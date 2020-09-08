ВИДЕО. Юбилей! Роналду забил сотый гол за сборную Португалии

Историческое событие состоялось в матче против Швеции

  • 08.09.2020 22:51
  • 3054 просмотра
  • 17 комментариев
ВИДЕО. Юбилей! Роналду забил сотый гол за сборную Португалии
© twitter.com/selecaoportugal

Сегодня Португалия во втором туре Лиги наций на выезде играет со Швецией.

На первой добавленной к первому тайму минуте произошло историческое событие: Криштиану Роналду забил свой сотый гол за сборную Португалии. Причем гол получился шедевральным: со штрафного удара примерно с 25 метров в самую девятку:

Для того, чтобы забить 100 голов за сборную, Роналду понадобилось 165 матчей. Форвард «Ювентуса» дебютировал за национальную команду в 2003 году. Со сборной Португалией он выиграл Евро-2016 и Лигу наций-2019.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 09.09.2020 00:18
    +1
    viktor112007, 09.09.2020 00:07
    Спеціально для тебе
    138 матчів, 70 голов. Статка не гірша.
    Самое интересное у Месси и сбороной, если отнять товарняки. В официальных играх Месси за сборную забил 36 голов за 91 игру, а в товарняках 34 гола за 47 встреч Почувствуйте разницу.
    Меньше 0,4 гол за игру в официалке и больше 0,72 гола за игру в товарняках.
    Кстати, у Роналду стата зеркальная. Он забил за 118 официальных игр 83 гола.т.е. 0,71 за игру, а в товарянках 17 голов за 47 игр, т.е. 0,36 гола за игру. Как-то так
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 09.09.2020 00:13
    0
    Криштиану - гений! Нам повезло, что мы можем видеть игру Роналду, Месси и других талантливых футболистов нашего времени!
    Ссылка
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 09.09.2020 00:07
    0
    крутой рекорд.
    никто и никогда не забивал столько за европейскую сборную.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 09.09.2020 00:07
    0
    ihor7003, 08.09.2020 23:01
    А сколько хобит Месси забил за Аргентину и что выиграл?
    Спеціально для тебе
    138 матчів, 70 голов. Статка не гірша.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 00:04
    -2
    Андрей Овчаренко, 09.09.2020 00:03
    Красава! Сразу две ставки мне бахнал - победу Португалии и ее тотал больше 1,5!
    Поздравляем, плюс ещё 5 грн. Ты главное от такого счастья не прыгай сильно.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 09.09.2020 00:03
    -2
    *бахнул
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 09.09.2020 00:03
    -2
    Красава! Сразу две ставки мне бахнал - победу Португалии и ее тотал больше 1,5!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 09.09.2020 00:01
    -4
    Так-то за 165 матчів 100 голів - статка мене здивувала, думав, йому значно менше ігор для цього знадобилося. Бо ж звізда друга, після Мессі)))
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 09.09.2020 00:00
    -3
    Saar, 08.09.2020 23:01
    Неймовірний Рон!!!!@ Яка форма в 35 !!!! Де він черпає стимул грати на такому рівні!????
    Такая форма в 35 лет, это норма для любого вида спорта. Спортивные результаты начинают падать где-то в 38. Футболистам просто после 30 становится лень тренироваться и играть в футбол и они уже думают как бы подписать хороший контракт под конец карьеры где-то в США или Эмиратах. А Роналду просто не думает завершать карьеру в ближайшее время и намерен и дальше выигрывать Золотые мячи.
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 08.09.2020 23:46
    +3
    Predator, 08.09.2020 23:28
    А что ты добился в этой жизни лох галимый?
    А ты ипаный лугандон. Кроме погудеть ...
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 08.09.2020 23:28
    -4
    ihor7003, 08.09.2020 23:01
    А сколько хобит Месси забил за Аргентину и что выиграл?
    А что ты добился в этой жизни лох галимый?
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 08.09.2020 23:09
    +3
    Saar, 08.09.2020 23:01
