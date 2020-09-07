ОФИЦИАЛЬНО. Хамес Родригес - игрок Эвертона

Ливерпульский клуб подписал игрока «Реала»

  • 07.09.2020 22:13
  • 3401 просмотр
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Хамес Родригес - игрок Эвертона
© evertonfc.com

Клуб АПЛ «Эвертон» объявил о подписании контракта с колумбийским атакующим полузащитником Хамесом Родригесом, чей договор принадлежал мадридскому «Реалу».

29-летний игрок подписал соглашение на 2 сезона с возможностью продления на третий. Сайт «Реала» указывает, что это полноценный трансфер, а не аренда.

Сумма перехода оценивается в 20 миллионов фунтов.

Сезоны 2017/18 и 2018/19 Родригес провел в «Баварии» на правах аренды. В прошлом чемпионате Ла Лиги отыграл за «Реал» 8 матчей.
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Эвертон

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ElwiraSwetushkin
    online
      ElwiraSwetushkin, 08.09.2020 01:42
    0
    Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте, есть много личных видео и фото. Там легко найти дeвку для ceкcа в своём доме или дворе и все анонимно и бeсплaтно. Вот cайт ---- https://u.yool.so/xxclab
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 07.09.2020 23:11
    0
    Хамес - гравець ЧМ 2014.
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 07.09.2020 22:22
    0
    Останній сезон Хамес провів у Реалі. А от 2 сезони перед останнім сезоном дійсно в Баварії. Все ж треба пписати достовірну інформацію. І продали його за 22,4 млн. євро.
    Ссылка
    ElwiraSwetushkin
    online
      ElwiraSwetushkin, 08.09.2020 01:42
    0
    Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте, есть много личных видео и фото. Там легко найти дeвку для ceкcа в своём доме или дворе и все анонимно и бeсплaтно. Вот cайт ---- https://u.yool.so/xxclab
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 07.09.2020 23:11
    0
    Хамес - гравець ЧМ 2014.
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 07.09.2020 22:22
    0
    Останній сезон Хамес провів у Реалі. А от 2 сезони перед останнім сезоном дійсно в Баварії. Все ж треба пписати достовірну інформацію. І продали його за 22,4 млн. євро.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности