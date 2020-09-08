ВИДЕО. Юбилей! Роналду забил сотый гол за сборную Португалии

Сегодня Португалия во втором туре Лиги наций на выезде играет со Швецией.

На первой добавленной к первому тайму минуте произошло историческое событие: Криштиану Роналду забил свой сотый гол за сборную Португалии. Причем гол получился шедевральным: со штрафного удара примерно с 25 метров в самую девятку:

Для того, чтобы забить 100 голов за сборную, Роналду понадобилось 165 матчей. Форвард «Ювентуса» дебютировал за национальную команду в 2003 году. Со сборной Португалией он выиграл Евро-2016 и Лигу наций-2019.