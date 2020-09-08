Украинская молодежка в гостях обыграла финнов

Команда Ротаня забила хозяевам два безответных мяча

  • 08.09.2020 20:53
  • 3663 просмотра
  • 12 комментариев
Украинская молодежка в гостях обыграла финнов
© uaf.ua

Сборная Украины U-21 в гостях одержала победу на сверстниками из Финляндии. Результат был сделан еще до перерыва.

Оба мяча нашей команды пришли с левого фланга. В середине первой 45-минутки слева в штрафную ворвался Лунёв, пробил с ходу – голкипер отбил. Но точно на набежавшего Коноплю. Тот в касание открыл счет – 0:1!

Под занавес тайма подопечные Руслана Ротаня удвоили преимущество. После шикарной размашистой атаки Дубинчак слева прострелил во вратарскую, и Сикан, опередив всех, без проблем переправил мяч в сетку – 0:2!

После перерыва хозяева ощутимо добавили, но пользы извлечь из этого не могли. Наоборот, наши парни обязаны были доводить счет до крупного. Увы, Цитаишвили после выхода один на один не сумел переиграть голкипера. А Сикан в такой же ситуации решил не сближаться с вратарем – и не попал в ворота.

0:2 – наша молодежка догнала финнов в турнирной таблице, к тому же имея матч в запасе. Однако результаты остальных поединков в группе – не в нашу пользу. Датчане в гостях минимально обыграли Северную Ирландию, а Румыния на выезде разгромила сборную Мальты. У датчан теперь 19 очков после 7 игр, у румын – 16, у финнов – 7, как и у нас (но сборная Украины провела 6 поединков). Понадобится настоящее чудо, чтобы молодежная сборная Украины смогла зацепиться за 2-е место, которое при определенных условиях дает пропуск на Евро-2021. О первом мечтать уже поздно… Следующий матч команда Ротаня проведет в октябре на выезде, соперником станет молодежная сборная Северной Ирландии.

Молодежный Евро-2021. Отборочный раунд. Группа 8. 7-й тур.

Финляндия U-21 – Украина U-21 – 0:2

 Ефим Конопля (22), Даниил Сикан (45+2).

 Аапо Хальме (24), Лукас Лингман (35), Робин Тихи (60) - Илья Забарный (19), Владислав Дубинчак (31), Арсений Батагов (73), Даниил Сикан (90).

Финляндия U-21: Уильям Яаскелайнен - Аапо Хальме, Аапо Мяэнпяя (Серж Атакай, 46), Яакко Оксанен, Робин Тихи (Ниило Мяэнпяя, 67) - Матиас Вайнионпяя, Лукас Лингман (Юхо Хювяринен, 67), Микаэль Сойсало, Онни Валакари, Саку Юлятупа (Ясин-Амин Ассенун, 46) - Беньямин Кялльман (Тимо Ставитски, 70).

Украина U-21: Анатолий Трубин - Илья Забарный, Владислав Дубинчак (Виктор Корниенко, 63), Евгений Чеберко, Ефим Конопля - Сергей Булеца, Максим Лунёв (Георгий Цитаишвили, 63), Дмитрий Топалов (Александр Назаренко, 63), Арсений Батагов (Максим Чех, 88), Артём Бондаренко - Даниил Сикан (Алексей Кащук, 90+3).

Стадион: «Олимпиастадион» (Хельсинки, Финляндия).

