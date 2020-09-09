Бельгия
5:1
Исландия
08.09.2020, FT

Лига наций. Бельгия разгромила Исландию

Дубль оформил Миши Батшуайи

  • 09.09.2020 00:03
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Лига наций. Бельгия разгромила Исландию
© twitter.com/BelRedDevils

Сегодня сборная Бельгии во втором туре Лиги наций в группе А2 дома разгромила Исландию – 5:1. Дублем отметился форвард бельгийцев Миши Батшуайи.

Бельгия – Исландия – 5:1
Голы: 0:1 – 10 Фридьонссон, 1:1 – 13 Витцель, 2:1 – 17 Батшуайи, 3:1 – 50 Мертенс, 4:1 – 69 Батшуайи, 5:1 – 79 Доку.

Бельгия – Кастельс (Миньоле, 55), Вертонген, Денайер, Менье, Алдервейрелд, Витцель, де Брюйне (Ванакен, 81), Азар (Версхарен, 65), Доку, Мертенс, Батшуайи.

Исландия – Кристинссон, Эйельфссон, Фьолусон, Херманнссон, Скуласон, Сигурдссон (Андерсон, 72), Бьярнасон, Гудмундссон, Паульссон, Фридьонссон (Бедварссон, 70), Бальдурссон (Хадльвредссон, 54).

Предупреждение: Херманнссон (12).

В другом матче группы А2 Англия на выезде не смогла обыграть Данию – ничья 0:0.

Турнирная таблица Лиги наций

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Источник — Sport.ua

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