    Неймовірний Рон!!!!@ Яка форма в 35 !!!! Де він черпає стимул грати на такому рівні!????
    думаю мінімум до наступного чемпіонату світу пограє на високому рівні, з такою збірною можна і трофей завоювати.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 08.09.2020 23:08
    +4
    Saar, 08.09.2020 23:01
    Неймовірний Рон!!!!@ Яка форма в 35 !!!! Де він черпає стимул грати на такому рівні!????
    Он доказывает, что плохая физическая форма в 35 только от того, что футболистам надоело играть и они себя запускают. Дети, семья, бизнес развлечения - становится не до футбола.
    Ссылка
    Saar
      Saar, 08.09.2020 23:01
    +4
    Неймовірний Рон!!!!@ Яка форма в 35 !!!! Де він черпає стимул грати на такому рівні!????
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 08.09.2020 23:01
    -1
    А сколько хобит Месси забил за Аргентину и что выиграл?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.09.2020 23:01
    +6
    Великий Криштиану.
    Крутой в Спортинге, мега в МЮ, машина в Реале, авторитет в Юве и лидер сборной.
    -
    Из 17-летнего юнца сам из себя слепил одного из самых легендарных футболистов. Браво, Криштиану.
    -
    Упорстро, характер и труд все перетрут.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.09.2020 22:57
    +5
    Браво!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.09.2020 23:01
    +6
    Великий Криштиану.
    Крутой в Спортинге, мега в МЮ, машина в Реале, авторитет в Юве и лидер сборной.
    -
    Из 17-летнего юнца сам из себя слепил одного из самых легендарных футболистов. Браво, Криштиану.
    -
    Упорстро, характер и труд все перетрут.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.09.2020 22:57
    +5
    Браво!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 08.09.2020 23:08
    +4
    Saar, 08.09.2020 23:01
    Неймовірний Рон!!!!@ Яка форма в 35 !!!! Де він черпає стимул грати на такому рівні!????
    Он доказывает, что плохая физическая форма в 35 только от того, что футболистам надоело играть и они себя запускают. Дети, семья, бизнес развлечения - становится не до футбола.
    Ссылка
    Saar
      Saar, 08.09.2020 23:01
    +4
    Неймовірний Рон!!!!@ Яка форма в 35 !!!! Де він черпає стимул грати на такому рівні!????
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 08.09.2020 23:46
    +3
    Predator, 08.09.2020 23:28
    А что ты добился в этой жизни лох галимый?
    А ты ипаный лугандон. Кроме погудеть ...
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 08.09.2020 23:09
    +3
    Saar, 08.09.2020 23:01
    Неймовірний Рон!!!!@ Яка форма в 35 !!!! Де він черпає стимул грати на такому рівні!????
    думаю мінімум до наступного чемпіонату світу пограє на високому рівні, з такою збірною можна і трофей завоювати.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 09.09.2020 00:18
    +1
    viktor112007, 09.09.2020 00:07
    Спеціально для тебе
    138 матчів, 70 голов. Статка не гірша.
    Самое интересное у Месси и сбороной, если отнять товарняки. В официальных играх Месси за сборную забил 36 голов за 91 игру, а в товарняках 34 гола за 47 встреч Почувствуйте разницу.
    Меньше 0,4 гол за игру в официалке и больше 0,72 гола за игру в товарняках.
    Кстати, у Роналду стата зеркальная. Он забил за 118 официальных игр 83 гола.т.е. 0,71 за игру, а в товарянках 17 голов за 47 игр, т.е. 0,36 гола за игру. Как-то так
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 09.09.2020 00:13
    0
    Криштиану - гений! Нам повезло, что мы можем видеть игру Роналду, Месси и других талантливых футболистов нашего времени!
    Ссылка
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 09.09.2020 00:07
    0
    крутой рекорд.
    никто и никогда не забивал столько за европейскую сборную.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 09.09.2020 00:07
    0
    ihor7003, 08.09.2020 23:01
    А сколько хобит Месси забил за Аргентину и что выиграл?
    Спеціально для тебе
    138 матчів, 70 голов. Статка не гірша.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности