Молодежный Евро-2021. Отборочный раунд. Группа 8. 7-й тур.
Финляндия U-21 – Украина U-21 – 0:2
Ефим Конопля (22), Даниил Сикан (45+2).
Аапо Хальме (24), Лукас Лингман (35), Робин Тихи (60) - Илья Забарный (19), Владислав Дубинчак (31), Арсений Батагов (73), Даниил Сикан (90).
Финляндия U-21: Уильям Яаскелайнен - Аапо Хальме, Аапо Мяэнпяя (Серж Атакай, 46), Яакко Оксанен, Робин Тихи (Ниило Мяэнпяя, 67) - Матиас Вайнионпяя, Лукас Лингман (Юхо Хювяринен, 67), Микаэль Сойсало, Онни Валакари, Саку Юлятупа (Ясин-Амин Ассенун, 46) - Беньямин Кялльман (Тимо Ставитски, 70).
Запасные: Расмус Лейслахти, Юхо Хювяринен, Ясин-Амин Ассенун, Серж Атакай, Ниило Мяэнпяя, Ээту Вертайнен, Тимо Ставитски.
Украина U-21: Анатолий Трубин - Илья Забарный, Владислав Дубинчак (Виктор Корниенко, 63), Евгений Чеберко, Ефим Конопля - Сергей Булеца, Максим Лунёв (Георгий Цитаишвили, 63), Дмитрий Топалов (Александр Назаренко, 63), Арсений Батагов (Максим Чех, 88), Артём Бондаренко - Даниил Сикан (Алексей Кащук, 90+3).
Запасные: Дмитрий Ризнык, Владислав Бабогло, Виктор Корниенко, Александр Сирота, Максим Чех, Богдан Леднев, Александр Назаренко, Алексей Кащук, Георгий Цитаишвили.
Стадион: «Олимпиастадион» (Хельсинки, Финляндия).
Арбитр: Торвальдюр Арнасон (Исландия).
90+4 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!
90+3 мин. Кащук сменил Сикана.
90+1 мин. Рефери компенсировал три минуты.
90 мин. Сикан заработал горчичник.
89 мин. Эххххх! Сикан убегал один на один, решил пробить от линии штрафной - мимо дальнего угла!
88 мин. Чех меняет Батагова.
86 мин. Ухххххх! Валакари пробил с линии штрафной - Трубин тянет! Корнер финнов - без удара.
85 мин. Назаренко упал в штрафной финнов - арбитр промолчал.
83 мин. Похоже, футболисты доигрывают матч.
80 мин. Цитаишвили подал угловой - без удара.
77 мин. Момент! Цитаишвили выскочил практически один на один, пробил низом - вратарь отразил удар!
75 мин. Владение мячом - 46:54% в пользу сборной Украины, фолят чаще хозяева - 14:10.
73 мин. Батагов сбил Сойсало вблизи углового флажка.
70 мин. Угловой финнов - без удара.
70 мин. Ставитски заменил Кялльмана.
67 мин. Вместо Тихи вышел Мяэнпяя, а вместо Лингмана - Хювяринен.
65 мин. Кялльману оказывают помощь. Ничего серьезного.
63 мин. Назаренко сменил Топалова, Цитаишвили - Лунёва, а Корниенко - Дубинчака.
62 мин. Наши выполнили навес со штрафного справа - защитник выбил мяч в аут.
60 мин. Тихи заработал желтую карточку: на фланге скосил убегавшего Топалова.
59 мин. Команды поочередно владеют мячом в центре поля.
56 мин. Игра в середине поля, без моментов.
53 мин. Оксанен подал угловой слева - вратарь поймал мяч.
50 мин. Наши разыграли угловой справа.
49 мин. Булеца пробил под перекладину - кипер тянет!
47 мин. Опасно! Угловой хозяев слева, Тихи пробил головой - вратарь накрыл мяч!
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
46 мин. Вместо Юлятупы вышел Ассенун, а вместо Мяэнпяя выходит Атакай.
45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+2 мин. ГООООООООЛ! Дубинчак прострелил слева - и Сикан с метра переправил мяч в сетку!
45 мин. Рефери компенсировал минуту.
43 мин. Оксанен подал угловой - Валакари сфолил на голкипере.
38 мин. Финны немного отодвинули игру в середину поля.
35 мин. А теперь горчичник получил Лингман.
32 мин. Оксанен со стандарта пробил неточно.
31 мин. Дубинчак сфолил на Сойсало неподалеку от штрафной - и заработал предупреждение.
29 мин. Владение мячом - 39:61% в пользу Украины, фолят чаще хозяева - 4:3.
26 мин. Топалов подал угловой - без удара.
24 мин. Чеберко вынудил сфолить Хальме - тот заработал горчичник.
22 мин. ГОООООООЛ! Вратарь справился с ударом Лунёва, но на добивании первым оказался Конопля!
20 мин. Команды обменялись атаками, которые завершились неточными ударами.
19 мин. Забарный фолит на Кялльмяне - это желтая!
17 мин. Булеца подал угловой, Батагов пробил - мимо.
15 мин. Мяэнпяя забежал в офсайд.
12 мин. Украинцы владеют мячом.
9 мин. Яаскелайнен справился с ударом Топалова, отбив мяч на угловой. Корнер в исполнении Лунёва - без удара.
6 мин. Сикан пробил с ходу - вратарь поймал мяч.
5 мин. Повторный корнер в исполнении Булецы - без удара.
4 мин. Мы заработали угловой. Булеца подал - мяч выбит.
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!
Во вторник, 8 сентября, состоится встреча очередного тура отбора на молодежный чемпионат Европы в группе 8, в которой сойдутся молодежные команды Финляндии и Украины. Поединок пройдет в Хельсинки на поле стадиона «Олимпиястадион», начало в 19:00 по киевскому времени.
Наша команда провела уже 5 матчей в свой группе, но добилась лишь одной победы – над сверстниками с Мальты. А вот финнам в сентябре позапрошлого года мы проиграли в Запорожье – 0:2. И теперь команда Руслана Ротаня находится на 5-й строчке турнирной таблицы, отставая от Финляндии, идущей 3-й, как раз на три очка. Но и третье место не гарантирует поездку на финальную часть Евро-2021: нужно занимать только первую или вторую строчку. Посмотрим, удастся ли нашей «молодежке» взять реванш за поражение двухлетней давности!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка Финляндия U-21 – Украина U-21.
Клим Лавренюк, Sport.ua
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