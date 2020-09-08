Эвертон выставил на трансфер бывшего вингера Шахтера

Английский «Эвертон» выставил на трансфер 28-летнего хавбека Бернарда, известного в Украине по выступлениям в составе «Шахтера».

Отмечается, что наставник «ирисок» Карло Анчелотти стремится существенно обновить состав команды, чтобы иметь возможность в следующем сезоне бороться за места в еврокубковой зоне.

Эффективность Бернарда кажется итальянскому тренеру недостаточной, а потому он попросил клуб подыскать для бразильца другие варианты продолжения карьеры.

В «Эвертон» Бернард перешел два года назад на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Шахтером». За это время провел в стане «ирисок» 66 матчей, отличившись 5 голами и 6 ассистами.

Ранее «Эвертон» подписал хавбеков Аллана из «Наполи» и Хамеса Родригеса из мадридского «Реала».

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