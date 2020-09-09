Бельгия – Исландия – 5:1. Разгром островитян. Видео голов и обзор матча

8 сентября в матче 2-го тура Лиги наций Бельгия разгромила Исландию.
Смотрите видео голов и обзор матча Бельгия – Исландия – 5:1.
ГОЛ! 0:1. Фридйонссон, 10 мин.
ГОЛ! 1:1. Витсель, 13 мин.
ГОЛ! 2:1. Батшуайи, 17 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 3:1. Мертенс, 50 мин.
ГОЛ! 4:1. Батшуайи, 69 мин.
ГОЛ! 5:1. Доку, 79 мин.
Видеообзор второго тайма.
Лучшие моменты матча Бельгия - Исландия
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Бельгия).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Бельгия).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Бельгия).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Бельгия).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Аксель Вицель (Бельгия).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Холмберт Фридьонссон (Исландия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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