Финляндия U-21 – Украина U-21 – 0:2. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка отборочного раунда молодежного Евро-2021

  • 08.09.2020 18:58
  • 25063 просмотра
  • 21 комментарий
Финляндия U-21 – Украина U-21 – 0:2. Текстовая трансляция матча

Молодежный Евро-2021. Отборочный раунд. Группа 8. 7-й тур.

Финляндия U-21 – Украина U-21 – 0:2

 Ефим Конопля (22), Даниил Сикан (45+2).

 Аапо Хальме (24), Лукас Лингман (35), Робин Тихи (60) - Илья Забарный (19), Владислав Дубинчак (31), Арсений Батагов (73), Даниил Сикан (90).

Финляндия U-21: Уильям Яаскелайнен - Аапо Хальме, Аапо Мяэнпяя (Серж Атакай, 46), Яакко Оксанен, Робин Тихи (Ниило Мяэнпяя, 67) - Матиас Вайнионпяя, Лукас Лингман (Юхо Хювяринен, 67), Микаэль Сойсало, Онни Валакари, Саку Юлятупа (Ясин-Амин Ассенун, 46) - Беньямин Кялльман (Тимо Ставитски, 70).
Запасные: Расмус Лейслахти, Юхо Хювяринен, Ясин-Амин Ассенун, Серж Атакай, Ниило Мяэнпяя, Ээту Вертайнен, Тимо Ставитски.

Украина U-21: Анатолий Трубин - Илья Забарный, Владислав Дубинчак (Виктор Корниенко, 63), Евгений Чеберко, Ефим Конопля - Сергей Булеца, Максим Лунёв (Георгий Цитаишвили, 63), Дмитрий Топалов (Александр Назаренко, 63), Арсений Батагов (Максим Чех, 88), Артём Бондаренко - Даниил Сикан (Алексей Кащук, 90+3).
Запасные: Дмитрий Ризнык, Владислав Бабогло, Виктор Корниенко, Александр Сирота, Максим Чех, Богдан Леднев, Александр Назаренко, Алексей Кащук, Георгий Цитаишвили.

Стадион: «Олимпиастадион» (Хельсинки, Финляндия).

Арбитр: Торвальдюр Арнасон (Исландия).

90+4 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!

 90+3 мин. Кащук сменил Сикана.

90+1 мин. Рефери компенсировал три минуты.

 90 мин. Сикан заработал горчичник.

89 мин. Эххххх! Сикан убегал один на один, решил пробить от линии штрафной - мимо дальнего угла!

 88 мин. Чех меняет Батагова.

86 мин. Ухххххх! Валакари пробил с линии штрафной - Трубин тянет! Корнер финнов - без удара.

85 мин. Назаренко упал в штрафной финнов - арбитр промолчал.

83 мин. Похоже, футболисты доигрывают матч.

80 мин. Цитаишвили подал угловой - без удара.

77 мин. Момент! Цитаишвили выскочил практически один на один, пробил низом - вратарь отразил удар!

75 мин. Владение мячом - 46:54% в пользу сборной Украины, фолят чаще хозяева - 14:10.

 73 мин. Батагов сбил Сойсало вблизи углового флажка.

70 мин. Угловой финнов - без удара.

 70 мин. Ставитски заменил Кялльмана.

  67 мин. Вместо Тихи вышел Мяэнпяя, а вместо Лингмана - Хювяринен.

65 мин. Кялльману оказывают помощь. Ничего серьезного.

   63 мин. Назаренко сменил Топалова, Цитаишвили - Лунёва, а Корниенко - Дубинчака.

62 мин. Наши выполнили навес со штрафного справа - защитник выбил мяч в аут.

 60 мин. Тихи заработал желтую карточку: на фланге скосил убегавшего Топалова.

59 мин. Команды поочередно владеют мячом в центре поля.

56 мин. Игра в середине поля, без моментов.

53 мин. Оксанен подал угловой слева - вратарь поймал мяч.

50 мин. Наши разыграли угловой справа.

49 мин. Булеца пробил под перекладину - кипер тянет!

47 мин. Опасно! Угловой хозяев слева, Тихи пробил головой - вратарь накрыл мяч!

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

  46 мин. Вместо Юлятупы вышел Ассенун, а вместо Мяэнпяя выходит Атакай.

45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

 45+2 мин. ГООООООООЛ! Дубинчак прострелил слева - и Сикан с метра переправил мяч в сетку!

45 мин. Рефери компенсировал минуту.

43 мин. Оксанен подал угловой - Валакари сфолил на голкипере.

38 мин. Финны немного отодвинули игру в середину поля.

 35 мин. А теперь горчичник получил Лингман.

32 мин. Оксанен со стандарта пробил неточно.

 31 мин. Дубинчак сфолил на Сойсало неподалеку от штрафной - и заработал предупреждение.

29 мин. Владение мячом - 39:61% в пользу Украины, фолят чаще хозяева - 4:3.

26 мин. Топалов подал угловой - без удара.

 24 мин. Чеберко вынудил сфолить Хальме - тот заработал горчичник.

 22 мин. ГОООООООЛ! Вратарь справился с ударом Лунёва, но на добивании первым оказался Конопля!

20 мин. Команды обменялись атаками, которые завершились неточными ударами.

 19 мин. Забарный фолит на Кялльмяне - это желтая!

17 мин. Булеца подал угловой, Батагов пробил - мимо.

15 мин. Мяэнпяя забежал в офсайд.

12 мин. Украинцы владеют мячом.

9 мин. Яаскелайнен справился с ударом Топалова, отбив мяч на угловой. Корнер в исполнении Лунёва - без удара.

6 мин. Сикан пробил с ходу - вратарь поймал мяч.

5 мин. Повторный корнер в исполнении Булецы - без удара.

4 мин. Мы заработали угловой. Булеца подал - мяч выбит.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 8 сентября, состоится встреча очередного тура отбора на молодежный чемпионат Европы в группе 8, в которой сойдутся молодежные команды Финляндии и Украины. Поединок пройдет в Хельсинки на поле стадиона «Олимпиястадион», начало в 19:00 по киевскому времени.
 
Наша команда провела уже 5 матчей в свой группе, но добилась лишь одной победы – над сверстниками с Мальты. А вот финнам в сентябре позапрошлого года мы проиграли в Запорожье – 0:2. И теперь команда Руслана Ротаня находится на 5-й строчке турнирной таблицы, отставая от Финляндии, идущей 3-й, как раз на три очка. Но и третье место не гарантирует поездку на финальную часть Евро-2021: нужно занимать только первую или вторую строчку. Посмотрим, удастся ли нашей «молодежке» взять реванш за поражение двухлетней давности!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка Финляндия U-21 – Украина U-21.

