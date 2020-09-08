Эвертон выставил на трансфер бывшего вингера Шахтера

Бразилец Бернард не входит в планы менеджера «ирисок» Карло Анчелотти

  • 08.09.2020 15:44
  • 5941 просмотр
  • 4 комментария
Эвертон выставил на трансфер бывшего вингера Шахтера
© everton.vitalfootball.co.uk. Бернард

Английский «Эвертон» выставил на трансфер 28-летнего хавбека Бернарда, известного в Украине по выступлениям в составе «Шахтера».

Отмечается, что наставник «ирисок» Карло Анчелотти стремится существенно обновить состав команды, чтобы иметь возможность в следующем сезоне бороться за места в еврокубковой зоне.

Эффективность Бернарда кажется итальянскому тренеру недостаточной, а потому он попросил клуб подыскать для бразильца другие варианты продолжения карьеры.

В «Эвертон» Бернард перешел два года назад на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Шахтером». За это время провел в стане «ирисок» 66 матчей, отличившись 5 голами и 6 ассистами.

Ранее «Эвертон» подписал хавбеков Аллана из «Наполи» и Хамеса Родригеса из мадридского «Реала».

Читайте также: Последние десять лучших новичков Бразилейрао. Трое были связаны с Украиной

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 08.09.2020 16:45
    0
    Может в Мариуполь взять, на вырост??
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.09.2020 15:52
    +2
    steelmaker, 08.09.2020 15:50
    ты знаешь, хотел бы он в чукре жо греть, как некоторые наши, то он бы остался. Оставить то его хотели.
    Не ну понятно что поиграть он попробовал там, но после нашей ванной, не удивлюсь, что этого оказалось мало, тем более что по возрасту у него самое то играть сейчас
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 08.09.2020 15:50
    +2
    Alex86 1, 08.09.2020 15:50
    мде, это не в чукре жо греть годами
    ты знаешь, хотел бы он в чукре жо греть, как некоторые наши, то он бы остался. Оставить то его хотели.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.09.2020 15:50
    +3
    мде, это не в чукре жо греть годами
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.09.2020 15:50
    +3
    мде, это не в чукре жо греть годами
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.09.2020 15:52
    +2
    steelmaker, 08.09.2020 15:50
    ты знаешь, хотел бы он в чукре жо греть, как некоторые наши, то он бы остался. Оставить то его хотели.
    Не ну понятно что поиграть он попробовал там, но после нашей ванной, не удивлюсь, что этого оказалось мало, тем более что по возрасту у него самое то играть сейчас
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 08.09.2020 15:50
    +2
    Alex86 1, 08.09.2020 15:50
    мде, это не в чукре жо греть годами
    ты знаешь, хотел бы он в чукре жо греть, как некоторые наши, то он бы остался. Оставить то его хотели.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 08.09.2020 16:45
    0
    Может в Мариуполь взять, на вырост??
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности