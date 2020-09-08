ВИДЕО. Юбилей! Роналду забил сотый гол за сборную Португалии

Сегодня Португалия во втором туре Лиги наций на выезде играет со Швецией.
На первой добавленной к первому тайму минуте произошло историческое событие: Криштиану Роналду забил свой сотый гол за сборную Португалии. Причем гол получился шедевральным: со штрафного удара примерно с 25 метров в самую девятку:
Для того, чтобы забить 100 голов за сборную, Роналду понадобилось 165 матчей. Форвард «Ювентуса» дебютировал за национальную команду в 2003 году. Со сборной Португалией он выиграл Евро-2016 и Лигу наций-2019.
Источник — Sport.ua
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138 матчів, 70 голов. Статка не гірша.
Меньше 0,4 гол за игру в официалке и больше 0,72 гола за игру в товарняках.
Кстати, у Роналду стата зеркальная. Он забил за 118 официальных игр 83 гола.т.е. 0,71 за игру, а в товарянках 17 голов за 47 игр, т.е. 0,36 гола за игру. Как-то так
никто и никогда не забивал столько за европейскую сборную.
138 матчів, 70 голов. Статка не гірша.
Крутой в Спортинге, мега в МЮ, машина в Реале, авторитет в Юве и лидер сборной.
-
Из 17-летнего юнца сам из себя слепил одного из самых легендарных футболистов. Браво, Криштиану.
-
Упорстро, характер и труд все перетрут.
Крутой в Спортинге, мега в МЮ, машина в Реале, авторитет в Юве и лидер сборной.
-
Из 17-летнего юнца сам из себя слепил одного из самых легендарных футболистов. Браво, Криштиану.
-
Упорстро, характер и труд все перетрут.
138 матчів, 70 голов. Статка не гірша.
Меньше 0,4 гол за игру в официалке и больше 0,72 гола за игру в товарняках.
Кстати, у Роналду стата зеркальная. Он забил за 118 официальных игр 83 гола.т.е. 0,71 за игру, а в товарянках 17 голов за 47 игр, т.е. 0,36 гола за игру. Как-то так
никто и никогда не забивал столько за европейскую сборную.
138 матчів, 70 голов. Статка не гірша.
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