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 08.09.2020 21:21
    0
    mayakovskiy1, 08.09.2020 20:44
    Конопля и Сикан. Вот что значит академия Шахты. Вот из таких пацанов будущие Зинченко и Малиновские и выростают
    Писатель, Сикан пришел в Шахтер год назад. Это академия Карпат. И в плане реализации пока -это 100% академия Карпат.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 08.09.2020 20:55
    0
    mayakovskiy1, 08.09.2020 20:44
    Конопля и Сикан. Вот что значит академия Шахты. Вот из таких пацанов будущие Зинченко и Малиновские и выростают
    Шото их с Испанией не видать было ,...
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 08.09.2020 20:47
    -3
    Как только сборная начинает прессинговать и играть в атакующий футбол , совсем другой уровень. Не умеем мы играть от обороны, для этого нужен хороший вратарь , два нападающих , толпой выбивать в атаку и ТД . Сборная не сможет так. Лучше брать мяч по контроль любым способом.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 08.09.2020 20:44
    -1
    Конопля и Сикан. Вот что значит академия Шахты. Вот из таких пацанов будущие Зинченко и Малиновские и выростают
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 08.09.2020 20:42
    -2
    Николай Власов, 08.09.2020 19:55
    БРАВО РЕБЯТА
    Поздно ребята...
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 08.09.2020 20:40
    +1
    не один топ тренер в любой команде делает перестройку в клубах покупают игроков в сборных добавляют новых и ищут оптимальный вариант
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 08.09.2020 20:37
    +1
    молодёжка не могла с первого матча начать выигрывать новый тренер новая тактика сейчас они поняли чего от них хотят и как нужно играть быстро только кошки рожают
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 08.09.2020 20:30
    +3
    Игроки в молодежке очень хороши . Еще бы и тренера Петракова сюда,ми бы спокойно боролись за первое место в групе
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 08.09.2020 20:21
    +1
    Як Сікан виглядає?
    Ссылка
    Sport Ukraine
    online
      Sport Ukraine, 08.09.2020 20:01
    +3
    гол-конфетка) https://www.youtube.com/watch?v=PTsNrfHgl2g
    Ссылка
    LeMishoK
    online
      LeMishoK, 08.09.2020 19:56
    0
    ЧТо трудно на главной указать как обычно время и где показывают трансляцию?
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 08.09.2020 19:55
    +6
    БРАВО РЕБЯТА
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.09.2020 19:52
    +1
    Во! Дошёл посыл: Надо второй на закуску...
    Ссылка
    Денис Простак
      Денис Простак, 08.09.2020 19:50
    +2
    молодцы .Булеца хорош в роли дерижора .вся игра и острота через него)
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 08.09.2020 19:49
    +5
    Второй гол очень четко раскатали
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 08.09.2020 19:47
    -1
    Vytas Meskauskas, 08.09.2020 19:46
    Как играли на тобой так и дальше , даже более слабые команды организация атаки и пресинга лучше чем у нашей сборной. Как будто над тактикой и выбором игроков ни кто не работает.
    кому работать, ротаню? он только вчера закончил мяч пинать.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 08.09.2020 19:46
    -4
    Как играли на тобой так и дальше , даже более слабые команды организация атаки и пресинга лучше чем у нашей сборной. Как будто над тактикой и выбором игроков ни кто не работает.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.09.2020 19:43
    0
    Надо второй на закуску...
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 08.09.2020 19:37
    0
    Роман Захарчук, 08.09.2020 19:35
    Показують где то?
    http://live.harleyquinnwidget.live/freelivematch/813228013341120.html
    Ссылка
    Роман Захарчук
    online
      Роман Захарчук, 08.09.2020 19:35
    0
    Показують где то?
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 08.09.2020 19:55
    +6
    БРАВО РЕБЯТА
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 08.09.2020 19:49
    +5
    Второй гол очень четко раскатали
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 08.09.2020 20:30
    +3
    Игроки в молодежке очень хороши . Еще бы и тренера Петракова сюда,ми бы спокойно боролись за первое место в групе
    Ссылка
    Sport Ukraine
    online
      Sport Ukraine, 08.09.2020 20:01
    +3
    гол-конфетка) https://www.youtube.com/watch?v=PTsNrfHgl2g
    Ссылка
    Денис Простак
      Денис Простак, 08.09.2020 19:50
    +2
    молодцы .Булеца хорош в роли дерижора .вся игра и острота через него)
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 08.09.2020 20:40
    +1
    не один топ тренер в любой команде делает перестройку в клубах покупают игроков в сборных добавляют новых и ищут оптимальный вариант
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 08.09.2020 20:37
    +1
    молодёжка не могла с первого матча начать выигрывать новый тренер новая тактика сейчас они поняли чего от них хотят и как нужно играть быстро только кошки рожают
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 08.09.2020 20:21
    +1
    Як Сікан виглядає?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.09.2020 19:52
    +1
    Во! Дошёл посыл: Надо второй на закуску...
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 08.09.2020 21:21
    0
    mayakovskiy1, 08.09.2020 20:44
    Конопля и Сикан. Вот что значит академия Шахты. Вот из таких пацанов будущие Зинченко и Малиновские и выростают
    Писатель, Сикан пришел в Шахтер год назад. Это академия Карпат. И в плане реализации пока -это 100% академия Карпат.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 08.09.2020 20:55
    0
    mayakovskiy1, 08.09.2020 20:44
    Конопля и Сикан. Вот что значит академия Шахты. Вот из таких пацанов будущие Зинченко и Малиновские и выростают
    Шото их с Испанией не видать было ,...
    Ссылка
    LeMishoK
    online
      LeMishoK, 08.09.2020 19:56
    0
    ЧТо трудно на главной указать как обычно время и где показывают трансляцию?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.09.2020 19:43
    0
    Надо второй на закуску...
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 08.09.2020 19:37
    0
    Роман Захарчук, 08.09.2020 19:35
    Показують где то?
    http://live.harleyquinnwidget.live/freelivematch/813228013341120.html
    Ссылка
    Роман Захарчук
    online
      Роман Захарчук, 08.09.2020 19:35
    0
    Показують где то?
    Ссылка
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