Лига наций. Бельгия разгромила Исландию

Сегодня сборная Бельгии во втором туре Лиги наций в группе А2 дома разгромила Исландию – 5:1. Дублем отметился форвард бельгийцев Миши Батшуайи.
Бельгия – Исландия – 5:1
Голы: 0:1 – 10 Фридьонссон, 1:1 – 13 Витцель, 2:1 – 17 Батшуайи, 3:1 – 50 Мертенс, 4:1 – 69 Батшуайи, 5:1 – 79 Доку.
Бельгия – Кастельс (Миньоле, 55), Вертонген, Денайер, Менье, Алдервейрелд, Витцель, де Брюйне (Ванакен, 81), Азар (Версхарен, 65), Доку, Мертенс, Батшуайи.
Исландия – Кристинссон, Эйельфссон, Фьолусон, Херманнссон, Скуласон, Сигурдссон (Андерсон, 72), Бьярнасон, Гудмундссон, Паульссон, Фридьонссон (Бедварссон, 70), Бальдурссон (Хадльвредссон, 54).
Предупреждение: Херманнссон (12).
В другом матче группы А2 Англия на выезде не смогла обыграть Данию – ничья 0:0.
Источник — Sport.ua
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