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 08.09.2020 09:19
    -5
    Люблю трансферные оценки. Особенно парочка Цыганков- Миколенко. Оба практически не играли, а цена растет- с чего бы это...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.09.2020 10:28
    +5
    zahar12, 08.09.2020 10:21
    сфуяли стеклянный,деревянный,оловянный поднялись в цене?? агенты-штирлицы в действии
    Крот, футбол это не твоё . Переключайся на кёрлинг
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.09.2020 10:27
    +5
    kvv1404, 08.09.2020 10:19
    Той транфермаркет до одного місця-я не пам*ятаю випадку коли гравця купили за ті гроші,які показує транфермаркет.
    Окей ВаДо , так и запишем
    Мировой статистический портал Whoscored - до одного места
    Мировой трансферный портал - Transfermarket - до одного места
    И все потому , что эти пустышки не сходятся во мнении с самим ВаДо
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 08.09.2020 10:01
    +4
    Trasher311987, 08.09.2020 09:23
    Закономерно, но за счёт чего 🐧растет не понятно, то ли агент работает на трансфермате)))), то ли black lives matter, влияет на цену.
    Не может слабо оцениваться игрок которого знают уже в Европе, аналогично с Виталей.
    И наш игрок да должен стоить дорого, почему некоторый хлам стоит за 100 млн, такой плаксивый, а наш который стабильно выдает сильный матч мало.?
    Я, наприклад, вчора подивився нормальний футбол (Збірні Італії та Голландії) і дуже кинулося в очі різниця у грі з нашими. Спочатку не міг зрозуміти в чому вона, адже ніби розташування таке ж індивідуальна майстерність від наших не дуже відрізняється (технічно суперрізниці не помітно) так що ж тоді??? А потім зрозумів - це 2 речі швидкість та інтелект!! Швидкість переміщення гравців по полю, швидкість виходу в атаку, швидкість при поверненні в оборону і постійний рух - гравці атакувального плану практично не зупиняються, шукаючи вільні зони та можливості для завершального удару. А інтелект - футбольний. Аналіз ситуації та прийняття правильного рішення відбувається миттєво, бачення поля, розуміння як має відбутися атака при тому чи іншому розташуванню гравців суперника на полі в той момент, прорахунок дій на кілька "ходів" вперед... То була просто якась шахова партія на шаленій швидкості у виконанні живих "фігур".... Тому ці гравці і коштують таких грошей.... А що наші? Наші в переважній більшості безтолкові, у них ніхто з дитячих років не розвивав такі вміння ( просто нікому було), а схеми гри вже в дорослому віці (особливо це стосується гравців Динамо з їх тренерами фізруками) ще більше пришвидшують отупіння. Так Циганков класний гравець, але він просто не знає як прорахувати розвиток атаки на кілька ходів, бо ніколи в житті цього не робив. А вік вже доходить вже до такого, що перевчатися буде дуже складно (Приклад Ярмоленко, Коноплянки). Тому молодим гравця потрібно якомога швидше втікати від нашої системи футболу до нормальних тренерів.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 08.09.2020 11:40
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 08.09.2020 10:01
    Я, наприклад, вчора подивився нормальний футбол (Збірні Італії та Голландії) і дуже кинулося в очі різниця у грі з нашими. Спочатку не міг зрозуміти в чому вона, адже ніби розташування таке ж індивідуальна майстерність від наших не дуже відрізняється (технічно суперрізниці не помітно) так що ж тоді??? А потім зрозумів - це 2 речі швидкість та інтелект!! Швидкість переміщення гравців по полю, швидкість виходу в атаку, швидкість при поверненні в оборону і постійний рух - гравці атакувального плану практично не зупиняються, шукаючи вільні зони та можливості для завершального удару. А інтелект - футбольний. Аналіз ситуації та прийняття правильного рішення відбувається миттєво, бачення поля, розуміння як має відбутися атака при тому чи іншому розташуванню гравців суперника на полі в той момент, прорахунок дій на кілька "ходів" вперед... То була просто якась шахова партія на шаленій швидкості у виконанні живих "фігур".... Тому ці гравці і коштують таких грошей.... А що наші? Наші в переважній більшості безтолкові, у них ніхто з дитячих років не розвивав такі вміння ( просто нікому було), а схеми гри вже в дорослому віці (особливо це стосується гравців Динамо з їх тренерами фізруками) ще більше пришвидшують отупіння. Так Циганков класний гравець, але він просто не знає як прорахувати розвиток атаки на кілька ходів, бо ніколи в житті цього не робив. А вік вже доходить вже до такого, що перевчатися буде дуже складно (Приклад Ярмоленко, Коноплянки). Тому молодим гравця потрібно якомога швидше втікати від нашої системи футболу до нормальних тренерів.
    Посмотрите интервью наших футболистов, многие признаются, что, по сути, даже школу не заканчивали, а на вопрос какие книги они читают, они начинают смеяться. Если человек в жизни ни о чём не думает, вряд ли он будет думать на футбольном поле. по той же причине их не берут заграницу, поскольку будучи футболистами им лень играя ещё в Украине учить иностранные языки, поскольку для этого нужно думать.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 08.09.2020 11:33
    +1
    Можно сколько угодно оценивать, соглашаться или не соглашаться с ценой, но единственное тому подтверждение - сама продажа. У нас журналисты вертят ценниками как цыган солнцем. А где, собственно, продажи? Ответ НОЛЬ.....
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.09.2020 11:24
    0
    Учитывая как играет ДК и то "участие" в еврокубках + то что это свои игроки, а не купленные, то дела идут очень даже не плохо.
    Та же шахта играла в ЛЧ потом почти до финала ЛЕ так что то уже макс накрутка из области логики, но кому сильно всрэться то конечно заплатят и в 1О раз больше.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 08.09.2020 11:13
    0
    Не обращайте внимания.
    Цены всех игроков УПЛ выросли (можете посмотреть на примере Зари, где сразу несколько человек дороже 1 млн евро).
    Весной в карантин трансфермаркет понизил все цены на футболистов в мире, сейчас откатил назад.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.09.2020 10:23
    0
    Trasher311987, 08.09.2020 10:13
    Мне интересно почему Тайсона снижается а пингвина повышается
    немаловажный критерий это возраст. Цена на футболистов после 30 уже растет не так сильно как у молодых и перспективных, а после 33 по правилам портала их уже постепенно снижают (с)
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.09.2020 09:50
    0
    Trasher311987, 08.09.2020 09:23
    Закономерно, но за счёт чего 🐧растет не понятно, то ли агент работает на трансфермате)))), то ли black lives matter, влияет на цену.
    Не может слабо оцениваться игрок которого знают уже в Европе, аналогично с Виталей.
    И наш игрок да должен стоить дорого, почему некоторый хлам стоит за 100 млн, такой плаксивый, а наш который стабильно выдает сильный матч мало.?
    там много факторов и основной - сможет ли клуб продать игрока за определенную суму или никто не готов платить такие деньги... поэтому плакса - 100, супряга -7, тете -17
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.09.2020 09:23
    0
    Закономерно, но за счёт чего 🐧растет не понятно, то ли агент работает на трансфермате)))), то ли black lives matter, влияет на цену.
    Не может слабо оцениваться игрок которого знают уже в Европе, аналогично с Виталей.
    И наш игрок да должен стоить дорого, почему некоторый хлам стоит за 100 млн, такой плаксивый, а наш который стабильно выдает сильный матч мало.?
    Ссылка
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