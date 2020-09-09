Швеция – Португалия – 0:2. Дубль Роналду: две девятки. Видео голов и обзор

8 сентября в матче 2-го тура Лиги наций Швеция проиграла Португалии.
Два гола забил Криштиану Роналду.
Смотрите видео голов и обзор матча Швеция – Португалия – 0:2.
ГОЛ! 0:1. Роналду, 45 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:2. Роналду, 72 мин.
Видеообзор второго тайма.
Лучшие моменты матча Швеция - Португалия
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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