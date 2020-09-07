ОФИЦИАЛЬНО. Хамес Родригес - игрок Эвертона

Клуб АПЛ «Эвертон» объявил о подписании контракта с колумбийским атакующим полузащитником Хамесом Родригесом, чей договор принадлежал мадридскому «Реалу».

29-летний игрок подписал соглашение на 2 сезона с возможностью продления на третий. Сайт «Реала» указывает, что это полноценный трансфер, а не аренда.

Сумма перехода оценивается в 20 миллионов фунтов.

Сезоны 2017/18 и 2018/19 Родригес провел в «Баварии» на правах аренды. В прошлом чемпионате Ла Лиги отыграл за «Реал» 8 матчей.