Арбитр: Торвальдюр Арнасон (Исландия).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    MaxUa
    online
      MaxUa, 08.09.2020 21:27
    0
    alefteev77, 08.09.2020 21:09
    Просто с Петраковым мы были минимум на 2-м месте.
    А обкатку на посту тренера Руслан мог бы пройти где-то в первой лиге или ассистентом у кого-то.
    Но видно нам кумовство приоритетнее здравого рассудка.
    Весь это активный фап на высокие места у молодежки, на что ранее внимание никогда не заострялось, обусловлен исключительно нынешней мягко говоря социальной конъюнктурой, когда на безрыбье хочется порадоваться хотя бы каким-нибудь хорошим новостям. Соответственно в ход уже идет все, что угодно, в том числе и молодежка, и даже пляжный футбол.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 08.09.2020 21:18
    +1
    alefteev77, 08.09.2020 21:12
    А как же психология победителей, характер, упорство - или они сами приходят?
    В психологии победителей главное это точно знать, что, когда и как именно нужно делать в той или иной ситуации. И хорошо уметь все это делать. И не сдаваться. Все это приходит только с опытом, который нужен любой, в том числе и негативный.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 08.09.2020 21:14
    0
    Ротань выгонять, видно команда с хорошими игроками, взять тренера испанца он поставит атакующий футбол с пресингом. Будут за первые места биться и пробовать дорого игроков.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.09.2020 21:12
    +1
    janu0320, 08.09.2020 21:10
    перед молодёжкой не стоит ставить никаких турнирных задач. главная задача молодёжки подготовка к первой команде, а турнирные успехи это уже бонус.
    А как же психология победителей, характер, упорство - или они сами приходят?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.09.2020 21:11
    +4
    Боты УАФ подлетели. Прославлять Ротаня будут. Саму Финляндию (!) победили.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 08.09.2020 21:10
    +1
    быстро только кошки родятся прибавляют и хорошо а дания пусть скажет спасибо судье
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 08.09.2020 21:10
    +1
    euro2012_za_2012euro, 08.09.2020 21:02
    Поздно ребята....
    перед молодёжкой не стоит ставить никаких турнирных задач. главная задача молодёжки подготовка к первой команде, а турнирные успехи это уже бонус.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.09.2020 21:09
    +6
    MaxUa, 08.09.2020 21:03
    Команда пусть и медленно, но уверенно прибавляет от матча к матчу. Несомненная заслуга в этом принадлежит главному тренеру Руслану Ротаню.
    Просто с Петраковым мы были минимум на 2-м месте.
    А обкатку на посту тренера Руслан мог бы пройти где-то в первой лиге или ассистентом у кого-то.
    Но видно нам кумовство приоритетнее здравого рассудка.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 08.09.2020 21:03
    -2
    Команда пусть и медленно, но уверенно прибавляет от матча к матчу. Несомненная заслуга в этом принадлежит главному тренеру Руслану Ротаню.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 08.09.2020 21:02
    0
    Поздно ребята....
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 08.09.2020 21:02
    +2
    Приємно!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 08.09.2020 20:59
    +1
    молодцы !!!!!!!!!!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.09.2020 21:09
    +6
    MaxUa, 08.09.2020 21:03
    Команда пусть и медленно, но уверенно прибавляет от матча к матчу. Несомненная заслуга в этом принадлежит главному тренеру Руслану Ротаню.
    Просто с Петраковым мы были минимум на 2-м месте.
    А обкатку на посту тренера Руслан мог бы пройти где-то в первой лиге или ассистентом у кого-то.
    Но видно нам кумовство приоритетнее здравого рассудка.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.09.2020 21:11
    +4
    Боты УАФ подлетели. Прославлять Ротаня будут. Саму Финляндию (!) победили.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 08.09.2020 21:02
    +2
    Приємно!
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 08.09.2020 21:18
    +1
    alefteev77, 08.09.2020 21:12
    А как же психология победителей, характер, упорство - или они сами приходят?
    В психологии победителей главное это точно знать, что, когда и как именно нужно делать в той или иной ситуации. И хорошо уметь все это делать. И не сдаваться. Все это приходит только с опытом, который нужен любой, в том числе и негативный.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.09.2020 21:12
    +1
    janu0320, 08.09.2020 21:10
    перед молодёжкой не стоит ставить никаких турнирных задач. главная задача молодёжки подготовка к первой команде, а турнирные успехи это уже бонус.
    А как же психология победителей, характер, упорство - или они сами приходят?
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 08.09.2020 21:10
    +1
    быстро только кошки родятся прибавляют и хорошо а дания пусть скажет спасибо судье
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 08.09.2020 21:10
    +1
    euro2012_za_2012euro, 08.09.2020 21:02
    Поздно ребята....
    перед молодёжкой не стоит ставить никаких турнирных задач. главная задача молодёжки подготовка к первой команде, а турнирные успехи это уже бонус.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 08.09.2020 20:59
    +1
    молодцы !!!!!!!!!!!
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 08.09.2020 21:27
    0
    alefteev77, 08.09.2020 21:09
    Просто с Петраковым мы были минимум на 2-м месте.
    А обкатку на посту тренера Руслан мог бы пройти где-то в первой лиге или ассистентом у кого-то.
    Но видно нам кумовство приоритетнее здравого рассудка.
    Весь это активный фап на высокие места у молодежки, на что ранее внимание никогда не заострялось, обусловлен исключительно нынешней мягко говоря социальной конъюнктурой, когда на безрыбье хочется порадоваться хотя бы каким-нибудь хорошим новостям. Соответственно в ход уже идет все, что угодно, в том числе и молодежка, и даже пляжный футбол.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 08.09.2020 21:14
    0
    Ротань выгонять, видно команда с хорошими игроками, взять тренера испанца он поставит атакующий футбол с пресингом. Будут за первые места биться и пробовать дорого игроков.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 08.09.2020 21:02
    0
    Поздно ребята....
    Ссылка
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