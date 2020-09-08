Во вторник, 8 сентября, в поединке 2-го тура Лиги наций встретятся национальные сборные Бельгии и Исландии. Поединок состоится в бельгийском Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна.

После первого тура сборная Бельгии возглавляет турнирную таблицу группы А2, благодаря победе над Данией (2:0). А вот Исландия в стартовом поединке уступила Англии (0:1), поэтому расположилась на третьей строчке, опережая датчан лишь за счет меньшего количества пропущенных мячей.

Кстати, формат Лиги наций, по сравнению с сезоном 2018/19, немного изменился. В группах теперь по 4 команды, а не по 3, оба матча в квартете проходят одновременно. Команда, которая по итогам 6 туров (по два матча с каждым соперником - дома и на выезде) займет первое место, выйдет в финальную часть турнира, а последнее место вылетит в дивизион Б. Вторая и третья сборные сохранят прописку в элите, но за трофей побороться не смогут.

Интересно, что розыгрыш Лиги наций 2020/21 связан с европейским отборочным циклом к чемпионату мира-2022, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных сборных. Особенно актуально это для сборной Исландии, которая даже на чемпионат Европы 2020 года не сумела пробиться напрямую. Исландцы еще в марте должны были побороться за путевку в стыковых матчах, но пандемия коронавируса перенесла их на октябрь.

История встреч сборных Бельгии и Исландии насчитывает 11 матчей, и во всех побеждали бельгийцы. Разница мячей составляет 37:6. Поэтому неудивительно, что букмекеры уверены в победе Бельгии, а на сенсационный успех Исландии дают коэффициент 16.

Ориентировочные составы:

Бельгия: Куртуа – Денайер, Вертонген, Алдервейрелд, Т. Азар, Витцель, Тилеманс, Кастань, Э. Азар, Мертенс, Лукаку.

Исландия: Халльдоурссон – Скулассон, Р. Сигурдссон, Игнассон, Пальссон, А. Сигурдссон, Г. Сигурдссон, Бьярнссон, Андерссон, Ситгорссон, Бедварссон.

8 сентября, вторник