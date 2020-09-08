Украинская молодежка в гостях обыграла финнов

Сборная Украины U-21 в гостях одержала победу на сверстниками из Финляндии. Результат был сделан еще до перерыва.



Оба мяча нашей команды пришли с левого фланга. В середине первой 45-минутки слева в штрафную ворвался Лунёв, пробил с ходу – голкипер отбил. Но точно на набежавшего Коноплю. Тот в касание открыл счет – 0:1!



Под занавес тайма подопечные Руслана Ротаня удвоили преимущество. После шикарной размашистой атаки Дубинчак слева прострелил во вратарскую, и Сикан, опередив всех, без проблем переправил мяч в сетку – 0:2!



После перерыва хозяева ощутимо добавили, но пользы извлечь из этого не могли. Наоборот, наши парни обязаны были доводить счет до крупного. Увы, Цитаишвили после выхода один на один не сумел переиграть голкипера. А Сикан в такой же ситуации решил не сближаться с вратарем – и не попал в ворота.

0:2 – наша молодежка догнала финнов в турнирной таблице, к тому же имея матч в запасе. Однако результаты остальных поединков в группе – не в нашу пользу. Датчане в гостях минимально обыграли Северную Ирландию, а Румыния на выезде разгромила сборную Мальты. У датчан теперь 19 очков после 7 игр, у румын – 16, у финнов – 7, как и у нас (но сборная Украины провела 6 поединков). Понадобится настоящее чудо, чтобы молодежная сборная Украины смогла зацепиться за 2-е место, которое при определенных условиях дает пропуск на Евро-2021. О первом мечтать уже поздно… Следующий матч команда Ротаня проведет в октябре на выезде, соперником станет молодежная сборная Северной Ирландии.



Молодежный Евро-2021. Отборочный раунд. Группа 8. 7-й тур.

Финляндия U-21 – Украина U-21 – 0:2



Ефим Конопля (22), Даниил Сикан (45+2).



Аапо Хальме (24), Лукас Лингман (35), Робин Тихи (60) - Илья Забарный (19), Владислав Дубинчак (31), Арсений Батагов (73), Даниил Сикан (90).

Финляндия U-21: Уильям Яаскелайнен - Аапо Хальме, Аапо Мяэнпяя (Серж Атакай, 46), Яакко Оксанен, Робин Тихи (Ниило Мяэнпяя, 67) - Матиас Вайнионпяя, Лукас Лингман (Юхо Хювяринен, 67), Микаэль Сойсало, Онни Валакари, Саку Юлятупа (Ясин-Амин Ассенун, 46) - Беньямин Кялльман (Тимо Ставитски, 70).



Украина U-21: Анатолий Трубин - Илья Забарный, Владислав Дубинчак (Виктор Корниенко, 63), Евгений Чеберко, Ефим Конопля - Сергей Булеца, Максим Лунёв (Георгий Цитаишвили, 63), Дмитрий Топалов (Александр Назаренко, 63), Арсений Батагов (Максим Чех, 88), Артём Бондаренко - Даниил Сикан (Алексей Кащук, 90+3).



Стадион: «Олимпиастадион» (Хельсинки, Финляндия).



Арбитр: Торвальдюр Арнасон (Исландия).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА