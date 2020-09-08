Молодежный Евро-2021. Отборочный раунд. Группа 8. 7-й тур.

Финляндия U-21 – Украина U-21 – 0:2



Ефим Конопля (22), Даниил Сикан (45+2).



Аапо Хальме (24), Лукас Лингман (35), Робин Тихи (60) - Илья Забарный (19), Владислав Дубинчак (31), Арсений Батагов (73), Даниил Сикан (90).

Финляндия U-21: Уильям Яаскелайнен - Аапо Хальме, Аапо Мяэнпяя (Серж Атакай, 46), Яакко Оксанен, Робин Тихи (Ниило Мяэнпяя, 67) - Матиас Вайнионпяя, Лукас Лингман (Юхо Хювяринен, 67), Микаэль Сойсало, Онни Валакари, Саку Юлятупа (Ясин-Амин Ассенун, 46) - Беньямин Кялльман (Тимо Ставитски, 70).

Запасные: Расмус Лейслахти, Юхо Хювяринен, Ясин-Амин Ассенун, Серж Атакай, Ниило Мяэнпяя, Ээту Вертайнен, Тимо Ставитски.

Украина U-21: Анатолий Трубин - Илья Забарный, Владислав Дубинчак (Виктор Корниенко, 63), Евгений Чеберко, Ефим Конопля - Сергей Булеца, Максим Лунёв (Георгий Цитаишвили, 63), Дмитрий Топалов (Александр Назаренко, 63), Арсений Батагов (Максим Чех, 88), Артём Бондаренко - Даниил Сикан (Алексей Кащук, 90+3).

Запасные: Дмитрий Ризнык, Владислав Бабогло, Виктор Корниенко, Александр Сирота, Максим Чех, Богдан Леднев, Александр Назаренко, Алексей Кащук, Георгий Цитаишвили.

Стадион: «Олимпиастадион» (Хельсинки, Финляндия).



Арбитр: Торвальдюр Арнасон (Исландия).



90+4 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+3 мин. Кащук сменил Сикана.



90+1 мин. Рефери компенсировал три минуты.



90 мин. Сикан заработал горчичник.



89 мин. Эххххх! Сикан убегал один на один, решил пробить от линии штрафной - мимо дальнего угла!



88 мин. Чех меняет Батагова.



86 мин. Ухххххх! Валакари пробил с линии штрафной - Трубин тянет! Корнер финнов - без удара.



85 мин. Назаренко упал в штрафной финнов - арбитр промолчал.



83 мин. Похоже, футболисты доигрывают матч.



80 мин. Цитаишвили подал угловой - без удара.



77 мин. Момент! Цитаишвили выскочил практически один на один, пробил низом - вратарь отразил удар!



75 мин. Владение мячом - 46:54% в пользу сборной Украины, фолят чаще хозяева - 14:10.



73 мин. Батагов сбил Сойсало вблизи углового флажка.



70 мин. Угловой финнов - без удара.



70 мин. Ставитски заменил Кялльмана.



67 мин. Вместо Тихи вышел Мяэнпяя, а вместо Лингмана - Хювяринен.



65 мин. Кялльману оказывают помощь. Ничего серьезного.



63 мин. Назаренко сменил Топалова, Цитаишвили - Лунёва, а Корниенко - Дубинчака.



62 мин. Наши выполнили навес со штрафного справа - защитник выбил мяч в аут.



60 мин. Тихи заработал желтую карточку: на фланге скосил убегавшего Топалова.



59 мин. Команды поочередно владеют мячом в центре поля.



56 мин. Игра в середине поля, без моментов.



53 мин. Оксанен подал угловой слева - вратарь поймал мяч.



50 мин. Наши разыграли угловой справа.



49 мин. Булеца пробил под перекладину - кипер тянет!



47 мин. Опасно! Угловой хозяев слева, Тихи пробил головой - вратарь накрыл мяч!



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



46 мин. Вместо Юлятупы вышел Ассенун, а вместо Мяэнпяя выходит Атакай.



45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+2 мин. ГООООООООЛ! Дубинчак прострелил слева - и Сикан с метра переправил мяч в сетку!



45 мин. Рефери компенсировал минуту.



43 мин. Оксанен подал угловой - Валакари сфолил на голкипере.



38 мин. Финны немного отодвинули игру в середину поля.



35 мин. А теперь горчичник получил Лингман.



32 мин. Оксанен со стандарта пробил неточно.



31 мин. Дубинчак сфолил на Сойсало неподалеку от штрафной - и заработал предупреждение.

29 мин. Владение мячом - 39:61% в пользу Украины, фолят чаще хозяева - 4:3.



26 мин. Топалов подал угловой - без удара.



24 мин. Чеберко вынудил сфолить Хальме - тот заработал горчичник.



22 мин. ГОООООООЛ! Вратарь справился с ударом Лунёва, но на добивании первым оказался Конопля!



20 мин. Команды обменялись атаками, которые завершились неточными ударами.



19 мин. Забарный фолит на Кялльмяне - это желтая!

17 мин. Булеца подал угловой, Батагов пробил - мимо.



15 мин. Мяэнпяя забежал в офсайд.



12 мин. Украинцы владеют мячом.

9 мин. Яаскелайнен справился с ударом Топалова, отбив мяч на угловой. Корнер в исполнении Лунёва - без удара.



6 мин. Сикан пробил с ходу - вратарь поймал мяч.



5 мин. Повторный корнер в исполнении Булецы - без удара.



4 мин. Мы заработали угловой. Булеца подал - мяч выбит.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!



Во вторник, 8 сентября, состоится встреча очередного тура отбора на молодежный чемпионат Европы в группе 8, в которой сойдутся молодежные команды Финляндии и Украины. Поединок пройдет в Хельсинки на поле стадиона «Олимпиястадион», начало в 19:00 по киевскому времени.



Наша команда провела уже 5 матчей в свой группе, но добилась лишь одной победы – над сверстниками с Мальты. А вот финнам в сентябре позапрошлого года мы проиграли в Запорожье – 0:2. И теперь команда Руслана Ротаня находится на 5-й строчке турнирной таблицы, отставая от Финляндии, идущей 3-й, как раз на три очка. Но и третье место не гарантирует поездку на финальную часть Евро-2021: нужно занимать только первую или вторую строчку. Посмотрим, удастся ли нашей «молодежке» взять реванш за поражение двухлетней давности!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка Финляндия U-21 – Украина U-21.