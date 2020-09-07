ОФИЦИАЛЬНО. Хамес Родригес - игрок Эвертона

Клуб АПЛ «Эвертон» объявил о подписании контракта с колумбийским атакующим полузащитником Хамесом Родригесом, чей договор принадлежал мадридскому «Реалу».
29-летний игрок подписал соглашение на 2 сезона с возможностью продления на третий. Сайт «Реала» указывает, что это полноценный трансфер, а не аренда.
Сумма перехода оценивается в 20 миллионов фунтов.
Сезоны 2017/18 и 2018/19 Родригес провел в «Баварии» на правах аренды. В прошлом чемпионате Ла Лиги отыграл за «Реал» 8 матчей.
¡Bienvenido al Everton, @jamesdrodriguez! 💙 pic.twitter.com/irza2zEMlN— Everton (@Everton) September 7, 2020
Источник — ФК Эвертон
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